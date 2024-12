Airtag in offerta: non perdere mai più i tuoi oggetti, anche in viaggio

Se stai cercando un modo efficace per non smarrire i tuoi oggetti, compresa la valigia che porterai nel tuo prossimo viaggio, oggi hai un’opportunità da non perdere. Gli Airtag, il dispositivo di localizzazione di Apple, sono ora disponibili al prezzo eccezionale di 88,99 euro per la confezione da quattro, un'offerta che rappresenta un risparmio significativo rispetto al prezzo originale di 130 euro.

Come funziona l'Airtag

L'Airtag è un innovativo dispositivo che permette di tenere sotto controllo qualsiasi oggetto. Una volta registrato sul proprio iPhone, l'Airtag si integra perfettamente nell’applicazione "Dov'è", dove è possibile visualizzarlo su una mappa insieme a tutti gli altri oggetti localizzati. Questo significa che, qualora perdi un oggetto contrassegnato da un Airtag, potrai facilmente rintracciarlo toccando l’app, che ti mostrerà la sua posizione esatta e consentirà a questo di emettere un suono, facilitando così il recupero.

Il funzionamento di questo sistema si basa principalmente sulla tecnologia Bluetooth, ma include anche l'UWB , che aggiunge un ulteriore livello di precisione e affidabilità nel localizzare gli oggetti smarriti. I modelli di iPhone più recenti, come l’iPhone 11 e 12, sono dotati di un chip UWB che consente anche di ricevere indicazioni visive per raggiungere l'oggetto perso.

Modalità smarrito: la rete comunitaria di Apple

Una delle caratteristiche più interessanti degli Airtag è la loro capacità di attivare una modalità smarrito che coinvolge la vasta rete di dispositivi Apple. Se un Airtag si trova al di fuori del raggio d'azione del proprio iPhone, qualsiasi altro iPhone nelle vicinanze può rilevarne la presenza e inviare la sua posizione al proprietario dell'Airtag. Questo processo avviene in modo completamente anonimo, garantendo la riservatezza dell'utente: chiunque aiuti a localizzare un correttore nel sistema non ha accesso ai dati personali del proprietario.

È importante sottolineare che, per garantire la sicurezza e la privacy degli utenti, nessuna informazione relativa alle posizioni degli Airtag è conservata. Solo il legittimo proprietario ha accesso ai dati di localizzazione, e la rilevazione da parte di un altro iPhone avviene senza alcun sapere da parte dell'utilizzatore che contribuisce involontariamente al rintracciamento.

Utilizzo pratico: un aiuto in viaggio

L'Airtag si rivela particolarmente utile durante i viaggi. Inserirne uno nel bagaglio è un'idea semplice ma estremamente efficace. In caso di smarrimento, il proprio smartphone potrà sempre fornire aggiornamenti sulla posizione della valigia, alleviando così l'ansia che spesso accompagna il momento del check-in. Grazie a questa funzionalità, viaggiatori di tutto il mondo possono sentirsi più sicuri, sapendo di avere sempre sotto controllo i propri effetti personali.

Il costo attuale di 88,99 euro per la confezione da quattro rappresenta un'opzione vantaggiosa anche rispetto ai prezzi minimi registrati durante il Black Friday. Questo pacchetto offre un accessorio utile per tutti coloro che desiderano mantenere sotto controllo la propria vita quotidiana.

Accessori e offerte per Airtag

Se stai pensando di integrare l'Airtag nella tua routine quotidiana, esistono diversi accessori come laccetti e portachiavi a prezzi competitivi, alcuni dei quali sono anche in sconto. Oltre ad essere pratici, questi accessori rendono l'Airtag ancora più versatile e personalizzabile. Nel nostro articolo dedicato ai migliori accessori per Airtag, troverai una selezione di prodotti ideali per ogni esigenza.

Se sei interessato all'acquisto, troverai moltissime proposte tra cui scegliere. Non perdere l'occasione di semplificare la tua vita con l'Airtag e i suoi accessori.