Apple lancia la versione beta RC di macOS Sequoia 15.3: tutte le novità e cosa aspettarsi

Apple ha rilasciato oggi la versione RC di macOS Sequoia 15.3, offrendo agli utenti la possibilità di esplorare le novità previste da questo aggiornamento. In questa nuova versione, ci si aspetta un miglioramento delle funzionalità esistenti e l'introduzione di innovative caratteristiche, come l'algoritmo Genmoji, progettato per arricchire l'esperienza utente su Mac.

Novità di macOS Sequoia 15.3

Il punto di forza di questo aggiornamento è Genmoji, un sistema di creazione di emoji alimentato dall’intelligenza artificiale di Apple. Questa nuova funzionalità non solo permette di personalizzare le comunicazioni tramite emoji, ma introduce anche altre ottimizzazioni a livello di prestazioni e usabilità. In aggiunta a Genmoji, sono stati implementati diversi fix e aggiornamenti per migliorare la sicurezza del sistema operativo.

Tra le principali nuove caratteristiche, ci sono migliorie nella gestione delle operazioni matematiche, con il calcolatore che ora ripete automaticamente l’ultima operazione effettuata al click del tasto uguale. È stata semplificata anche la gestione delle impostazioni per i riepiloghi delle notifiche direttamente dalla schermata di blocco, una funzione disponibile per i Mac dotati di chip Apple Silicon.

Variazioni nel sistema di notifiche

Una delle innovazioni riguarda la presentazione dei riepiloghi delle notifiche, che ora utilizzano uno stile aggiornato per distingerli meglio dalle altre notifiche. In particolare, il testo in corsivo e l'uso di specifici simboli rendono più chiara l’importanza delle notizie ricevute.

È opportuno notare che i riepiloghi di notifiche per le app di notizie e intrattenimento non sono temporaneamente disponibili. Gli utenti che hanno attivato questa opzione dovranno attendere affinché la funzionalità torni utilizzabile al momento del rilascio definitivo.

Tempistiche per il rilascio ufficiale di macOS 15.3

Con il rilascio della beta RC, gli utenti si chiedono quando avverrà il lancio ufficiale di macOS 15.3. Si stima che questo possa avvenire nella prossima settimana, probabilmente attorno al lunedì 27 gennaio. È innegabile che Apple possa decidere di rilasciare un’ulteriore beta RC prima del lancio pubblico, per correggere eventuali bug e apportare miglioramenti.

Nonostante si tratti di un aggiornamento minore rispetto ai precedenti, esso introduce comunque miglioramenti apprezzati dagli utenti, specialmente l’arrivo di Genmoji su Mac, che è atteso da molti.

