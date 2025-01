Adobe presenta la nuova funzione di co-editing in Photoshop per il 2025

Il mondo della grafica digitale attende con ansia il nuovo anno e Adobe ha appena lanciato una novità che è destinata a semplificare la vita di molti creativi. A partire dal 2025, Photoshop introdurrà una funzione di co-editing in tempo reale, un'avanzata opzione che permetterà a più utenti di lavorare simultaneamente su un progetto. Questa innovazione rappresenta un grande passo avanti per la collaborazione tra team, riducendo il bisogno di salvare e inoltrare file ogni volta si desideri apportare modifiche.

La promessa della collaborazione in tempo reale

Stephen Nielson, direttore senior della gestione del prodotto di Photoshop, ha evidenziato le sfide tecniche che sono state affrontate per rendere questa funzione una realtà. In un'intervista esclusiva, ha altresì affermato che Adobe ha ascoltato le necessità degli utenti, i quali desiderano strumenti che facilitino la cooperazione con colleghi, clienti, studenti e insegnanti.

Questa funzionalità consente a due o più designer di modificare un progetto contemporaneamente, visualizzando le alterazioni apportate in tempo reale. Secondo Nielson, non esiste un "limite duro" riguardo al numero di collaboratori attivi, il che amplia enormemente la portata della collaborazione su un unico progetto. Questa opzione colloca Photoshop in competizione con software di editing come Canva e Figma, che già offrono simili capacità di editing multi-utente.

Semplicità nell'editing collaborativo

Quando si lavora insieme, l'interfaccia ricorda quella di Google Docs, dove ciascun collaboratore è identificabile attraverso un avatar colorato che mostra la sua posizione e le modifiche in corso. Inoltre, gli utenti possono accedere a un registro completo delle modifiche apportate da ciascuno nel pannello della cronologia. Un gruppo selezionato di utilizzatori di Photoshop ha già avuto modo di provare questa funzionalità in anteprima e ha riportato esperienze positive, descrivendo la collaborazione come estremamente fluida.

Attualmente, è possibile iscriversi per partecipare alla beta privata e testare il nuovo strumento, apportando suggerimenti in vista del rilascio ufficiale.

Monitoraggio dei permessi e gestione del feedback

Questa nuova opzione si prefigge di supportare i creatori nel semplificare il loro lavoro, soprattutto quando ci sono più persone coinvolte nel fornire feedback e suggerimenti. È possibile modificare i permessi sui file, limitando le possibilità di modifica, il che si rivela utile per i creatori che necessitano di raccogliere opinioni da opportunità ampie. Ad esempio, è possibile condividere progetti in fase di sviluppo con clienti, permettendo loro di visualizzare il lavoro e lasciare commenti, anche senza avere un abbonamento a Photoshop.

L'impatto dell'intelligenza artificiale su Photoshop

Nel 2023, Adobe ha investito sull'intelligenza artificiale in tutti i suoi programmi della Creative Cloud, e Photoshop ha beneficiato di diversi strumenti e aggiornamenti generativi. Sebbene l'AI non rappresenterà il fulcro di ogni novità per quest'anno, Nielson ha confermato che l'intelligenza artificiale "sarà assolutamente" una delle tendenze principali per il futuro. Ha citato, tra l'altro, un particolare strumento potenziato dall'AI, il "project perfect blend", presentato nell'ottobre scorso all'Adobe Max, come una delle innovazioni sulle quali l'azienda si concentrerà quest'anno.

Nielson ha annunciato entusiasta che ci sono piani ambiziosi per il 2025, con capacità incredibili rese possibili dalla generativa AI. Adobe si impegna a rendere Photoshop l'app di design creativo per eccellenza, puntando a migliorarne l'intuitività, l'accessibilità e la potenza in modi senza precedenti.