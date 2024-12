Amazon Prime Video: ora disponibile l'acquisto di serie TV di successo e film

La piattaforma di streaming Amazon Prime Video introduce dal 16 dicembre una nuova funzione che permette agli abbonati di acquistare direttamente serie TV di grande successo, ampliando così la gamma di contenuti a disposizione su questo servizio. Questa manovra punta a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente, offrendo l'opportunità di collezionare titoli imperdibili, oltre all'accesso illimitato alle produzioni incluse nell'abbonamento.

Una selezione di serie TV per tutti i gusti

Con l'aggiunta della possibilità di acquistare serie TV, Amazon Prime Video amplia notevolmente il suo catalogo, che include già una vastissima gamma di film. Tra i titoli ora disponibili per l'acquisto ci sono le nuove produzioni più attese come House of the Dragon, Yellowstone e Doc – Nelle tue mani. Ma non solo: la piattaforma offre anche grandi classici amati dal pubblico, come Friends, Mad Men e True Detective.

Inoltre, per incentivare i nuovi utenti a esplorare questa opzione, Amazon lancia speciali promozioni su alcune serie selezionate, offrendo sconti sulle prime stagioni di titoli come Tulsa King e Mr. Robot. Questi prodotti non solo arricchiscono l'offerta per gli abbonati, ma permettono anche di godere di titoli che potrebbero altrimenti non essere disponibili nel catalogo gratuito.

Un modello di abbonamento vantaggioso

Per accedere ai contenuti di Amazon Prime Video, è necessario diventare membri di Amazon Prime, che offre il servizio al costo mensile di 4,99 euro, oppure a 49,90 euro se si sceglie di pagare annualmente. Gli studenti possono beneficiare di una tariffa ridotta, pagando solo 2,49 euro al mese o 24,95 euro all'anno. Inoltre, i nuovi iscritti hanno la possibilità di sfruttare un periodo di prova gratuita per 30 giorni, così da testare il servizio prima di impegnarsi.

Oltre ai contenuti di streaming, il servizio Amazon Prime include diversi vantaggi, come spedizioni gratuite su milioni di articoli, accesso a Amazon Photos, Amazon Music Prime e Prime Reading, conferendo ai membri un pacchetto completo di servizi utili e divertenti.

Un servizio in espansione su più mercati

La nuova opzione di acquisto di serie TV è ora disponibile per tutti i clienti di Amazon Prime Video negli Stati Uniti, in Italia, Francia e Spagna. Questo ampliamento non solo dimostra l'impegno di Amazon nel soddisfare un numero sempre crescente di utenti, ma anche l'intenzione di adattarsi alle richieste di mercati diversi, mettendo a disposizione titoli di rilevanza internazionale e locale.

La piattaforma si posiziona così come un attore importante nel panorama dello streaming, cercando di rimanere competitiva di fronte a sfide sempre più agguerrite da parte di rivali come Netflix e Disney+. Con queste novità, Amazon Prime Video si prepara a offrire un'esperienza di visione sempre più ricca e personalizzata, mantenendo alta l'attenzione sui desideri e le preferenze dei suoi abbonati.