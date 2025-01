Apple migliora le notifiche intelligenti: novità in iOS 18.3 beta 3

Con l'aggiornamento di iOS 18.3 beta 3, Apple ha introdotto importanti modifiche alla funzione delle notifiche intelligenti, lanciata lo scorso anno. Questa funzione ha come obiettivo quello di semplificare l'esperienza utente, sintetizzando avvisi lunghi o ripetitivi in una semplice frase che ne riassume il contenuto. Tuttavia, i risultati non sono stati sempre soddisfacenti, con alcune segnalazioni di notizie errate da parte di canali di informazione come la BBC. Apple ha quindi deciso di intervenire con cinque migliorie mirate a risolvere questi problemi.

Le novità di iOS 18.3 beta 3 per le notifiche intelligenti

Con l'ultima beta di iOS, Apple ha apportato diverse modifiche per ottimizzare il funzionamento delle notifiche intelligenti. Tra i cambiamenti più rilevanti, all'atto dell'attivazione per la prima volta della funzione, verrà visualizzato un avviso con un'etichetta Beta ben in evidenza. Questo serve a chiarire agli utenti che si tratta di una funzione in fase di affinamento.

In fase di configurazione, sono state aggiunte più pagine informative che avvertono gli utenti sulle occasionali imprecisioni della funzione. Questo è un passo importante per garantire una maggiore consapevolezza dell'utente sul funzionamento del servizio.

Restrizioni per le app di notizie e intrattenimento

Un'altra modifica significativa riguarda le app di notizie e intrattenimento, che ora non possono più generare riassunti delle notifiche intelligenti. Questa decisione è stata presa per via della sensibilità dei contenuti diffusi da queste app, i cui avvisi potrebbero risultare problematici in assenza di una precisione garantita. Apple ha comunicato che, in un futuro aggiornamento, queste app potranno tornare a usufruire della funzione, ma solo dopo aver migliorato l'affidabilità del sistema.

Nuove modalità di interazione e indicazioni visive

Inoltre, è stata introdotta una nuova modalità per disattivare rapidamente la funzione per un’app specifica. Gli utenti possono ora semplicemente scorrere la notifica e selezionare l’opzione per disabilitare i riassunti intelligenti. Questo rende il processo molto più semplice e personalizzabile.

Infine, Apple ha deciso di modificare anche l'aspetto visivo delle notifiche generate dall'intelligenza artificiale. Adesso, il testo di tali avvisi sarà visualizzato in corsivo, offrendo un'indicazione più chiara e immediata su quali notifiche siano state elaborate dal sistema di riconoscimento.

Con queste novità, Apple punta a migliorare l’esperienza utente e a risolvere i problemi di accuratezza segnalati. Gli utenti possono attendere, quindi, ulteriori aggiornamenti che promettono di affinare ulteriormente la funzionalità delle notifiche intelligenti in iOS.