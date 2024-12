Le 5 migliori app Android per dormire meglio

Il tuo smartphone ti accompagna per tutta la giornata, dal primo mattino fino a quando vai a dormire.

A causa del suo display, giustamente è considerato come un qualcosa che potrebbe in qualche modo disturbare il tuo sonno. La luce emessa dal display va infatti ad alterare il ciclo di sonno-veglia, creandoti potenzialmente problemi se sei già un soggetto che ha difficoltà ad addormentarsi.

Quello che forse non sai è che, utilizzando con un certo criterio il tuo telefono, questo può in realtà aiutarti durante il riposo. Esistono app per dormire meglio che possono in realtà andare contro questa regola, dimostrandosi strumenti ideali per permetterti di dormire senza alcun tipo di problema.

Dormire meglio con il tuo smartphone Android? Ecco le app di cui hai bisogno

Perché lo smartphone potrebbe ostacolare il tuo sonno?

In primis, come già accennato, vi è la questione luce blu. Gli smartphone così come i tablet hanno display che emettono questo tipo di luce, capace di ridurre la produzione di melatonina nel corpo umano. Trattandosi dell'ormone del sonno, se sei esposto a tale luce tenderai a "confondere" il tuo corpo, che non riuscirà a prepararsi per il sonno.

Un altro potenziale problema è quello legato alla stimolazione mentale. Se sei a letto e continui a scrollare sul tuo social preferito, leggere notizie o giocare, stai continuamente stimolando il tuo cervello, eccitandolo e rendendo più difficile il sonno nelle ore successive. Eventuali notifiche, possono poi svegliarti di soprassalto, proprio nel momento in cui stai per addormentarti.

Fatte queste premesse, considera anche che i telefoni odierni offrono anche app che vanno nella direzione esattamente opposta. Ecco alcuni software che, se utilizzati in modo corretto, ti permetteranno di facilitare il sonno.

Twilight: filtro di luce blu

Usare lo smartphone a letto non è mai una buona idea ma, molto probabilmente, non puoi farne a meno. In tal caso, per limitare gli effetti negativi della luce blu, puoi affidarti a Twilight.

Questa app ti consente di ridurre le emissioni di tale luce, rendendo la luce più tendente al rosso. Ti basta attivare Twilight un'ora prima di dormire per ridurre in modo drastico l'impatto del display sul tuo sonno nel giro di un paio di sere.

Rumore Bianco

Finora abbiamo parlato di dormire meglio andando a lavorare sul display. In realtà puoi agire anche su un altro aspetto, ovvero quello uditivo.

L'app Rumore Bianco di AMICOOLSOFT si muove proprio in questa direzione, andando a creare dei suoni che conciliano il sonno. I rumori sono di diverso tipo, spaziando dal traffico allo strepitio del camino, dal treno al temporale. Ti basta riprodurre gli stessi poco prima del sonno per migliorare la qualità del riposo.

Sleep as Android

Con Sleep as Android andiamo ben oltre alla classica app per dormire meglio. Stiamo parlando di un software completo, capace di gestire ogni aspetto del tuo riposo.

Si parla di un vero e proprio monitoraggio del riposo, visto che sfrutta i sensori dello smartphone (o di uno smartwatch). A questa funzione si aggiunge una sveglia intelligente, che ottimizza il tuo sonno. Statistiche dettagliate, un alto livello di personalizzazione, la disponibilità di suoni rilassanti sono solo una parte delle funzionalità proposte da Sleep as Android.

Merita una citazione particolare il CAPTCHA per la sveglia, che ti impedisce semplicemente di disattivare la stessa, obbligandoti a risolvere un piccolo puzzle che richiede tutta la tua attenzione. Di certo una delle app più complete di questa lista.

BetterSleep

L'app BetterSleep crea un ambiente ideale per il tuo sonno lavorando a livello di audio.

La sua libreria offre oltre 300 suoni rilassanti, capaci di spaziare dal semplice rumore bianco, a suoni di ambienti naturali fino all'ASMR. Puoi mescolare e abbinare questi suoni tra loro, creando il contesto più adatto ai tuoi gusti.

BetterSleep ti offre anche la possibilità di effettuare meditazioni guidate, ascoltare storie della buonanotte ed esercizi guidati per la respirazione. In poche parole, tutto ciò che ti serve per dormire meglio. Il tutto senza tenere conto di un sistema per il monitoraggio del sonno.

Rispetto ad altre app della lista questa propone anche dei piani a pagamento, con più contenuti, al costo di 10 dollari al mese, 60 dollari all'anno o un acquisto una tantum per 250 dollari.

Calm

L'app Calm è una delle più famose della sua categoria. Questa ti aiuta, attraverso diverse funzioni, a ridurre lo stress e a migliorare il tuo riposo.

Stiamo parlando della proposizione di meditazioni guidate, ma anche di esercizi per quanto concerne respirazione, così come di storie per addormentarsi, musicoterapia e di programmi più complessi, strutturati su più giorni per rilassarti meglio prima di dormire (e non solo).

L'interfaccia intuitiva, la varietà dei contenuti proposti e soprattutto la possibilità di utilizzare Calm anche offline, rendono questa app un must se stai cercando di migliorare in modo concreto il tuo riposo.