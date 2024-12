Aggiornamento Meta Quest v72: nuove funzionalità per un'esperienza virtuale all'avanguardia

Meta ha lanciato un aggiornamento significativo, il v72, per i visori Quest, che introduce una serie di funzionalità innovative destinate a trasformare l'utilizzo della realtà virtuale. Questo refresh non solo evidenzia l'impegno di Meta nel settore della realtà immersiva, ma mira anche a migliorare l'interazione degli utenti con tecnologia sempre più evoluta e intuitiva.

Connessione al pc semplificata

Una delle funzionalità più rivoluzionarie di questa nuova versione è la possibilità di connettersi al computer mediante il semplice sguardo. La funzione Remote Desktop consente agli utenti di posare gli occhi sulla tastiera fisica, attivando automaticamente il pulsante "Connect" che fluttua sopra di essa. Questa innovazione elimina la necessità di utilizzare controller, rendendo l'interazione con il computer un’esperienza immediata e fluida.

Per utilizzare questa funzione, è necessario installare l'app Mixed Reality Link sul computer, garantendo di disporre di Windows 11 nella versione 22H2 o successive. Una volta configurato, gli utenti saranno in grado di navigare le applicazioni senza interruzioni. L’update include inoltre la capacità di riconoscere e visualizzare virtualmente qualsiasi tastiera nelle vicinanze, creando una finestra interattiva mentre si è all'interno dell'ambiente virtuale. Questa caratteristica migliora significativamente l’accessibilità, facilitando compiti quotidiani e lavorativi.

Miglioramenti nel tracciamento delle mani

Il tracciamento delle mani ha ricevuto un aggiornamento notevole, con l'obiettivo di fornire un'esperienza più stabile e accurata. Gli utenti potranno notare un miglioramento nel controllo del cursore, che ora mantiene maggiore stabilità durante la navigazione, la selezione di oggetti, e il trascinamento delle finestre. L'adozione di una visualizzazione “hand ray” rappresenta un ulteriore passo in avanti, permettendo agli utenti di interagire con gli elementi presenti nell'ambiente virtuale in modo più preciso.

Questo avanzamento non solo rende l’utilizzo dei dispositivi Meta Quest più versatile, specialmente in spazi limitati, ma aumenta anche la sensazione di immersione e realismo. Il miglioramento del tracking delle mani è senza dubbio un contributo significativo alla qualità generale dell’esperienza VR, e permette agli utenti di sentirsi più connessi all’ambiente interattivo.

Nuove funzionalità di comunicazione e media

Tra le novità presenti nel v72, spicca l'introduzione dei sottotitoli live. Questa funzione è disponibile per le chiamate effettuate tramite l'app People, rendendo più accessibili le conversazioni in realtà virtuale. Inoltre, è stata implementata la capacità di inviare messaggi diretti attraverso l’app Instagram, permettendo un'interazione immediata e fluida con la rete sociale.

L’aggiornamento include anche la nascita della nuova app Media Gallery. Con questa applicazione, gli utenti possono visualizzare facilmente immagini, video e screenshot, anche in formato spaziale. La Media Gallery rappresenta una modalità alternativa per trascorrere momenti di svago e riflessione, permettendo di conservare e rivivere i ricordi anche in un contesto virtuale. L'interazione con i contenuti multimediali diventa, così, parte integrante dell’esperienza immersiva.

L'aggiornamento v72 di Meta Quest segna un avanzamento significativo nell'evoluzione della realtà virtuale, facilitando interazioni fluide e contribuendo a un utilizzo più naturale e intuitivo dei dispositivi.