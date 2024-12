Apple Card: opportunità limitata con bonus di 100 dollari per i nuovi utenti

Chi è appassionato del mondo Apple avrà sicuramente notato il lancio della nuova Apple Card, un'opportunità vantaggiosa per ottenere un bonus in denaro. Dal 2024, Apple offre una promozione per gli utenti che desiderano richiedere la carta di credito. Questa iniziativa prevede un rimborso di 100 dollari in Daily Cash, attivabile effettuando alcune spese specifiche nei primi due mesi dall'apertura dell'account. Scopriamo i dettagli di questa offerta e i vantaggi della Apple Card.

Dettagli sul bonus della Apple Card

Per chi decide di richiedere la Apple Card, la promozione in corso consente di ottenere 100 dollari in Daily Cash. Per accedere a questo bonus, è necessario spendere almeno 500 dollari entro i primi due mesi dall'apertura del proprio account. È importante sottolineare che questo bonus non si traduce in un credito sull'estratto conto, ma può essere utilizzato liberamente per effettuare acquisti. Gli utenti interessati dovranno attivare la carta entro il 13 gennaio 2025 per avere diritto a questa iniziativa.

Il Daily Cash, quindi, rappresenta un'opzione pratica e versatile per chi utilizza quotidianamente dispositivi Apple. Inoltre, questi fondi possono essere trasferiti nel proprio conto Apple Cash o nell'Apple Card Savings account, che offre un rendimento annuo del 3,9%. Questo permette di capitalizzare ulteriormente il bonus, consentendo agli utenti di beneficiare di una gestione economica più vantaggiosa.

Offerta esclusiva per utenti selezionati

Oltre alla promozione standard, Apple ha lanciato un'offerta speciale per una selezione di utenti che ricevono un'email con l'oggetto “Preview your new Apple Card credit limit offer”. In questo caso, il bonus di Daily Cash sale a 300 dollari, ma per ottenerlo, gli utenti devono spendere almeno 1.500 dollari nei primi 60 giorni dall'attivazione. Anche questa offerta scade il 13 gennaio 2025. È fondamentale verificare la propria casella di posta elettronica per controllare l'idoneità a questa promozione esclusiva.

L'opportunità di incrementare il bonus in Daily Cash potrebbe essere molto interessante per chi è già parte dell'ecosistema Apple e prevede di effettuare acquisti significativi nei prossimi mesi.

Caratteristiche e vantaggi della Apple Card

La Apple Card si distingue per le sue caratteristiche vantaggiose per gli utenti. Una delle principali è l'assoluta assenza di commissioni: non ci sono costi annuali, spese per pagamenti in ritardo o costi per transazioni internazionali. Inoltre, il sistema di cashback premia gli utenti per gli acquisti effettuati con la carta.

Nello specifico, si ottiene un rimborso del 3% in Daily Cash sugli acquisti effettuati tramite Apple Pay presso Apple e rivenditori selezionati; un rimborso del 2% sugli acquisti effettuati con Apple Pay presso altri commercianti; e un rimborso dell'1% per gli acquisti effettuati utilizzando la carta fisica. Questi vantaggi rendono la Apple Card una scelta interessante per chi desidera massimizzare il ritorno economico delle proprie spese quotidiane.

L'app Wallet svolge un ruolo centrale nella gestione della Apple Card, consentendo di monitorare il saldo del Daily Cash accumulato e facilitando il trasferimento dei fondi.

Effetti sulla valutazione del credito

Un aspetto importante da considerare per i potenziali richiedenti della Apple Card è il suo impatto sul punteggio di credito. Fare richiesta per la carta non influisce sul punteggio di credito. Tuttavia, l'accettazione della carta, dopo aver ricevuto l'approvazione, comporta un'indagine creditizia formale. Tale indagine può avere un effetto negativo, anche se minimo, sul punteggio di credito dell'utente.

I consumatori dovrebbero dunque considerare questo aspetto prima di procedere con la richiesta, soprattutto se sono in fase di pianificazione di importanti acquisti o finanziamenti.

In sintesi, la Apple Card si presenta come un'opzione allettante per gli utenti Apple, con vantaggi significativi e opportunità di guadagno attraverso promozioni limitate.