Apple aggiorna iPhone 16 con iOS 18.3: nuove funzionalità di Visual Intelligence al Camera Control

La nuova versione del sistema operativo, iOS 18.3, porta con sé significative novità per gli utenti degli iPhone 16. Tra queste, spiccano le funzionalità potenziate di Visual Intelligence che rendono l'interazione con il dispositivo ancora più intuitiva e informativa. In questo articolo esploreremo le nuove caratteristiche, come attivare Visual Intelligence e le applicazioni pratiche che gli utenti possono trarne.

Nuove funzionalità di Visual Intelligence

Con l’aggiornamento precedente, iOS 18.2, Apple aveva già introdotto la funzionalità Visual Intelligence per i modelli di iPhone 16. Questa opzione consente agli utenti di orientare la fotocamera verso il mondo circostante e ottenere informazioni su luoghi, tradurre testi, accedere a link web e persino effettuare chiamate a numeri di telefono. Con il rilascio di iOS 18.3, Apple amplia ulteriormente queste capacità.

Tra le novità più rilevanti vi è la possibilità di aggiungere eventi al calendario direttamente da poster o volantini, facilitando così la pianificazione di appuntamenti. Inoltre, gli utenti potranno identificare in modo semplice piante, animali e insetti utilizzando la fotocamera del dispositivo. Questa evoluzione rende l’interfaccia di Visual Intelligence ancora più utile per chi desidera interagire in modo immediato con l’ambiente circostante.

È importante notare che questa funzionalità è esclusiva per gli iPhone 16. Gli utenti di modelli più vecchi non avranno accesso al pulsante di controllo della fotocamera situato accanto al tasto laterale del dispositivo. Questo potrebbe spingere molti a considerare un upgrade per poter fruire di queste nuove tecnologie avanzate.

Attivazione di Visual Intelligence

Attivare Visual Intelligence è semplice ma richiede un passaggio specifico. Per farlo, bisogna tenere premuto il pulsante di controllo della fotocamera per alcuni secondi. Un tocco normale aprirà semplicemente l'app della fotocamera senza attivare le funzionalità di Visual Intelligence. È fondamentale che l’app della fotocamera non sia già aperta; infatti, la funzionalità non opererà in caso di utilizzo attivo della fotocamera.

Una volta attivata, l'interfaccia di Visual Intelligence offre una vista della fotocamera, un pulsante di cattura e le opzioni "Chiedi" e "Cerca". Il pulsante "Chiedi" consente la comunicazione con ChatGPT, mentre l’opzione "Cerca" invia l'immagine catturata a Google Search per ulteriori informazioni. È interessante notare che, per utilizzare Visual Intelligence, è necessario acquisire un'immagine dell'oggetto o della scena di interesse; la funzionalità non supporta visualizzazioni in tempo reale o foto già salvate.

Creazione di eventi dal calendario tramite poster

Una delle funzionalità più attese di Visual Intelligence è la possibilità di aggiungere eventi al calendario. Durante la presentazione del Camera Control, Apple ha promesso questa opzione, che ora diventa realtà con il lancio di iOS 18.3. Per aggiungere un evento, l'utente deve semplicemente osservare un documento, come un poster che riporta una data.

Quando il sistema riconosce la data, apparirà un’opzione nell’interfaccia di Visual Intelligence che permette di selezionarla e procedere con la creazione dell’evento. Questa funzionalità rappresenta un notevole passo avanti per facilitare l'organizzazione personale, rendendo la pianificazione un processo più fluido e immediato.

Identificazione di piante, animali e insetti

L'app Foto ha già dimostrato di saper fornire informazioni su flora e fauna, ma ora, grazie a Camera Control, tali dettagli saranno disponibili in tempo reale. Quando si osserva un animale o una pianta tramite Visual Intelligence, un palloncino informativo apparirà nella parte superiore del mirino, consentendo di toccarlo per vedere ulteriori informazioni.

Se l'informazione fornita non è corretta, gli utenti possono utilizzare le icone del pollice in su e in giù per dare feedback ad Apple, contribuendo così a migliorare la qualità dei dati forniti. Questo non solo offre un'interazione più coinvolgente, ma permette anche di apprendere e scoprire di più su ciò che ci circonda in un modo pratico e interattivo.

Le novità di iOS 18.3 rappresentano un passo significativo nell'evoluzione delle tecnologie fotografiche e nell’interazione con il mondo esterno, confermando ulteriormente il ruolo innovativo di Apple nel mercato degli smartphone.