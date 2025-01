A breve distanza dal lancio di iOS 18.4: ecco cosa ci aspetta in primavera

In attesa del rilascio di iOS 18.4, previsto per aprile 2025, gli utenti di Apple possono già iniziare a prepararsi a una serie di novità significative che promettono di rafforzare l'esperienza del proprio dispositivo. Le anticipazioni riguardano aggiornamenti importanti per Siri, l'introduzione di nuove lingue e l'arrivo di divertenti emoji. Scopriamo insieme quali migliorie ci riserverà il colosso tecnologico di Cupertino.

Aggiornamenti significativi per Siri

Con iOS 18.4, Apple si prepara a introdurre tre novità sostanziali per Siri, il suo assistente virtuale. Questi aggiornamenti hanno come obiettivo quello di rendere Siri molto più utile e reattivo alle esigenze degli utenti. Vediamo nel dettaglio quali saranno queste migliorie.

La prima novità riguarda il contesto personale. Siri sarà in grado di comprendere meglio le informazioni relative all'utente, consentendole di interagire in modo più personalizzato. Grazie a questa funzione, l'assistente virtuale sarà in grado di offrirti suggerimenti più mirati e pertinenti.

La seconda novità è rappresentata dalla consapevolezza dello schermo. Questo significa che Siri potrà essere più attenta a ciò che si sta visualizzando sul dispositivo, integrando le sue funzioni in maniera più sinergica con le app in uso. Questo potrebbe tradursi in una maggiore facilità nell'interazione e nel recupero di informazioni.

Infine, la terza innovazione riguarda la capacità di interagire con le applicazioni. Siri sarà in grado di eseguire azioni attraverso le app installate sul dispositivo, rendendo la gestione quotidiana più efficiente e intuitiva. Queste novità si pongono l'obiettivo di rendere l'assistente virtuale un vero e proprio compagno di vita digitale.

Ampliamento del supporto linguistico

Un altro annuncio importante relativo a iOS 18.4 è l’espansione delle lingue supportate da Apple Intelligence. Durante il lancio di iOS 18.2, è stata confermata l'aggiunta di nuove lingue a partire da aprile 2025. Tuttavia, Apple non ha specificato esattamente quali lingue sarebbero state disponibili in quella data.

Ci sono più lingue promettenti che verranno integrate sistematicamente nel corso dell'anno, che includeranno diverse lingue parlate nei vari angoli del mondo. Tra quelle che verranno supportate ci sono: cinese, inglese , inglese , francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo, vietnamita e altre lingue. Queste aggiunte rappresenteranno un passo importante verso la globalizzazione e l’inclusività del software Apple.

Nuove emoji in arrivo

Negli ultimi anni, ogni aggiornamento primaverile di iOS ha portato con sé nuove emoji. Questo trend è molto probabile che si ripeta anche con iOS 18.4. Il Unicode Consortium ha già rivelato una serie di nuove emoji che potrebbero essere integrate. Apple dovrà ora implementarle, apportando un tocco di freschezza e novità alla comunicazione visiva attraverso i dispositivi.

Tra le nuove emoji previste per quest’anno troviamo: un'impronta digitale, un volto con borse sotto gli occhi, un'arpa, una radice vegetale, un albero senza foglie, spruzzi e una pala. Questi nuovi simboli serviranno a rappresentare emozioni e concetti in modo innovativo e divertente, arricchendo ulteriormente l'esperienza degli utenti di iPhone.

Con queste opere in cantiere, la community di utenti Apple non può che attendere con trepidazione il rilascio di iOS 18.4, previsto per i prossimi mesi. La promessa di un assistente virtuale più intelligente, un supporto linguistico più ampio e divertenti nuove emoji rappresentano passi importanti nel continuo impegno di Apple nell'innovazione e nella soddisfazione del cliente.