Apple Arcade accoglie il 2024 con dieci nuovi giochi, tre attesi titoli in arrivo a febbraio

Il servizio di gaming di Apple, Apple Arcade, si prepara ad affrontare il nuovo anno con un’offerta arricchita di dieci nuovi titoli. Di questi, sette sono già disponibili e tre attesi con grande interesse, tra cui il primo gioco ufficialmente licenziato dal PGA Tour, che completerà l'aggiornamento il 6 febbraio. Gli appassionati possono godere di giochi senza pubblicità e senza acquisti in-app, un vero sogno per i gamers.

I nuovi titoli subito disponibili

La selezione immediatamente accessibile ai membri di Apple Arcade include una varietà di esperienze ludiche, pronte a intrattenere diverse tipologie di giocatori.

Uno dei titoli più entusiasmanti è Skate City: New York, che permette di vivere l’esperienza autentica dello skateboarding tra gli scenari iconici della Grande Mela. I giocatori possono eseguire trucchi e sfide in ambienti reali, rendendo ogni sessione unica e coinvolgente.

Gears & Goof for Apple Vision Pro promette di combinare dinamiche di tower defense con elementi di costruzione di basi, sfruttando appieno le capacità innovative della realtà aumentata su Vision Pro. Questo gioco offre un’esperienza visiva e interattiva che si distingue nel panorama videoludico.

Un altro titolo da non perdere è Three Kingdoms HEROES, che si inserisce nella popolare serie Romance of the Three Kingdoms, portando i giocatori a rivivere epiche battaglie storiche. La grafica dettagliata e la trama avvincente catturano l’attenzione di chi ama le storie di guerra e strategia.

Per gli amanti dei giochi di ruolo, FINAL FANTASY+ riporta in vita con un remaster in 2D il primo capitolo di questa celebre saga, permettendo una rivisitazione nostalgica per i veterani e un’introduzione avvincente per i nuovi arrivati.

Trials of Mana+ offre inoltre un’avventura mobile dell’apprezzato action RPG, perfetto per chi cerca un’esperienza dinamica e coinvolgente in movimento.

Rodeo Stampede+ porta il giocatore in un’avventura frenetica nel selvaggio West, mentre It’s Literally Just Mowing+ offre un gameplay rilassante, ideale per chi desidera un momento di tranquillità.

Titoli in arrivo a febbraio

Guardando al futuro, Apple Arcade ha già anticipato l’arrivo di tre titoli che arricchiranno ulteriormente il suo catalogo.

PGA TOUR Pro Golf rappresenta un importante traguardo per il servizio. Si tratta del primo gioco ufficialmente licenziato dal PGA Tour, offrendo ai giocatori la possibilità di percorrere campi iconici come Pebble Beach e Harbour Town. Questo titolo promette un’atmosfera competitiva con modalità di gioco diverse, dalle partite testa a testa ai tornei ufficiali. La particolare attenzione ai dettagli, nella creazione dei campi, è un punto di forza che recensori e giocatori stanno già lodando.

Un altro titolo atteso è Doodle Jump 2+, un platforming game che si preannuncia ricco di sfide e momenti nostalgici, capace di catturare l’attenzione di quanti hanno amato il primo capitolo.

Infine, My Dear Farm+ è un simpatico simulatore di fattoria, perfetto per chi desidera immergersi in un ambiente rilassato e animato, gestendo le proprie risorse e accudendo gli animali.

Aggiornamenti ai titoli esistenti

Apple Arcade non si limita a presentare nuove esperienze ludiche, ma continua anche a supportare i titoli già presenti con significativi aggiornamenti.

Hello Kitty Island Adventure festeggia il Capodanno Lunare con l’evento Luck & Lanterns, che va dal 19 gennaio al 24 febbraio. Durante questo periodo, i giocatori potranno usufruire di decorazioni festive e nuovi outfit, rendendo l’interazione più coinvolgente e divertente.

A partire dal 16 gennaio, Game Room introduce Word Wright, un nuovo gioco di parole pensato per stimolare la mente e il divertimento sui dispositivi Apple. Questo titolo sarà disponibile su iPhone, iPad e Vision Pro, ampliando le opzioni di intrattenimento per gli utenti.

Non da meno, WHAT THE CAR? si rinnova con la possibilità di giocare ai 25 livelli migliori creati dalla community, offrendo ancora più contenuti freschi e interattivi.

Iscrizione e accesso a Apple Arcade

Per chi desidera approfittare di questo ricco catalogo, Apple Arcade è accessibile con un abbonamento mensile di 6,99 euro. I nuovi utenti possono anche approfittare di un periodo di prova gratuito di tre mesi con l'acquisto di un nuovo device Apple, che permette di testare senza impegno l’offerta completa del servizio. Con più di 200 giochi disponibili, Apple Arcade si conferma un’opzione allettante per gli appassionati di videogiochi.