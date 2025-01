AMD presenta la nuova cpu economica Ryzen 5 7400F, ottima per il gaming di fascia media

Nell'ambito dell'innovazione tecnologica, AMD ha recentemente introdotto sul mercato una nuova proposta: la cpu Ryzen 5 7400F. Si tratta di una scelta strategica, che mira a soddisfare le esigenze degli appassionati di gaming che cercano prestazioni elevate senza dover affrontare spese eccessive. Questa volta, AMD ha scelto di lanciare il prodotto con una certa discrezione, senza comunicati stampa eclatanti, ma inserendo semplicemente il dispositivo nel proprio catalogo.

La cpu AMD Ryzen 5 7400F: dettagli e prestazioni

La Ryzen 5 7400F si presenta come la nuova opzione entry-level nel panorama delle cpu con socket AM5 , rendendola la più economica della sua categoria. Questa piccola meraviglia tecnologica è da considerarsi come una versione "light" della più potente Ryzen 5 7500F, lanciata nel luglio 2023. Pur mantenendo una configurazione di base simile, vi sono delle differenze significative nelle prestazioni.

Entrambi i modelli vantano 6 core e 12 thread. Tuttavia, la nuova cpu ha una frequenza base di 3,7 GHz e una frequenza boost che arriva fino a 4,7 GHz, rispetto ai 5 GHz della sorella maggiore. Un altro aspetto importante da sottolineare è che la Ryzen 5 7400F non è dotata di una gpu integrata, il che implica la necessità di una scheda grafica dedicata per poter sfruttare appieno le sue potenzialità.

Anche il TDP resta fissato a 65 W, il che la rende una soluzione energeticamente efficiente. Questa cpu sembra essere una revisione delle precedenti versioni, con una leggera riduzione delle frequenze di clock. Eppure, il profilo di consumo energetico rimane costante, considerato un vantaggio per chi punta a costruire un pc gaming senza un eccessivo aumento dei costi.

Specifiche tecniche di Ryzen 5 7400F

Per chi cerca di approfondire la conoscenza della nuova cpu, ecco un elenco delle principali specifiche tecniche:

Socket : AM5

: AM5 Chipset Supportati : A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850

: A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 Architettura : Zen 4

: Famiglia : Ryzen serie 7000

: Processo Produttivo : TSMC 5 nm FinFET , 6 nm FinFET

: , Core e Threads : 6-core e 12-threads

: e Frequenza di Base : 3,7 GHz

: Frequenza Boost : 4,7 GHz

: Cache : 384 kB , 6 MB , 32 MB

: , , Memorie RAM Supportate : fino a 128 GB

: fino a Supporto PCIe : PCIe 5.0

: Supporto Porte : 4x USB 3.2 Gen 2

: Scheda Grafica : richiede una scheda grafica dedicata

: richiede una TDP: 65 W

Queste specifiche la rendono una scelta molto allettante per i gamer che non vogliono risparmiare su prestazioni e stabilità.

Disponibilità e prezzo della Ryzen 5 7400F

Attualmente, la nuova cpu è già visibile sul sito ufficiale di AMD, ma non è ancora disponibile presso i rivenditori italiani. Le stime attuali suggeriscono che il prezzo sarà di circa 150 dollari negli Stati Uniti, il che si traduce in un costo approssimativo di 200 euro per il mercato italiano, al netto di eventuali variazioni.

Se confermati, questi prezzi renderebbero la Ryzen 5 7400F la scelta più accessibile per chi desidera entrare nel mondo delle piattaforme basate su socket AM5, un’evoluzione dalle precedenti soluzioni AM4. Inoltre, l'arrivo di questa cpu si inserisce in un contesto di aggiornamenti continui da parte di AMD, con nuove schede madri della serie 800 pronte a facilitare l’adozione di questa nuova tecnologia.