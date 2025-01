Apple attiva l'intelligenza artificiale di default in iOS, iPadOS e macOS: tutte le novità

Con l'aggiornamento previsto per iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS 15.3, Apple ha deciso di attivare l'Intelligenza Artificiale per impostazione predefinita. Questo cambiamento interesserà sia i nuovi utenti che coloro che procederanno all'aggiornamento ai nuovi sistemi operativi. Nonostante si tratti di una novità attesa, non mancano le domande relative a come questa funzione influenzerà l’esperienza degli utenti e quali opzioni di personalizzazione saranno disponibili.

Attivazione automatica per nuovi utenti e aggiornamenti

Secondo le note pubblicate nella release candidate notata da 9to5Mac, le funzionalità basate sull'Intelligenza Artificiale verranno attivate automaticamente per tutti gli utenti che acquistano un dispositivo nuovo o che effettuano un aggiornamento. Quest'operazione mira a semplificare il processo di configurazione, permettendo agli utenti di avvalersi immediatamente delle nuove tecnologie senza dover affrontare passaggi complessi.

Tuttavia, questa attivazione automatica riguarderà solo i dispositivi compatibili, inclusi gli iPhone 15 Pro e successivi, nonché i modelli di iPad e Mac dotati del chip Apple Silicon M1 o versioni superiori. Inoltre, la nuova versione dell'iPad mini è ovviamente inclusa nel gruppo di dispositivi supportati, facilitando l'accesso a questa importante evoluzione tecnologica.

Configurazione dell'Intelligenza Artificiale e disattivazione

Per gli utenti che effettuano l'aggiornamento a macOS 18.3, l’abilitazione dell'Intelligenza Artificiale sarà parte del processo di onboarding. Ciò significa che durante la configurazione iniziale del Mac, gli utenti potranno accedere a queste funzionalità senza ulteriori configurazioni. Una volta completata l’installazione e l’aggiustamento di base del dispositivo, gli utenti potranno iniziare a utilizzare le potenzialità offerte da Apple Intelligence.

Qualora un utente desideri disattivare l'Intelligenza Artificiale, potrà farlo accedendo al pannello di impostazioni dedicato, “Impostazioni di Apple Intelligence & Siri”. Qui, sarà sufficiente disattivare l'interruttore dell'Intelligenza Artificiale per disabilitare tutte le relative funzionalità sul dispositivo. Tali operazioni garantiscono agli utenti il pieno controllo della propria esperienza tecnologica.

Funzionalità e caratteristiche dell'Intelligenza Artificiale

Le novità introdotte con l'Intelligenza Artificiale si preannunciano interessanti. Gli utenti avranno accesso a funzionalità come i riepiloghi delle notifiche e l'Image Playground, strumenti progettati per migliorare l’interazione e la personalizzazione. Un aspetto importante da notare è che, dopo l'aggiornamento del dispositivo, per chi non vuole utilizzare queste funzioni, sarà necessario disattivare manualmente il supporto all'Intelligenza Artificiale.

Nella medesima sezione delle impostazioni, sarà possibile anche disabilitare strumenti che consentono di rielaborare brevi testi, garantendo così una maggiore flessibilità e individualità nel modo in cui gli utenti desiderano interagire con la propria tecnologia.

La scelta dell'utente rimane centrale. È fondamentale per Apple permettere l'uso delle nuove tecnologie senza forzare la loro attivazione, così da mantenere un equilibrio tra innovazione e preferenze personali.