Apple lancia in Europa il programma di vendita di iPhone ricondizionati con sconti fino al 15%

La nota azienda tecnologica Apple ha avviato ufficialmente anche in Europa un programma per la vendita di iPhone ricondizionati. Questo servizio è disponibile in Italia, Germania, Francia e Spagna, offrendo agli utenti l'opportunità di acquistare dispositivi a un prezzo più accessibile. Attualmente, ci sono diversi modelli di iPhone 2023 in offerta, con uno sconto del 15% rispetto al listino originale. Questa iniziativa presenta vantaggi significativi per coloro che desiderano un nuovo telefono senza dover affrontare spese eccessive.

I modelli di iPhone ricondizionati disponibili

Attualmente, sul sito ufficiale di Apple si possono trovare modelli limitati di iPhone ricondizionati. Per il momento, l'offerta comprende esclusivamente l'iPhone 15 nelle varianti con capacità di 128 e 256 GB. Tra poco, però, è previsto l'arrivo di ulteriori modelli, come l'iPhone 15 Plus e i due dispositivi di punta dell'anno passato: iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, i quali sono stati ufficialmente dismessi. Questa selezione limitata permette ai consumatori di approfittare di una merce comunque di alta qualità, in grado di soddisfare diverse esigenze.

Per chi è interessato ad acquistare un iPhone, valorizzare questi modelli ricondizionati può rivelarsi un’ottima opportunità, considerando che si tratta di dispositivi controllati e sottoposti a manutenzione. Gli utenti possono visitare la sezione corrispondente sul sito di Apple per consultare le opzioni disponibili e tenere d'occhio eventuali nuovi arrivi.

Il processo di ricondizionamento degli iPhone

Il processo di ricondizionamento degli iPhone messi in vendita da Apple è molto rigoroso e curato. Ogni dispositivo ricondizionato viene sottoposto a una serie di controlli e manutenzioni per garantirne la qualità e l'affidabilità. Tra le operazioni cui il dispositivo viene sottoposto, si trova la sostituzione della batteria, che consente di ottenere prestazioni paragonabili a quelle di un prodotto nuovo.

In aggiunta, la scocca esterna viene modificata per apparire come nuova, eliminando qualsiasi segno di usura o difetti. Anche il cavo di ricarica USB-C a USB-C è incluso nella confezione, assicurando che il cliente abbia tutto il necessario per l'uso subito. Questi passaggi rendono gli iPhone ricondizionati di Apple una scelta sensata sia per chi desidera risparmiare, sia per coloro che vogliono avere un prodotto di alta qualità.

Garanzie e opzioni d'acquisto

Acquistando un iPhone ricondizionato da Apple, i consumatori beneficiano di una garanzia di un anno, che attesta la qualità del prodotto. Questa garanzia è un ulteriore incentivo per chi è titubante sull'affidabilità di un dispositivo ricondizionato. Inoltre, Apple offre la possibilità di estendere la copertura tramite l'adesione ai servizi AppleCare+, permettendo di ricevere assistenza anche dopo il primo anno di utilizzo.

Per procedere all'acquisto, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Apple e navigare nella sezione dedicata agli iPhone ricondizionati. La selezione attuale potrebbe sembrare limitata, ma l'azienda prevede di ampliare l’offerta con l’arrivo di nuovi modelli già nelle prossime settimane. Gli utenti interessati hanno così l'occasione di ottenere un dispositivo di qualità riducendo notevolmente i costi.