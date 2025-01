Apple prepara un nuovo servizio di coaching sulla salute con intelligenza artificiale

Apple, da oltre cinque anni, ha lanciato il suo pacchetto Apple One, un insieme di servizi che ha recentemente visto l'aggiunta di nuove funzionalità. Tuttavia, fino ad oggi, non era stata introdotta alcuna novità in termini di servizio. Quest'anno, però, potrebbero esserci sviluppi interessanti all'orizzonte.

Un servizio di coaching sulla salute con intelligenza artificiale

Mark Gurman, noto analista, ha frequentemente parlato di un nuovo servizio a pagamento che Apple starebbe sviluppando, definendolo un servizio di "benessere e coaching". Recentemente, Gurman ha aggiornato ulteriormente le sue osservazioni, descrivendo questo strumento come un "servizio di coaching basato su intelligenza artificiale" progettato per ampliare le ambizioni di Apple nel settore della salute. Secondo le sue indiscrezioni, il servizio avrà caratteristiche specifiche:

Sarà un’app autonoma

Prevederà un canone mensile

Avrà l’obiettivo di mantenere gli utenti motivati nel fare esercizio, migliorare le abitudini alimentari e favorire un sonno migliore

Gurman ha spiegato che il progetto prevede l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale insieme ai dati raccolti dall'Apple Watch per offrire suggerimenti e creare programmi di coaching personalizzati. Nei suoi rapporti, si sottolineano alcuni aspetti, tra cui l'idea di generare raccomandazioni su alimentazione, sonno e attività fisica, utilizzando i dati forniti dai dispositivi Apple. Inoltre, ci sono proposte per usare le fotocamere dei dispositivi per monitorare e correggere la postura degli utenti durante l'esercizio, similmente a quanto fa Peloton con il suo dispositivo di allenamento.

Questa nuova iniziativa di Apple rappresenterebbe un approccio più olistico, rispetto all’attuale Apple Fitness+, che si concentra principalmente sulla fornitura di contenuti di allenamento. Il nuovo servizio di AI analizzerà i dati degli utenti e fornirà suggerimenti intelligenti per uno stile di vita più sano.

Integrazione nel pacchetto Apple One

Sebbene Gurman non confermi se questo servizio sarà incluso in Apple One, è ragionevole supporre di sì, considerando che tutti gli altri servizi offerti da Apple fanno parte di questa offerta. Attualmente, Apple One Premier comprende sei servizi:

iCloud+

Apple TV+

Apple Music

Apple Arcade

Apple Fitness+

Apple News+

Il pacchetto Premier, rispetto alle opzioni più economiche, presenta alcuni esclusivi vantaggi: include Fitness+ e News+; inoltre, iCloud+ offre 2TB di archiviazione, a differenza dei 50GB disponibili nel piano individuale o dei 200GB nel piano famiglia. L'aggiunta di un servizio come 'Apple Coach' potrebbe attrarre un numero ancora maggiore di utenti verso il piano Premier.

Oltre a incentivare le iscrizioni a Apple One, il nuovo pacchetto promette di coniugare intrattenimento di qualità e funzionalità migliorative per la salute.

Previsioni di lancio per il 2025

Recentemente, Gurman ha accennato al servizio di coaching per la salute nel contesto dei piani di Apple per il 2025. La sua dichiarazione ha generato un po’ di confusione riguardo la possibile data di lancio di questo servizio. Tuttavia, le motivazioni per ritenere che il 2025 sia il periodo giusto sono molteplici.

Apple ha appena introdotto le sue prime funzionalità di AI in iOS 18 e si sta preparando per un altro importante lancio riguardante l’intelligenza artificiale in iOS 19. La compagnia sta anche progettando una nuova versione dell’app Salute e si prevede di lanciare diversi prodotti nella stagione autunnale, tutti dotati di funzionalità sanitarie innovative. Tra queste, gli AirPods Pro 3 potrebbero implementare il monitoraggio della frequenza cardiaca, una delle novità più rilevanti per gli auricolari, e l’Apple Watch Ultra 3 e la Serie 11 potrebbero includere la rilevazione della pressione alta.

Queste nuove funzionalità nei dispositivi di Apple e l’aumento di dati che questi possono raccogliere rendono ideale il lancio di 'Apple Coach' in autunno, sia come servizio autonomo che come parte integrante di Apple One.

Futuro per Apple One

Il settore dei servizi di Apple continua a crescere, nonostante non ci siano state novità significative nel pacchetto Apple One negli ultimi anni. Le aspettative per il nuovo servizio di coaching sulla salute sono alte e l’interesse per ulteriori integrazioni nel pacchetto Apple One è palpabile. Resta da vedere quali saranno i prossimi passi che Apple intraprenderà in questo campo e quali altri servizi si potrebbero aggiungere in futuro.