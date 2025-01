Apple lancia iOS 18 e aggiornamenti per i suoi dispositivi: tutte le novità del 2025

Apple ha recentemente presentato iOS 18, insieme a iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 e altri aggiornamenti. Queste nuove versioni introducono miglioramenti significativi sulle modalità di utilizzo dei dispositivi Apple, preparando il terreno per l’integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

Le novità principali di iOS 18

Tra le caratteristiche più innovative di iOS 18 spicca la suite Apple Intelligence, la quale ha attirato molte attenzioni. A partire dal rilascio della versione 18.2, avvenuto l’11 dicembre, gli utenti possono già usufruire di alcune funzionalità interessanti. Tra queste c’è la generazione di immagini tramite l’applicazione Image Playground, l’opportunità di creare emoji personalizzati denominate "Genmoji" e l’integrazione con ChatGPT. Queste novità non solo arricchiscono l’esperienza dell’utente, ma vanno a migliorare la capacità di interazione con i dispositivi, rendendo il tutto più fluido e divertente. È importante notare che anche strumenti per la scrittura, come la possibilità di riscrivere testi in stili diversi, sono stati introdotti gradualmente già a partire dal mese di ottobre.

Aggiornamenti non basati su intelligenza artificiale

Oltre alle funzionalità legate all’intelligenza artificiale, iOS 18 porta con sé importanti aggiornamenti che non coinvolgono tecnologie AI. Uno degli aspetti più rilevanti è la possibilità di modificare le app predefinite. Questa modifica consente agli utenti di scegliere applicazioni alternative per alcune attività quotidiane, come la navigazione o la posta elettronica. Questa flessibilità è molto apprezzata da chi desidera personalizzare e ottimizzare l’uso dei propri dispositivi.

Un’altra interessante innovazione riguarda i dispositivi audio con AirPods, dove ora è anche possibile testare l’udito. Questa funzionalità offre agli utenti l’opportunità di monitorare la propria salute uditiva direttamente attraverso i propri auricolari, un elemento che può contribuire a una maggiore consapevolezza del benessere personale.

Novità in iPadOS 18 e funzionalità per watchOS

Passando a iPadOS 18, gli utenti possono ora contare su una nuova applicazione calcolatrice, un’aggiunta che rende il sistema operativo ancora più versatile e utile. Grazie a questa nuova app, è possibile risolvere equazioni matematiche direttamente nelle note, facilitando ulteriormente la vita di studenti e professionisti.

Inoltre, per i possessori di smartwatch, watchOS 11 introduce un’attenzione speciale per il monitoraggio delle apnee notturne. Questa funzionalità si rivela cruciale per coloro che vogliono prendersi cura della propria salute e rilevare eventuali problemi respiratori durante il sonno. Grazie alla tecnologia avanzata di Apple, gli utenti possono ricevere dati utili riguardanti il loro riposo e, di conseguenza, migliorare il proprio stile di vita.

Interazioni più fluide tra iPhone e Android

Infine, un’altra interessante novità riguarda la comunicazione tra dispositivi Apple e Android. Grazie a iOS 18, gli utenti di iPhone possono ora inviare messaggi a dispositivi Android utilizzando il protocollo RCS . Questa integrazione rappresenta un passo importante verso una maggiore interoperabilità tra le piattaforme, consentendo agli utenti di comunicare in modo più semplice e diretto, senza doversi preoccupare di limitazioni imposte da diverse applicazioni di messaggistica.

Apple, dunque, continua a investire nelle sue tecnologie e nell’esperienza d’uso fornita ai suoi utenti, presentando aggiornamenti che si rivelano sempre più utili e innovativi.