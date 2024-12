Apple e Sony: alleanza in arrivo per i controller VR nel Vision Pro

Apple continua a muovere i suoi passi nel mondo della realtà virtuale, cercando sinergie strategiche con Sony per integrare i controller VR per il suo visore Vision Pro. Questa novità, riportata da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter “Power On”, apre a interessanti scenari per gli appassionati di gaming e non solo. L'innovativa tecnologia che caratterizza il visore di Apple presenta potenzialità notevoli, ma le sfide da affrontare per attrarre sviluppatori e consumatori non sono poche, soprattutto a causa del suo prezzo elevato.

Potenzialità del Vision Pro nel gaming

Il Vision Pro di Apple è equipaggiato con il potente chip M2 e una tecnologia di visualizzazione all'avanguardia che, insieme a un App Store dedicato, potrebbe trasformare la casa di Cupertino in un attore di primo piano nel settore gaming. La combinazione di elementi tecnologici avanzati, come sistemi audio immersivi e sensori precisi, promette di offrire esperienze di gioco straordinarie. Tuttavia, nonostante le sue caratteristiche promettenti, il dispositivo è attualmente percepito come una soluzione di nicchia, limitata a funzioni di comunicazione e visualizzazione multimediale.

Gurman sottolinea che, a dispetto della presenza di giochi sull’App Store, la selezione è tutt'altro che ricca e varia. A differenza di Meta, che sta investendo pesantemente nel settore gaming, Apple ha mostrato un interesse limitato. L'unico sostegno ufficiale proviene da servizi come Apple Arcade e dalla possibilità di utilizzare i controller delle console PlayStation 5 e Xbox, ma questo non sembra sufficiente a stimolare una vera crescita nel settore ludico.

È evidente che Cupertino avrebbe potuto potenziare lo sviluppo di giochi finanziando progetti di grande rilevanza, alla ricerca di titoli AAA. Tuttavia, le scelte dello staff di leadership, tra cui Jony Ive e Mike Rockwell, si sono concentrate maggiormente sull'interfaccia del visore e sull'esperienza degli utenti, piuttosto che incentivare la creazione di contenuti dedicate al gaming. L'inserimento di un controller dedicato avrebbe complicato la situazione per alcuni utenti, oltre a incrementare i costi di produzione.

Sfide e opportunità nella creazione di contenuti

Mark Gurman avverte che senza un vero supporto per il gaming, il prezzo di 3.500 dollari rende il Vision Pro un acquisto difficile da giustificare per molti. Dalla sua disponibilità commerciale a febbraio, si stima che siano state vendute meno di mezzo milione di unità. Molti acquirenti non utilizzano il dispositivo con la frequenza sperata da Apple, un problema che non è unico per questo prodotto, poiché varie aziende nel settore stanno affrontando simili difficoltà.

Uno degli ostacoli principali è rappresentato dalla mancanza di contenuti coinvolgenti. Gli sviluppatori sono riluttanti a investire ingenti somme in progetti per un dispositivo il cui futuro è ancora incerto e sulla cui base di utenti ci sono dubbi. A inizio anno, Apple avrebbe cercato di superare questo scenario avvicinandosi a Sony per lavorare sulla compatibilità con i controller PlayStation VR2. Si segnala che questa collaborazione rappresenta uno sforzo significativo, permettendo l'integrazione delle tecnologie dei controller nella creazione di giochi, il che arricchirebbe notevolmente l'esperienza utente.

In parallelo ai giochi, i controller VR potrebbero trovare applicazione anche in ambiti professionali, rendendo possibile l'editing di contenuti multimediali e l'uso di software di produttività come Final Cut Pro e Adobe Photoshop. L'integrazione di strumenti manuali potrebbe rivelarsi fondamentale per i professionisti del settore creativo.

Il futuro dei controller nella strategia di Apple

Sebbene Apple attualmente non abbia in programma il lancio di un controller proprio, è nota da tempo la sperimentazione di un prototipo di "bacchetta" per Vision Pro, che potrebbe interagire con software dedicati, fungendo anche da Apple Pencil. Questa opzione potrebbe ampliare le possibilità d'uso del visore, rendendolo attraente per un pubblico più vasto.

Per quanto riguarda il supporto ai controller PlayStation VR2, l'attesa ufficializzazione da parte di Apple e Sony non è stata ancora comunicata. Diverse problematiche sono state sollevate, tra cui la necessità di slegare le vendite dei controller VR dai visori Sony, per permetterne la distribuzione a terzi. In base all'accordo, si potrebbe prevedere la possibilità di vendere i controller all'interno dell'Apple Store e nei punti vendita fisici di Cupertino. Tuttavia, affinché tale collaborazione abbia successo, Apple dovrà anche plasmare le proprie strategie di marketing e riposizionare il Vision Pro come dispositivo versatile, in grado di unire stile di vita, produttività e divertimento nel mondo dei giochi.