Anticipazioni sui prezzi dei nuovi Galaxy S25: ecco cosa rivelano le ultime indiscrezioni

Il brand Samsung si prepara ufficialmente a presentare i nuovi Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra il 22 gennaio 2025. Con l’avvicinarsi della data di lancio, molti appassionati e potenziali acquirenti si stanno interrogando sui costi di questi modelli. Dopo aver riportato notizie provenienti da Europa e Corea, le ultime informazioni giungono dall'India, dove un informatore ha condiviso dettagli sui prezzi attraverso il social network X.

Prezzi previsti per il Galaxy S25

Secondo le voci che circolano, il modello standard Galaxy S25 avrà due opzioni di memorizzazione: il prezzo per la versione da 256GB sarà di ₹84,999, mentre quella da 512GB costerà ₹94,999. Entrambi i modelli includeranno 12GB di RAM, che garantirà prestazioni fluide e ottimali. Le informazioni provengono da fonti di vendita al dettaglio non specificate, il che lascia aperta la possibilità che i dettagli possano variare al momento del lancio ufficiale.

Dettagli sui costi del Galaxy S25+

Per quanto riguarda il Galaxy S25+, i prezzi per le stesse configurazioni di memoria saranno sicuramente competitivi. La versione da 256GB costerà ₹1,04,999, mentre quella da 512GB sarà disponibile al prezzo di ₹1,14,999. Anche per questo modello, è prevista l'inclusione di 12GB di RAM. Questi prezzi suggeriscono un incremento di ₹5,000 rispetto ai modelli precedenti, un fattore che i potenziali acquirenti dovranno tenere in considerazione.

Informazioni sui prezzi del Galaxy S25 Ultra

La versione Ultra del Galaxy S25 si presenta come la più lussuosa della gamma, mostrando caratteristiche superiori rispetto agli altri modelli. Secondo le ultime indiscrezioni, il Galaxy S25 Ultra partirà da un prezzo iniziale di ₹1,34,999 per la configurazione da 256GB, mentre quella da 512GB costerà ₹1,44,999. Infine, per la versione top da 1TB, il prezzo salirà fino a ₹1,64,999. Il S25 Ultra avrà un significativo upgrade della RAM, con 12GB per la versione base e 16GB per le altre configurazioni, il che si traduce in una potenza di elaborazione maggiore e una migliore esperienza utente.

Considerazioni sui recenti aumenti di prezzo

La nuova generazione di Galaxy S25 sembra quindi aver subito un aumento di prezzo di circa ₹5,000 rispetto ai modelli precedenti. Questo aumento potrebbe essere attribuito all'inclusione di chip più costosi come il Snapdragon 8 Elite, che offre prestazioni superiori, insieme a miglioramenti in termini di RAM per i modelli più avanzati. Rimane da vedere se questi prezzi saranno confermati al momento del lancio, fornendo così ai consumatori un'idea chiara di quanto dovranno investire per possedere uno di questi smartphone di alta gamma.