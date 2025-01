Apple lavora a un sistema innovativo per monitorare la salute tramite Apple Watch

Il gigante tecnologico Apple sta facendo importanti passi avanti nello sviluppo di un sistema in grado di rilevare potenziali problemi di salute per gli utenti dei suoi dispositivi. Dalla scoperta di un brevetto intitolato “System and Method for Detecting Health Events”, registrato presso l'ufficio brevetti degli Stati Uniti, emergono dettagli su nuove funzionalità che potrebbero essere integrate in Apple Watch e in altri dispositivi della linea Apple.

Studi su eventi di salute imminenti

Il brevetto rivela una strategia dettagliata per il rilevamento precoce di eventi critici per la salute, come convulsioni e attacchi cardiaci. Apple riconosce che alcuni problemi medici possono essere esacerbati da fattori esterni e ambientali, e che tali eventi spesso si manifestano attraverso sintomi premonitori. Queste informazioni rappresentano un importante passo verso la massimizzazione dell'utilità dei dispositivi indossabili nella prevenzione di emergenze sanitarie.

Secondo il documento, il potenziale per monitorare la salute non si limita a un singolo dispositivo. Saranno utilizzati iPhone, AirPods, Apple Watch e Apple Vision Pro, combinando dati provenienti da vari sensori. Questi possono includere indicatori fisiologici, come frequenza cardiaca e livelli di attività, insieme a informazioni ambientali che possono contribuire alla sicurezza dell'utente. Un alert tempestivo non solo avvertirebbe l'utente ma potrebbe coinvolgere anche i contatti di emergenza designati.

Un sistema di allerta avanzato

Apple prevede di implementare un sistema di allerta che utilizza diversi canali di comunicazione: visivi, audio e tattili. Questo approccio multidimensionale garantirà che gli utenti ricevano allarmi efficaci e tempestivi in caso di situazioni critiche, mentre anche le persone nei dintorni e i servizi di emergenza verranno informati.

Grazie a una serie di sensori integrati nei dispositivi Apple, il sistema potrebbe elaborare informazioni dettagliate sulla salute dell’utente, offrendo un resoconto utile anche ai soccorritori. Questi dati potrebbero includere la registrazione di movimenti involontari, bruschi e incontrollati, che rappresentano un indicatore chiave per le crisi convulsive. Con una gamma così ampia di sensori, Apple punta a fornire un monitoraggio completo e accurato della salute degli utenti.

Inventori e curiosità sul brevetto

Il brevetto presenta i nomi di Burak Arda Ozilgen, ingegnere biomedico con un focus sulla progettazione elettronica per applicazioni sanitarie, e dei membri del team Health Technologies di Apple, Gopal Valsan e Thilaka Sumanaweera. Questo sottolinea l’importanza della ricerca e dello sviluppo all'interno dell'azienda, che mira a integrare tecnologia e salute in modo innovativo.

Va osservato che, sebbene Apple registri centinaia di brevetti ogni anno, non tutti si trasformano in prodotti commerciali. La registrazione di un brevetto è solo il primo passo verso una possibile applicazione commerciale. Gli utenti interessati a scoprire ulteriori novità sui brevetti di Apple possono continuare a seguire le attività aziendali per eventuali sviluppi futuri. La ricerca e la potenziale implementazione di queste tecnologie potrebbero rivoluzionare il modo in cui si monitorano le condizioni di salute e si risponde alle emergenze.