AirPods Pro: Come Ripristinare l'Opzione "Off" Nelle Impostazioni del Controllo del Rumore

Sei tra coloro che hanno notato l'assenza dell'opzione "Off" nelle impostazioni dei propri AirPods Pro? Non sei il solo. Con l'aggiornamento a iOS 18, Apple ha modificato le modalità di controllo del rumore disponibili, lasciando alcuni utenti con la sensazione di aver perso una funzionalità utile. Scopriamo insieme come reinserire questa opzione e comprendere meglio il contesto delle recenti modifiche.

Le modalità audio degli AirPods Pro

Gli AirPods Pro, sin dalla loro introduzione, hanno offerto agli utenti diverse possibilità per personalizzare l'ascolto. Inizialmente, gli utenti potevano passare tra quattro modalità di ascolto distinte.

Off: Disattiva tutte le modalità di controllo del rumore, permettendo un ascolto naturale senza alcun intervento elettronico. Cancellazione attiva del rumore: Utilizza microfoni esterni che captano i suoni provenienti dall'ambiente, generando onde sonore opposte per cancellare i rumori indesiderati. Modalità Trasparenza: Permette di sentire i suoni circostanti, rendendo gli utenti consapevoli del contesto ambientale, utile in situazioni in cui è necessario ascoltare ciò che accade attorno. Audio adattivo: Questa modalità unisce la cancellazione del rumore e la modalità trasparente per adattarsi automaticamente alle variazioni del rumore circostante.

Tuttavia, con l'arrivo dell'iOS 18, Apple ha rimosso l'opzione "Off" dalle selezioni di default, suscitando lamentele tra molti utenti. Ora, le scelte disponibili nelle impostazioni si limitano a Cancellazione attiva del rumore, Modalità Trasparenza e Audio adattivo.

La frustrazione degli utenti e la soluzione per ripristinare l'opzione "Off"

La modifica apportata con l’aggiornamento ha creato disagi tra i possessori di AirPods Pro, come sottolineato da Spencer Dailey nel suo blog Key Discussions. Fortunatamente, esiste un metodo abbastanza semplice per riaggiungere l'opzione "Off" alle preferenze di ascolto.

Per ripristinare questa funzionalità, è sufficiente seguire questi passaggi:

Collega i tuoi AirPods al tuo iPhone. Apri l'app Impostazioni. Seleziona i tuoi AirPods Pro dall'elenco. Scorri verso il basso fino a trovare l'opzione “Modalità di ascolto Off” e attivala.

Una volta completati questi passaggi, l’opzione "Off" tornerà a essere disponibile, consentendo di alternare tra le varie modalità di controllo del rumore tramite il Centro di Controllo e le Impostazioni.

Novità con iOS 18.1: Cambiamenti e funzionalità aggiuntive

Con l'uscita di iOS 18.1, Apple ha introdotto diverse nuove funzionalità legate alla salute uditiva per gli AirPods Pro 2. Tra queste, si è notata l'aggiunta di una nuova funzione di protezione dell'udito. Tuttavia, gli utenti di AirPods Pro 2 hanno riscontrato un comportamento inaspettato: l’audio passa automaticamente dalla modalità "Off" alla modalità Trasparenza ogni volta che si indossano gli auricolari.

Questa modifica è legata proprio alla nuova funzione di protezione dell'udito. Secondo Apple, "quando la modalità 'Off' è attiva, la tua udito non è protetto". Di conseguenza, l'aggiornamento iOS 18.1 ha modificato questo comportamento per garantire che gli utenti non perdano la protezione uditiva.

Impostazioni per disabilitare il passaggio automatico dalla modalità "Off"

Se desideri mantenere la modalità "Off" senza interruzioni, esiste un ulteriore passaggio da seguire:

Collega i tuoi AirPods al tuo iPhone. Accedi all'app Impostazioni. Seleziona "Accessibilità". Scorri e vai su "AirPods e Beats". Scorri nuovamente verso il basso e disattiva "Riduzione dei suoni forti".

Dopo aver eseguito questi aggiornamenti, gli AirPods Pro rimarranno impostati sulla modalità "Off" fino a quando non decidi di cambiarla manualmente. È bene ricordare che, in modalità "Off", non verranno attuati filtri per ridurre i livelli di rumore ambientale potenzialmente dannosi.

Perché scegliere la modalità "Off"?

Utilizzare l'opzione "Off" può risultare vantaggioso per diversi motivi, in particolare per la durata della batteria, poiché disattivando tutti i controlli del rumore, gli utenti possono massimizzare il tempo d'uso degli auricolari. Ognuno avrà le proprie preferenze, ma queste nuove funzionalità rappresentano l'impegno di Apple nell'offrire un'esperienza d'ascolto sempre più personalizzata.

Gli accessori compatibili con gli AirPods continuano a evolversi, arricchendo l'esperienza degli utenti.