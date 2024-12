Analisi approfondita del DeepCool AK620 Digital Pro: un dissipatore ad aria da considerare

Il settore dei dissipatori ad aria offre una varietà di soluzioni per gli appassionati di PC e gaming. Tra queste, il DeepCool AK620 Digital Pro emerge per il suo display a LCD integrato e prestazioni di raffreddamento eccellenti. Questo modello rappresenta una valida opzione per coloro che cercano un prodotto efficace e funzionale, capace di competere con altri modelli presenti sul mercato.

Design e specifiche tecniche

Il primo aspetto che colpisce del DeepCool AK620 Digital Pro è sicuramente il suo design. Caratterizzato da un'estetica completamente nera, il dissipatore presenta un grande display LCD sulla parte superiore. Questo, però, è protetto da una placca lucida che, sebbene attraente, ha la tendenza ad accumulare polvere. Accanto al display, troviamo un'illuminazione RGB personalizzabile, che offre un tocco di colore a un design altrimenti uniforme.

Il dissipatore ha una struttura a doppia torre, con una ventola centrale e una soprastante. Entrambe sono modelli DeepCool FT12 SE da 120 mm, dotate di cuscinetti fluidodinamici e capaci di operare a un range di 500-1750 RPM. Queste ventole possono spostare un flusso d’aria di 60,89 CFM, mantenendo un livello di rumore relativamente basso. È interessante notare che sono sei le heatpipe in rame che trasferiscono il calore dalla CPU alle lamelle del dissipatore, garantendo efficienza anche nelle condizioni più estreme.

Per quanto riguarda la compatibilità, il DeepCool AK620 Digital Pro si adatta perfettamente a quasi tutti i socket moderni, inclusi Intel LGA 1700, LGA 1851 e AMD AM5. Questo lo rende un'opzione versatile per diversi assemblaggi di PC. La confezione include tutti gli accessori necessari per l'installazione, comprese le staffe specifiche per Intel e AMD, viti, pasta termica e un comodo cacciavite che semplifica il montaggio.

Una volta installato, il dissipatore non ostacola i moduli RAM, richiedendo solo una leggera regolazione della ventola per adattarsi all'altezza dei moduli stessi. È importante anche segnalare che per utilizzare il display LCD, è necessario installare il software apposito di DeepCool, il quale consente di personalizzare le informazioni visualizzate.

Performance del raffreddamento

Quando si tratta di prestazioni, il DeepCool AK620 Digital Pro dimostra di essere un ottimo dissipatore, meritando una posizione tra i top di gamma. Durante le prove, è riuscito a dissipare fino a 233 watt su un processore Intel Core i7-13700K, raggiungendo risultati molto simili a quelli del ben noto Noctua NH-D15S. Anche nei test a 125 e 95 watt, il dissipatore ha mantenuto le temperature sotto controllo, toccando un massimo di 61°C con le ventole in modalità silenziosa.

Per quanto riguarda la rumorosità, i test hanno riportato un livello di 43 dB sotto carico massimo, riducendosi significativamente in condizioni di carico più leggero. Questo valore è allineato a quello del Noctua NH-D15S e decisamente inferiore rispetto a modelli come il Thermalright Peerless Assassin, noto per il suo rapporto qualità/prezzo, che ha raggiunto 48 dB.

In sintesi, il DeepCool AK620 Digital Pro si distingue non solo per le sue capacità di raffreddamento, ma anche per il livello contenuto di rumore, che può rappresentare un vantaggio significativo per gli utenti sensibili al suono.

Considerazioni finali

Il DeepCool AK620 Digital Pro è un dissipatore ad aria che offre un buon rapporto qualità/prezzo. Il suo design sobrio e curato, affiancato da prestazioni elevate e da un funzionamento silenzioso, rende questo prodotto molto interessante. Il display LCD aggiunge non solo funzionalità ma anche un elemento estetico distintivo, facilmente personalizzabile tramite il software dedicato.

Attualmente, il dissipatore è disponibile a un prezzo di circa 70 euro, con la versione bianca in offerta a circa 60 euro. Questa fascia di prezzo colloca il DeepCool AK620 tra i modelli medio-alti del mercato, rendendolo competitivo rispetto ad alternative come il Noctua NH-D15S, più costoso, e il Thermalright Peerless Assassin, meno costoso ma anche più rumoroso e leggermente meno performante.

Per chi cerca un dissipatore ad aria per la propria nuova configurazione, considerare il DeepCool AK620 Digital Pro è una scelta da non sottovalutare: offre un mix equilibrato di efficacia, silenzio e design accattivante.