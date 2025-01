Apple in trattativa con Bharat Forge: accordo per potenziare la filiera in India

Diverse testate giornalistiche indiane riportano notizie riguardanti le trattative tra Apple e Bharat Forge, un'importante azienda manifatturiera indiana. Se il negoziato andrà in porto, Bharat Forge diventerà un fornitore di componenti meccaniche per i prodotti Apple, portando avanti la strategia dell’azienda di Cupertino di diversificare e ottimizzare la propria catena di fornitura, specialmente in India. Questo sviluppo si inserisce all'interno di un trend più ampio che vede l'azienda californiana sempre più coinvolta con il mercato indiano.

Chi è Bharat Forge e cosa offre

Bharat Forge, parte del Kalyani Group, è un attore fondamentale nel panorama manifatturiero indiano, contando quasi 5000 dipendenti. L'azienda è attiva in settori diversificati come quello automobilistico, energetico, aerospaziale e della difesa, dimostrando così la propria versatilità e capacità di adattamento. Sotto la guida del 76enne Baba Kalyani, Bharat Forge ha costruito una rete di filiali che la rendono presente in diverse regioni del mondo, facilitandone l'accesso ai mercati internazionali.

La potenziale collaborazione con Apple rappresenterebbe un significativo passo avanti non solo per Bharat Forge, ma anche per il settore industriale indiano. Questo accordo si aggiungerebbe alle recenti partnership di Apple con altre aziende indiane, quali Tata Group, Motherson Group e Aequs, a testimonianza di una strategia di espansione e diversificazione dell'approvvigionamento.

Lo scenario attuale della produzione Apple in India

Attualmente, Apple si avvale di tre fornitori indiani per l'assemblaggio dei suoi iPhone, tra cui spicca Foxconn, che gestisce una grande struttura nello Stato di Tamil Nadu. In aggiunta, il Tata Group è responsabile di altre due unità operative in Tamil Nadu e Karnataka, che sono diventate parte integrante della catena di produzione di Apple. Altri fornitori chiave come Sunwoda, Foxlink e Aequs contribuiscono a una rete di approvvigionamento diversificata, fondamentale per le operazioni di Apple nel subcontinente.

Significativa è anche l’attività di Salcomp, che ha recentemente ampliato il proprio portafoglio, ora comprendente, oltre a bobine e accumulatori, anche componenti magnetiche. Inoltre, un altro fornitore, Amperex Technology, sta preparando una nuova struttura per la produzione di batterie su un'area di 72 ettari a Manesar, nel distretto di Gurgaon, una mossa che evidenzia l'importanza crescente dell'India nel panorama della produzione elettronica globale.

Previsioni per il futuro della filiera Apple in India

Gli esperti del settore ritengono che Apple continuerà a consolidare e ampliare la sua rete di fornitori in India nei prossimi anni. Già a ottobre dell'anno scorso, circolava la voce che l'azienda avesse preso la decisione di trasferire parte della produzione degli iPhone 17 in India, segno di una crescente fiducia nel mercato indiano come fulcro della sua catena logistica e produttiva.

L’India, storicamente dipendente dalle forniture dalla Cina, sta lentamente diversificando.