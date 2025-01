Apple perde la leadership in Cina: Vivo e Huawei superano il gigante di Cupertino nel 2024

Nel 2024, il mercato degli smartphone in Cina ha visto un significativo rovesciamento delle posizioni di leadership, con Apple costretta a cedere il passo a concorrenti locali come Vivo e Huawei. Questo evento segna un duro colpo per l'azienda di Cupertino, che ha visto il suo predominio nel mercato più grande e popoloso del mondo scivolare via. Analizzando i dati di vendita, emerge un quadro complesso in cui il colosso americano fatica a mantenere la sua rilevanza in un contesto altamente competitivo.

Vivo e Huawei in ascesa

La notizia del sorpasso da parte di Vivo, che ha conquistato il primo posto, e Huawei, che ha dimostrato una ripresa straordinaria, ha colto di sorpresa gli analisti. Nel 2023, Vivo si era già posizionato bene, ma nel 2024 ha fatto un ulteriore balzo in avanti, contribuendo a una chiara successione di potere nel settore. Huawei, a sua volta, non solo ha migliorato indiscutibilmente le sue performance, ma è riuscita a risalire dal suo stato di crisi di pochi anni fa, attestando la sua presenza nel mercato in modo convincente. Nel complesso, Huawei ha registrato una crescita del 37%, passando da 33,5 milioni a 46 milioni di unità vendute, sorpassando Vivo, la cui crescita si ferma all'11%.

Apple in difficoltà e le sue vendite calanti

Contrastando questa crescita, Apple ha osservato un evidente calo nelle vendite delle sue ultime novità, gli iPhone. I dati mostrano che l'azienda ha sofferto la perdita più sostanziosa tra i suoi concorrenti, suggerendo che, senza un'immediata risalita della popolarità dell'iPhone in Cina, anche aziende come Oppo e Honor potrebbero approfittarne per mettere in discussione le sue posizioni. Negli ultimi mesi del 2024, Apple e i suoi competitor hanno chiuso in un sostanziale pareggio, rendendo imperativo per Cupertino recuperare terreno se intende tornare a dominare nel futuro prossimo.

Il mercato degli smartphone in Cina

Nel complesso, il mercato cinese degli smartphone ha visto un aumento delle spedizioni, passando da 272,5 milioni a 284,6 milioni di unità. Questo incremento, sebbene modesto, è il primo dopo due anni di cali significativi. È interessante notare come la categoria "altri" abbia mostrato un notevole aumento, contribuendo al recupero del mercato. La diversificazione delle offerte e le nuove tecnologie, incluse quelle legate all'intelligenza artificiale e ai dispositivi pieghevoli, sono alcuni dei fattori che stanno influenzando le vendite. Questo contesto suggerisce che il mercato possa continuare a crescere, con previsioni ottimistiche per i livelli di vendita attesi nel 2025.

Le prestazioni dell'iPhone 16 e la concorrenza

Le vendite degli iPhone 16 non hanno entusiasmato i consumatori come ci si aspettava, rimanendo indietro rispetto ai modelli dell'anno precedente. Nonostante i 13,1 milioni di unità vendute nel quarto trimestre, Apple fatica a capitalizzare il successivo vantaggio di mercato di otto punti percentuali rispetto a Honor negli ultimi mesi del 2023. La competizione con Huawei e Vivo, che si sono avvicinate minacciosamente ai numeri dell'iPhone, non ha fatto altro che evidenziare il declino della domanda per il marchio statunitense.

Le sfide future per Apple e la strada da seguire

Mentre le innovazioni nei settori dei dispositivi pieghevoli e della tecnologia AI continuano a evolversi, il futuro di Apple nel mercato smartphone cinese appare incerto. La necessità urgente di un iPhone pieghevole e di una nuova offerta di fascia media, come l’atteso iPhone SE 4, si fa sempre più pressante. Le tendenze di consumo stanno mutando rapidamente e Apple deve adattarsi per restare competitiva in un mercato così dinamico.