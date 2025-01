Adobe lancia strumenti di intelligenza artificiale per semplificare la produzione creativa

Adobe ha presentato una nuova generazione di strumenti di intelligenza artificiale che promettono di rivoluzionare i processi produttivi nell'ambito della creazione visiva. Con l'obiettivo di rendere più facile e veloce il lavoro di designer e marketer, le nuove funzionalità consentiranno di automatizzare compiti impegnativi come la modifica in massa delle immagini e la traduzione di presentazioni video. Tra le novità più attese, troviamo "Firefly Bulk Create", una potente applicazione capace di gestire fino a 10.000 immagini simultaneamente, consentendo agli utenti di ridimensionare facilmente le immagini o di cambiare gli sfondi con un semplice clic.

Firefly Bulk Create: un'app che cambia le regole del gioco

Lanciato in beta, Firefly Bulk Create deriva dall'integrazione di diverse API alimentate da Firefly, pensate per rendere quest’intelligenza artificiale più accessibile anche a chi non ha competenze di programmazione. L’app è suddivisa in due strumenti distinti all’interno dell'app web di Firefly: “Remove Background” e “Resize”. La funzione Remove Background è intuitiva: gli utenti possono caricare file immagine direttamente dal computer, da Dropbox o da Adobe Experience Manager e rimuovere velocemente gli sfondi. Questo strumento si rivela particolarmente utile per i marketer di prodotto, poiché oltre a eliminare gli sfondi, consente anche di sostituirli con immagini specifiche o colori definiti da codici HEX, creando così varianti pronte per ulteriori modifiche.

Per il momento, i lotti di immagini possono essere salvati in formato PNG o JPEG, con la promessa che in futuro arriverà anche il supporto per i file PSD di Photoshop. Questa funzionalità si propone di snellire notevolmente il flusso di lavoro di molti professionisti del settore, trasformando un compito laborioso in una semplice operazione di caricamento.

La funzione Resize: potenzialità e limiti

Lo strumento Resize offre una selezione di opzioni preimpostate per le dimensioni degli annunci pubblicitari diffuse su piattaforme come TikTok, Instagram e Facebook. Utilizzando l'intelligenza artificiale generativa, il tool è in grado di allungare gli sfondi delle immagini per adattarsi ai requisiti di formato richiesti. Tuttavia, i risultati non sono sempre soddisfacenti. Durante una dimostrazione, le immagini presentavano deformazioni evidenti, come nel caso di calici di vino che venivano copiati e sfocati in modo poco armonioso. Malgrado ciò, per sfondi semplici, questo strumento potrebbe risparmiare tempo ai graphic designer, evitando il lavoro noioso di ridimensionare manualmente i materiali per ogni piattaforma. Sebbene servizi come Canva e Adobe Express offrano funzionalità simili, Bulk Create si distingue per la sua capacità di eseguire queste operazioni in un solo clic.

Nuove API per sviluppatori e strumenti avanzati

Oltre a Bulk Create, Adobe sta rendendo disponibili alcune nuove API per i servizi di Firefly, pensate per migliorare l’efficienza nelle lavorazioni video e nelle produzioni stampate. Tra le novità ci sono strumenti come "Dubbing and Lip Sync", in grado di tradurre e adattare i movimenti delle labbra per l’audio dei video in ben 14 lingue diverse. Un ulteriore strumento per InDesign faciliterà la formattazione automatica di testi e immagini per media stampati e digitali, utilizzando modelli predefiniti.

In oltre, questo mese sarà introdotto anche un sistema di "digital avatars", realizzati mediante descrizioni testuali e registrazioni vocali, per essere usati nella presentazione di video e spiegazioni di prodotti. Queste innovazioni non solo aumentano la produttività, ma offrono anche nuove opportunità creative, modificando radicalmente il modo in cui i professionisti operano nel loro lavoro quotidiano.