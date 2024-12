Apple iPhone 17: novità sulla frequenza dei pannelli e specifiche tecniche

La prevista presentazione della serie di iPhone 17 è attesa con grande interesse dai fan della tecnologia. Questo modello rappresenta un importante passo avanti per Apple, con alcuni cambiamenti significativi rispetto ai precedenti smartphone. Dalla frequenza di aggiornamento degli schermi alle specifiche hardware, i dettagli emergenti potrebbero ridefinire l'esperienza degli utenti.

Unificazione dei pannelli LTPO

Già a febbraio 2024, il sito specializzato The Elec aveva rivelato che il produttore BOE avrebbe fornito pannelli LTPO a Apple per tutti gli iPhone della nuova serie. A tal riguardo, è importante sottolineare che voci riguardanti una potenziale unificazione dei pannelli per i modelli di iPhone erano già emerse per la serie 16. Tuttavia, con le recenti indiscrezioni sui modelli 17, l'attenzione si è intensificata. Tradizionalmente, solo le versioni Pro della gamma iPhone sono state equipaggiate con schermi ProMotion, dotati di pannelli LTPO in grado di supportare frequenze di aggiornamento variabili da 1Hz a 120Hz, offrendo quindi una maggiore fluidità nelle interazioni degli utenti.

In confronto, i modelli base, non Pro, sono stati realizzati con pannelli LTPS, che limitano la frequenza di aggiornamento massima a 60Hz. Questo ha comportato che, sebbene i dispositivi offrano alcune funzionalità interessanti come l'Always On Display con widget e notifiche nella schermata di blocco, l'esperienza di utilizzo rimaneva meno reattiva rispetto ai modelli Pro. Con l'introduzione della serie iPhone 17, vi è la possibilità che anche i modelli non Pro possano adottare la tecnologia ProMotion, cambiando radicalmente il panorama dei dispositivi prodotti da Apple.

Conferme da analisti e fonti

A settembre 2024, l'analista di schermi Ross Young ha ulteriormente confermato le voci riguardanti gli schermi ProMotion per l'iPhone 17 e l'inevitabile "iPhone 17 Air". La notizia ha alimentato speculazioni sui miglioramenti tecnologici attesi, suggerendo che anche i modelli non Pro beneficeranno di uno schermo con frequenza di aggiornamento elevata. Rimanendo nel medesimo ambito, il rinomato leaker cinese Digital Chat Station ha avvalorato queste affermazioni, dichiarando che prove provenienti dalla catena di approvvigionamento sostengono le informazioni riguardo a schermi a frequenza di aggiornamento maggiore per gli iPhone 17.

Tale miglioramento rappresenterebbe non solo un beneficio per l'esperienza visiva, ma consentirebbe anche agli utenti di sfruttare le potenzialità di app e giochi con una fluidità senza precedenti. I dettagli emersi indicano che tutti i modelli della serie iPhone 17 saranno dotati di una fotocamera frontale aggiornata a 24 MP, rispetto ai 12 MP degli attuali modelli, oltre a un chip Apple dedicato per la connessione Wi-Fi e Bluetooth.

Differenziali tra modelli Pro e non Pro

Un'altra questione d'interesse riguarda le differenze tra i modelli Pro e quelli non Pro dell'iPhone 17. Sembra che Apple opti per un ritorno a un quantitativo maggiore di RAM per i modelli Pro, portando la memoria a 12 GB, una cifra rispetto agli 8 GB condivisi dai modelli non Pro, il cui valore era stato omogeneizzato nella serie iPhone 16. Questa scelta potrebbe portare vantaggi significativi nelle prestazioni di multitasking e nella gestione delle applicazioni più pesanti.

Il processore rappresenterà un'altra area di differenziazione tra i due gruppi: i modelli Pro saranno equipaggiati con il chip A19 Pro, mentre i modelli non Pro dovrebbero montare un A19 o, secondo alcune indiscrezioni, addirittura un A18. Un ulteriore dettaglio sui modelli Pro è costituito dalla presunta riduzione della dimensione dello spazio per la tecnologia Dynami Island, progettata per una funzionalità Face ID migliorata.

Dimensioni e specifiche attese degli schermi

Per quanto concerne le dimensioni degli schermi, le aspettative sono elevate, con previste variazioni rispetto ai precedenti modelli. Queste modifiche dovrebbero migliorare l'interazione dell'utente e offrire una fruizione multimediale più ricca. Specifiche dettagliate sulle dimensioni non sono ancora state ufficialmente confermate, ma l'attenzione rimane alta su qualsiasi novità riguardante il design finale e le proporzioni degli schermi.

Man mano che ci avviciniamo alla data di lancio ufficiale, l'attesa aumenta. Appassionati e analisti osservano da vicino gli sviluppi, pronti a esplorare la gamma iPhone 17 e le sue potenzialità innovative. Le prime impressioni del mercato e le recensioni potrebbero rivelare l'effettivo impatto delle migliorie sulla user experience.