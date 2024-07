Se hai effettuato degli acquisti di prodotti e servizi Google, potresti trovare sul tuo conto o sulla tua carta delle operazioni di addebito la cui casuale inizia per “GOOGLE*”. Ma come capire di che cosa si tratta? Come capire che si tratta di addebiti Google Play e non di addebiti per altri servizi non riconducibili all’app store di Google?

Cerchiamo di scoprirlo con questa guida completa!

Cosa sono gli addebiti Google Play e come trovarli

Prima di tutto, cerchiamo di capire come trovare gli addebiti Google Play.

Per far ciò, dai uno sguardo all’estratto conto o alla lista dei movimenti della tua carta. Troverai infatti delle voci di addebito che iniziano per “GOOGLE*” e che terminano con il prodotto acquistato o con altra descrizione.

Per darci una mano nel capire quando l’addebito di Google si riferisce al Play Store e quando ad altre voci di costo, la stessa società di Mountain View ha prodotto una tabella che può farci comprendere meglio di che si tratta:

Voce estratto conto Prodotto Google GOOGLE *Ads Solo Cile Google Ads GOOGLE *ADWS*DL Solo Colombia Google Ads GOOGLE *ANDROID TEMP Android (compilazione automatica) GOOGLE *CHROME TEMP Google Chrome (compilazione automatica) GOOGLE *{Società} Google Play Store per app GOOGLE *CLOUD_{ID BA} Google Cloud GOOGLE *Commerce Ltd Google Play Musica GOOGLE *{Sviluppatore} Google Play Store per app GOOGLE PLAY GIAPPONE Solo Giappone Google Play Store per app GOOGLE *Dispositivi Google Store GOOGLE *GOOGLE YouTube Premium GOOGLE *Google, Inc. Google Play Musica GOOGLE *Google Musica Google Play Musica GOOGLE *Google Play Google Play Film GOOGLE *Spazio archiviazione Google Google Drive GOOGLE *Google Store Google Store GOOGLE *Google Surveys Google Analytics GOOGLE *GoogleShopping Google Shopping GOOGLE *GPAY TEMP GPay (paga online con GPay) GOOGLE *Musica Google Play Musica GOOGLE* Google Storage Google One GOOGLE *PAYMENTS TEMP Google Payments GOOGLE *Play Store Solo Cile Google Play Store per app GOOGLE *Youtube Solo Cile YouTube Premium YouTube Music Abbonamento YouTube Funzionalità Super di YouTube GOOGLE *PLAY-YOUTUBE*DL Solo Colombia Google Play Store per app YouTube Premium YouTube Music Abbonamento YouTube Funzionalità Super di YouTube GOOGLE *Credito di Play Carte regalo Google Play e altri trasferimenti su un saldo di Google Play GOOGLE *Play Edicola Google Play Edicola GOOGLE *PROJECT FI Google Project Fi GOOGLE *SERVICES Google Fiber

YouTube TV GOOGLE WORKSPACE {prime_7_lettere_del_nome_di_dominio} Google Workspace GOOGLE STORE {sede_negozio} Google Store GOOGLE *Voice Google Voice GOOGLE *WALLET Google Wallet GOOGLE *WALLET TEMP Google Wallet GOOGLE *Video di YouTube Film di YouTube

Da quanto sopra possiamo dunque capire che gli addebiti Google Play compaiono nell’estratto della carta o del conto in questo modo:

GOOGLE *{Società}

GOOGLE *Commerce Ltd

GOOGLE *{Sviluppatore}

GOOGLE *Google, Inc.

GOOGLE *Google Musica

GOOGLE *Google Play

GOOGLE *Musica

GOOGLE *Play Edicola.

Considera però che a volte le causali degli addebiti appaiono con delle formulazioni abbreviate.

Transazioni in sospeso Google Play, come riconoscerle

Sempre in relazione agli addebiti Google, ricorda anche che durante un acquisto o con la compilazione automatica su Chrome, potresti notare sul tuo account un addebito con descrizione GOOGLE *TRATTENUTA TEMPORANEA.

Non allarmarti: si tratta semplicemente di un addebito in sospeso effettuato per verificare la validità del conto della tua carta. Al termine della transazione, l'addebito verrà rimosso!

Addebiti non autorizzati Google Play: cosa fare?

Fin qui, alcune indicazioni che ti permetteranno di comprendere esattamente che cosa sono gli addebiti di Google Play. Ma che cosa fare se vedi degli addebiti che non sono presenti nel tuo Account Google?

La prima cosa da fare è certamente quella di contattare il reparto antifrode del tuo metodo di pagamento e poi risolvere i problemi relativi alla transazione non riconosciuta con l’apposita funzione di supporto di Google.

Ricorda inoltre che puoi ricevere un rimborso nel caso in cui l’addebito sia stato effettuato accidentalmente da un amico o da un familiare. Per ottenerlo:

vai su play.google.com fai clic sulla tua immagine del profilo fai clic su Pagamenti e abbonamenti vai su Cronologia ordini e budget in corrispondenza dell'ordine da restituire clicca su Segnala un problema seleziona l'opzione che descrive la tua situazione compila il modulo e indica di volere il rimborso invia il modulo!

In breve tempo dovresti ricevere il rimborso richiesto.