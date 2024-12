Amazon offre sconti imperdibili sull’iMac M4: ecco tutte le novità e i dettagli

Amazon ha recentemente incrementato le proprie offerte sul nuovo iMac dotato di processore M4, appena lanciato sul mercato. Questa mossa si inserisce in un contesto di forte competizione tra i rivenditori tecnologici, specialmente durante il periodo natalizio. Con un prezzo di 1.749 euro anziché 2.009 euro, i clienti possono usufruire di un risparmio di 260 euro rispetto al prezzo ufficiale di Apple. Ma quali sono le specifiche che rendono questo modello così interessante per chi cerca un computer performante?

Le caratteristiche innovative del nuovo iMac M4

I nuovi iMac M4 si distinguono per l’elevato livello di prestazioni, in particolare nel settore dell'intelligenza artificiale. Questo grazie all'innovativo processore, che offre un incremento significativo rispetto ai precedenti modelli con chip M1. Inoltre, tutte le versioni saranno equipaggiate con un minimo di 16 GB di RAM, un cambiamento importante per chi necessita di una macchina che sappia gestire compiti complessi.

Apple sostiene che il nuovo iMac M4 è in grado di essere fino a 1,7 volte più veloce nelle operazioni quotidiane, e fino a 2,1 volte più veloce quando si tratta di elaborazione di foto o videogiochi. Tali miglioramenti di prestazioni sono calcolati rispetto alle versioni precedenti con il chip M1. Una menzione speciale deve andare al Neural Engine, che Apple dichiara sia oltre tre volte più veloce rispetto al predecessore, rendendo questo modello particolarmente adatto per le applicazioni di intelligenza artificiale.

Connettività avanzata e opzioni di videocomunicazione

Oltre alla potenza di elaborazione, il nuovo iMac M4 offre anche varie novità nel campo della connettività. Supportando il Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, questo computer all-in-one è dotato di ben quattro porte Thunderbolt 4. Queste porte non solo sono capaci di trasmettere dati a velocità elevate, ma consentono anche di collegare due monitor esterni con risoluzione 6K, offrendo agli utenti la possibilità di ampliare notevolmente la propria area di lavoro.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla nuova fotocamera frontale da 12 MP, che sfrutta la tecnologia Center Stage Camera. Questo sistema consente di mantenere l’utente sempre centrato e inquadrato durante le videochiamate, mentre due lenti grandangolari ampliano il campo visivo, utile per inquadrare sia l’utente sia il proprio spazio di lavoro. Questa caratteristica si rivela particolarmente vantaggiosa in contesti di presentazione o in ambito educativo.

Offerte speciali per il periodo natalizio

Attualmente, la migliore offerta disponibile su Amazon riguarda l’iMac M4 con una configurazione di CPU a 10 core, GPU a 10 core e la caratteristica del vetro nanotexture. Questa peculiarità è un vantaggio per chi lavora nella grafica, poiché riduce significativamente i riflessi, garantendo così un'esperienza visiva più chiara e comoda. Il prezzo promozionale di 1.749 euro include anche uno sconto aggiuntivo di 30 euro rispetto al costo standard.

Inoltre, Amazon ha reso disponibile l’opzione di acquisto in cinque rate senza interessi e senza la necessità di garanzie. Questo aspetto rende l’acquisto ancor più accessibile per tante persone, specialmente in un periodo come quello natalizio, dove si cerca di contenere le spese. Infine, la politica di restituzione estesa fino al 15 gennaio permette ai clienti di acquistare in tutta tranquillità, avendo la possibilità di ripensarci anche dopo le feste.