Apple introduce la funzione di condivisione della posizione per ritrovare oggetti smarriti con iOS 18.2

In un'epoca in cui smarrire oggetti personali può succedere a chiunque, Apple ha lanciato una nuova funzionalità che mira a semplificare il ritrovamento di oggetti smarriti, grazie all'aggiornamento del suo sistema operativo iOS 18.2. Questa innovazione, intitolata "Condividi la posizione dell’oggetto", permette agli utenti di condividere la posizione dei propri AirTag e di altri dispositivi appartenenti alla rete Dov’è, supportando non solo gli utenti ma anche le aziende, comprese le compagnie aeree, nel processo di recupero degli oggetti smarriti.

Funzionamento di condividi la posizione dell'oggetto

Con la funzione "Condividi la posizione dell’oggetto", integrata nell'applicazione Dov'è, gli utenti possono generare link ad hoc che consentono ad altre persone di localizzare un oggetto smarrito associato a un AirTag o a un dispositivo compatibile. Questa funzionalità è pensata per supportare più persone nel recupero di oggetti smarriti e consente a chi riceve il link di visualizzare la posizione attuale dell'oggetto smarrito su una mappa interattiva. Ogni volta che l'oggetto viene rilevato in una nuova posizione, la mappa si aggiorna in tempo reale per garantire un monitoraggio costante.

La creazione di link è accessibile tramite dispositivi iPhone, iPad e Mac. Tuttavia, è importante sottolineare che i collegamenti cessano di funzionare non appena l’oggetto smarrito viene ritrovato dal proprietario, o se il proprietario decide di revocare la condivisione. Inoltre, a scopo di sicurezza, ogni link viene disattivato automaticamente dopo sette giorni. Questa caratteristica contribuisce a garantire una maggiore privacy e sicurezza per gli utenti.

Collaborazioni con le compagnie aeree

Una delle novità più significative riguardo a questa funzionalità è la collaborazione tra Apple e diverse compagnie aeree. Attualmente, United Airlines ha già confermato l'adozione di questa tecnologia per garantire assistenza ai propri clienti nel rintracciare i bagagli smarriti. Nei prossimi mesi, più di quindici compagnie aeree, tra cui nomi rinomati come British Airways, Lufthansa, e Qantas, inizieranno a implementare la funzionalità "Trova il mio articolo" come parte dei loro protocolli per trattenere i bagagli smarriti o in ritardo.

Questa collaborazione mira a migliorare l'esperienza del cliente, soprattutto in un momento in cui i problemi legati ai bagagli smarriti sono frequenti. Con l'aiuto di Apple e della sua tecnologia, i passeggeri potrebbero avere accesso a informazioni più precise sulla posizione dei loro bagagli, accelerando il processo di recupero e aumentando la tranquillità durante i viaggi.

Garanzie sulla privacy e sulla sicurezza

La sicurezza rappresenta una priorità per Apple, e la nuova funzione di condivisione della posizione non fa eccezione. Ogni link generato sarà accessibile solo a un numero limitato di persone, approfondendo in questo modo la questione della privacy degli utenti. Le persone che desiderano visualizzare queste informazioni dovranno registrarsi con i propri account Apple, garantendo così che solo utenti autorizzati possano accedere alle posizioni condivise.

In aggiunta, WordTracer di SITA, un servizio dedicato al rintracciamento dei bagagli smarriti, si prepara ad integrare questa funzione nei propri sistemi. Questo approccio collaborativo ridefinisce il modo in cui le compagnie aeree e le aziende possono assistere i clienti nella localizzazione di oggetti smarriti, riflettendo l'impegno di Apple nei confronti dell’innovazione e della sicurezza dell'utente.

Con l'implementazione della funzione "Condividi la posizione dell'oggetto", gli utenti di iOS 18.2 possono già beneficiare della nuova tecnologia. Col passare del tempo, si prevede che la funzionalità diventi ancora più utile e diffusa, man mano che altre aziende adotteranno quest’innovativa soluzione nei loro processi.