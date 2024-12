Anticipazioni su tvOS 18.3: nuove funzionalità e aggiornamenti in arrivo per Apple TV

Apple ha recentemente reso disponibili agli sviluppatori la prima beta di tvOS 18.3, un aggiornamento atteso con interesse da molti utenti della piattaforma Apple TV. Anche se le novità sembrano concentrarsi principalmente su alcuni miglioramenti minori, emergono funzionalità significative che promettono di arricchire ulteriormente l'esperienza di utilizzo. Tra queste, spicca l'integrazione dei robot aspirapolvere nell’app Casa, oltre a modifiche relative ai salvaschermi.

Supporto ai robot aspirapolvere nell’app Casa

Una delle novità più attese in tvOS 18.3 è il supporto per i robot aspirapolvere nell’app Casa, un'aggiunta che permetterà agli utenti di gestire i dispositivi di pulizia in modo semplice e diretto anche dalla TV. Questa funzione, che molti attendevano, offrirà un controllo semplificato delle operazioni di pulizia domestica.

Apple ha sottolineato come l’app Casa ora consenta di attivare e controllare le funzioni principali dei robot aspirapolvere. Tra queste troviamo la possibilità di accendere e spegnere il dispositivo, scegliere la modalità di pulizia, monitorare lo stato della ricarica e decidere se utilizzare la funzione di aspirazione o lavaggio. Non solo, i robot possono essere integrati in automazioni e scene personali, rispondendo ai comandi vocali di Siri. Questo significa che gli utenti potranno, ad esempio, richiedere a Siri di avviare una pulizia in una stanza specifica oppure programmare automazioni giornaliere che includano i robot aspirapolvere.

La stessa funzionalità sarà disponibile anche su iPhone con il rilascio di iOS 18.3, rendendo l'esperienza unificata e ancora più comoda per chi desidera mantenere un ambiente domestico pulito senza dover gestire singolarmente i dispositivi.

Novità e cambiamenti nei salvaschermi

Con l’uscita di tvOS 18.2, Apple ha introdotto un nuovo salvaschermo dedicato al celebre personaggio di Snoopy, visualizzabile sui modelli di Apple TV dal 2021 in avanti. Tuttavia, recenti cambiamenti all'interno dell'aggiornamento 18.3 potrebbero aver portato alla rimozione o al rinvio di altri salvaschermi pianificati.

Specificamente, i salvaschermi che potrebbero essere stati eliminati o rimandati comprendono “TV e Film”, una selezione ispirata a titoli di Apple TV+, e “Soundscapes”, progettata per offrire suoni naturali e rilassanti. Sebbene Apple non abbia fornito spiegazioni dettagliate riguardo a queste modifiche, è possibile che tali salvaschermi necessitino di ulteriori rifiniture o potrebbero essere stati, in effetti, cancellati in via definitiva.

Attualmente, le categorie di salvaschermi attivamente disponibili includono:

Aerials : presentano magnifiche vedute panoramiche di scenari mozzafiato.

: presentano magnifiche vedute panoramiche di scenari mozzafiato. Memories : dedicati a foto e video personali.

: dedicati a foto e video personali. Portraits con orologio : immagini statiche affiancate dall'ora.

: immagini statiche affiancate dall'ora. Snoopy: l'ultima aggiunta dei salvaschermi, riservata ai modelli recenti.

Aggiornamenti sulle vendite digitali

Un altro cambiamento degno di nota all'interno del codice di tvOS 18.3 riguarda le notifiche relative agli acquisti digitali. Apple sta sottolineando che tali acquisti potranno essere scaricati e accessibili su iPhone, iPad, Mac o PC, consentendo così un utilizzo offline. Tuttavia, ciò che gli utenti dovrebbero tenere presente è che gli acquisti effettuati direttamente tramite Apple TV o smart TV non possono essere scaricati sui medesimi dispositivi.

Questa modifica sembra mirare a chiarire eventuali malintesi sulle limitazioni tecniche, migliorando la trasparenza per gli utenti durante il processo di acquisto e il relativo trasferimento dei contenuti. In un'epoca in cui il consumo di contenuti digitali è in continua espansione, è essenziale offrire informazioni chiare e dirette per migliorare l'esperienza utente.

Compatibilità e tempistiche per il rilascio

tvOS 18.3 sarà compatibile con tutte le Apple TV rilasciate a partire dal 2015. Tuttavia, alcune funzionalità potrebbero essere riservate solo ai modelli più recenti. Secondo le ultime informazioni, l’aggiornamento finale è previsto per gennaio 2025, quindi gli utenti dovranno attendere per scoprire tutte le nuove funzioni e miglioramenti che Apple introdurrà con questo importante aggiornamento.