Apple e Google sotto esame: indagini sui loro store in Regno Unito

Il Regno Unito ha avviato indagini approfondite su Apple e Google, verte ad accertare possibili pratiche monopolistiche da parte dei due giganti della tecnologia. Le normative sempre più severe nel settore stanno spingendo le autorità a scrutinare con attenzione le operazioni dei colossi del tech, rendendo incerti i loro futuri sviluppi.

Le indagini sulla condotta monopolistica

Recenti rapporti rivelano che le autorità britanniche stanno esaminando attentamente il potere di mercato detenuto da Apple e Google attraverso i loro store, App Store e Play Store. Le preoccupazioni circa una presunta condotta monopolistica hanno spinto il governo a intraprendere un’inchiesta che potrebbe avere ripercussioni significative per entrambe le aziende.

L'indagine si concentrerà sulla modalità di distribuzione delle applicazioni, analizzando le condizioni che gli sviluppatori devono accettare per poter pubblicare le loro app sui due store. I termini e le politiche dell’App Store di Apple, in particolare, sono oggetto di scrutinio per possibili restrizioni che limitano la concorrenza e favoriscono le app sviluppate internamente. Queste dinamiche potrebbero influenzare negativamente gli sviluppatori più piccoli e i nuovi entranti nel mercato.

La questione della competizione tra ecosistemi

Un altro aspetto significativo delle indagini riguarda la competizione tra i due ecosistemi, con l’obiettivo di stabilire se esista una concorrenza sufficiente nel settore delle app. Voci sempre più insistenti suggeriscono che Apple e Google possano far leva sulle loro posizioni dominate per espandere in modi che danneggiano la variabilità e la scelta per i consumatori.

Il governo del Regno Unito esprime preoccupazione anche per le applicazioni preinstallate sui dispositivi dei due colossi e per le opzioni limitate riguardo ai browser disponibili. Queste considerazioni portano a domande su quanto potere abbia ciascuna azienda nella definizione delle esperienze mobili degli utenti.

Tempistiche e aspettative future

La scadenza fissata per concludere le indagini sulla gestione attuale dei negozi di applicazioni è il 22 ottobre 2025. Pertanto, ci si aspettano ulteriori sviluppi entro la fine dell'anno in corso, mentre gli esperti del settore monitorano attentamente la situazione. Gli storici veloci nella regolazione delle pratiche di mercato hanno già previsto l'emergere di rilevamenti e probabilmente la necessità di aggiustamenti normativi.

Queste indagini non sono un fenomeno inedito per Apple e Google. Entrambi i giganti sono stati già multati in passato per questioni similari riguardanti la loro influenza nel mercato delle app. Le autorità sono pronte a fornire aggiornamenti man mano che il processo prosegue, mentre il settore rimane in attesa di comprendere le possibili implicazioni future precedendo l'esito delle indagini.