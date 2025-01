Apple entra nel Consorzio UALink per sviluppare standard di acceleratori AI

Apple ha ufficialmente acquisito un seggio nel Consorzio UALink, un organismo che unisce oltre 65 membri dediti allo sviluppo di architetture per acceleratori AI di nuova generazione. Questa partecipazione consentirà a Apple di influenzare la creazione di nuovi standard e promuoverne l'adozione, essenzialmente progettando un sistema efficiente per connettere diverse unità di processing grafico nei data center dedicati ai compiti di intelligenza artificiale.

Cosa rappresenta UALink

UALink si propone di rappresentare uno sforzo collettivo dell'industria per contrastare il predominio di Nvidia nel settore dell'hardware per intelligenza artificiale. Lo scopo principale del consorzio è quello di sviluppare uno standard aperto che possa competere con la tecnologia proprietaria NVLink di Nvidia. Secondo fonti del settore, UALink intende diventare lo standard aperto per le connessioni di acceleratori AI su larga scala, iniziando così la competizione con NVLink.

Per comprendere meglio la situazione, è importante notare che NVLink, la soluzione di Nvidia per la comunicazione tra GPU all'interno dei server, si basa su una tecnologia proprietaria chiamata Infiniband. Questa operazione consente una scalabilità efficace tra le unità. Tuttavia, Infiniband sta affrontando la concorrenza di Ultra Ethernet, un'alleanza formata da vari giganti della tecnologia che mira a creare un proprio standard per contrastare il predominio di Nvidia.

Partnership e membri del consorzio

Il Consorzio UALink ha il supporto di colossi come AMD e Intel, con membri promotori che includono AWS, Google, Meta e Microsoft. Ora, anche Apple entra nel gruppo, amplificando la portata e l'influenza dell'iniziativa. La presenza di Apple è significativa, considerando la sua lunga storia di innovazione e collaborazione nel settore tecnologico. Becky Loop, Direttore dell'Architettura della Piattaforma di Apple, ha affermato che la società è entusiasta di essere parte di questo progetto e che UALink ha un grande potenziale per affrontare le sfide di connettività e soddisfare le crescenti esigenze dell'intelligenza artificiale.

Specifiche tecniche di UALink

La specifica iniziale, denominata 1.0, offre una velocità di 200 Gbps e consente la connessione di fino a 1.000 acceleratori all'interno di un unico pod AI. Questa architettura si basa sullo standard IEEE P802.3dj per il livello fisico. Secondo il Consorzio UALink, questa specifica sarà disponibile per i membri contributori nel 2024 e sarà resa pubblica nel primo trimestre del 2025. Questo step rappresenta una grande opportunità per gli sviluppatori e le aziende che cercano di ottimizzare le loro capacità in ambito AI, facendo leva su standard aperti e sull'unione delle forze di importanti attori del settore.

La partecipazione di Apple al Consorzio UALink rappresenta quindi un passo strategico verso lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di accelerazione AI più accessibili e interoperabili, contribuendo a una maggiore diversificazione del mercato e a un futuro innovativo per l'intelligenza artificiale.