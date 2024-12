Amazon lancia promozione su Audible per il Black Friday 2024: scopri le offerte imperdibili

Le offerte di Amazon continuano a sorprendere gli utenti, e questo Black Friday 2024 non fa eccezione. Tra le promozioni più allettanti, spicca l'occasione per accedere al servizio Audible a un prezzo incredibilmente ridotto. Gli utenti, infatti, hanno la possibilità di attivare un abbonamento per tre mesi a soli 0,99 euro al mese, una riduzione sostanziale rispetto al costo regolare di 9,99 euro al mese. Vediamo nel dettaglio come funziona questa offerta, le condizioni da rispettare e tutto ciò che è utile sapere per ottenere il massimo vantaggio da questa iniziativa.

Audible: cosa offre il servizio e come approfittare dell'offerta

La promozione di Amazon consente di utilizzare Audible a un prezzo simbolico per i primi tre mesi, permettendo ai nuovi utenti di pagare solo 2,97 euro invece di 29,97 euro. Questo servizio, di proprietà di Amazon, mette a disposizione un vasto catalogo di contenuti audio, che comprende oltre 70.000 audiolibri e podcast. Gli abbonati possono godere di centinaia di migliaia di ore di intrattenimento, senza pubblicità, con la possibilità di ascoltare anche offline su smartphone, tablet, computer e tramite dispositivi Amazon Echo.

Per accedere a questa vantaggiosa offerta, è necessario essere nuovi clienti di Audible. Questo significa che non è possibile usufruire della promozione se si è già stati iscritti in passato. Inoltre, al termine dei tre mesi in sconto, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese. Gli utenti hanno la possibilità di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del periodo promozionale, evitando così di incorrere in inconvenienti o spese indesiderate.

È fondamentale fare attenzione alla tempistica: l’offerta sarà disponibile fino alle ore 23:59 del 12 dicembre. Per chi desidera iscriversi e conoscere meglio le modalità di attivazione dell'offerta, è consigliabile visitare il sito ufficiale dove sono riportati tutti i termini, le condizioni e le istruzioni necessarie.

Offerta esclusiva per i membri di Amazon Prime

Oltre alla promozione generale per i nuovi utenti, Amazon ha pensato anche ai membri di Amazon Prime, offrendo un'opportunità ulteriore per accedere a Audible. Gli abbonati di Prime possono ottenere due mesi di Audible gratuitamente, facilitando così l'esplorazione di questo servizio senza alcun costo iniziale. Non dimentichiamo che Amazon Prime offre una prova gratuita di 30 giorni, che consente nuovi utenti di testare il servizio senza obbligo di pagamento.

Questa iniziativa è un ottimo modo per gli utenti Prime non solo di godere di Audible, ma anche di esplorare altri numerosi vantaggi offerti dalla piattaforma, come la spedizione gratuita per prodotti selezionati e l'accesso a contenuti esclusivi.

Come rimanere aggiornati sulle offerte Amazon

Per non perdere nessuna delle promozioni attualmente disponibili o future, gli utenti sono invitati a iscriversi ai canali di informazione dedicati. Amazon offre diverse opportunità per rimanere aggiornati: il canale Telegram Prezzi.tech e il canale WhatsApp PrezziTech sono due risorse eccellenti per ricevere notifiche tempestive su sconti e occasioni imperdibili. Inoltre, il sito di PrezziTech fornisce un'ampia selezione di offerte suddivise per categorie, facilitando la ricerca dei prodotti desiderati.

Questa stagione di sconti rappresenta una straordinaria opportunità per scoprire le meraviglie di Audible e i numerosi contenuti audio che offre, permettendo agli utenti di immergersi in un mondo di storie e conoscenza.