Apple e il futuro dei visori: notizie sul Vision Pro e nuovi headset in arrivo

Nel mondo della tecnologia, i dispositivi indossabili continuano a suscitare un notevole interesse, e Apple non fa eccezione. Recentemente, Mark Gurman, noto analista di settore, ha condiviso informazioni importanti riguardo alla roadmap di Apple per la sua linea di visori, in particolare il Vision Pro. Secondo le ultime notizie, non ci sono piani per un aggiornamento del Vision Pro nel 2025, e nonostante ci siano speculazioni su possibili presentazioni di nuovi modelli, sembra che il lancio di attrezzature rinnovate sia previsto per il 2026.

I piani per il Vision Pro

I piani di Apple per il Vision Pro sono al centro di molte discussioni, e Gurman ha chiarito che il marchio della Mela non ha intenzione di rilasciare nuovi modelli del visore nel 2025. Nonostante ci possano essere speranze per un annuncio anticipato, attualmente tutto indica che eventuali aggiornamenti o revisioni saranno disponibili solo a partire dal 2026. Questa notizia potrebbe deludere alcuni appassionati, ma riflette anche una strategia di sviluppo deliberata da parte di Apple.

Inoltre, Gurman riferisce che l'obiettivo più urgente per Apple riguarda la creazione di un visore più economico. Questa necessità è emersa come una priorità nella strategia aziendale, con lo sviluppo che sta procedendo a ritmo sostenuto. Un'offerta a un prezzo più contenuto potrebbe ampliarne il mercato e renderlo accessibile a un pubblico più vasto.

Le aspettative per il Vision Pro 2

Alcuni analisti, come Ming Chi-Kuo, avevano precedentemente annunciato che il Vision Pro 2 sarebbe dovuto entrare in produzione nella seconda metà del 2025, con l'introduzione del chip M5 e supporto per l'Intelligenza Artificiale di Apple. Tuttavia, le indiscrezioni su ulteriori miglioramenti hardware sono scarse, e alcuni rapporti indicano che il visore a basso costo, identificato con il nome in codice N107, potrebbe subire ritardi fino al 2027.

Questo scenario suggerisce che, sebbene il Vision Pro 2 possa offrire prestazioni superiori e una tecnologia più avanzata, ci sarà bisogno di pazienza prima che consumatori e professionisti possano mettere le mani su queste novità. La varietà di modelli e prezzi nel settore dei visori sarà cruciale nella competizione con altri produttori.

I nuovi dispositivi indossabili

Oltre al Vision Pro, Gurman enuclea che Apple sta esplorando opportunità per altri dispositivi indossabili. Tra questi ci sono i famosi occhiali smart di Ray-Ban, sviluppati in collaborazione con Meta Platforms Inc., e un dispositivo simile agli AirPods, dotato di fotocamere integrate. Queste innovazioni sono ancora lontane dal vedere la luce, necessitando di ulteriori sviluppi tecnici, ma possono rappresentare un cambiamento significativo nella strategia di Apple nel dominio dei gadget indossabili.

Infine, viene sottolineato che Apple non sta solo puntando sui visori, ma anche su altri prodotti che integrano telecamere indossabili. Anche in questo caso, non ci sono dettagli specifici sui tempi di rilascio, ma si intuisce che i progressi fatti quest'anno saranno fondamentali per progetti futuri nel mercato della tecnologia indossabile.

Le dichiarazioni di Gurman e le informazioni da parte di altri analisti dipingono un quadro complesso e affascinante per Apple, che si sta preparando a un futuro in cui i dispositivi indossabili giocheranno un ruolo sempre più cruciale.