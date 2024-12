"28 Years Later": il primo blockbuster girato con iPhone 15 Pro Max segna una nuova era nel cinema

Il panorama del cinema sta vivendo una rivoluzione tecnologica senza precedenti, e il nuovo film "28 Years Later" ne è la prova concreta. Questo sequel attesissimo del cult "28 Days Later", uscito nel 2002, è stato interamente girato con un iPhone 15 Pro Max. La presentazione del trailer ha catturato l'attenzione di pubblico e critica, dimostrando che le capacità delle telecamere dei telefoni smart possono reggere il confronto con quelle tradizionali.

Un sequel atteso con ansia

"28 Years Later" rappresenta non solo un seguito di un film iconico ma anche un esperimento audace in termini di tecnologia cinematografica. Diretto da Danny Boyle, vincitore di un premio Oscar, il film conta su un cast d'eccezione che include nomi noti come Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes, con la possibilità di rivedere anche Cillian Murphy. La grande attesa è culminata nella distribuzione prevista per il 20 giugno 2025. La scelta di girare l'intero lungometraggio con un iPhone è indicativa di come le tecnologie più recenti possano essere integrate nel cinema commerciale, abbattendo le barriere tradizionali legate alle attrezzature costose.

La scelta dell'iPhone 15 Pro Max

Il fatto che Boyle abbia scelto di utilizzare il modello precedente, iPhone 15 Pro Max, stupisce e fa discutere. Con il più recente iPhone 16 Pro ancora in arrivo sul mercato, il regista ha puntato su un dispositivo che, pur essendo meno avanzato, offre già funzionalità eccezionali per la registrazione video. Grazie a sensori avanzati e capacità di registrazione in ProRes, le prestazioni del 15 Pro Max possono facilmente competere con quelle di cineprese costose, portando ad una riflessione interessante sulle dinamiche produttive nella cinematografia.

Una nuova estetica per il thriller zombie

Il trailer di "28 Years Later" ha generato grande entusiasmo, nonostante le aspettative riguardo a un “film girato con un telefono”. In effetti, il video mostra un prodotto finale di alta qualità visiva e audio, che ha il potere di competere con i titoli di punta di Hollywood. Il thriller zombie, essendo un genere che non richiede necessariamente una produzione patinata, sfrutta le potenzialità estetiche delle riprese mobili per creare un'atmosfera intensa e immersiva. La scelta di girare con uno smartphone si allinea perfettamente con l'estetica del film, regalando un tocco di autenticità che potrebbe rivelarsi decisivo per il suo successo.

Implicazioni per l'industria cinematografica

La decisione di Danny Boyle di utilizzare un iPhone per "28 Years Later" potrebbe marcare un punto di svolta nel mondo del cinema. Non solo potrebbe incentivare registi e produttori a considerare nuove modalità di ripresa, ma potrebbe anche abbattere i costi di produzione e aumentare la flessibilità creativa. Girare con uno smartphone consente di muoversi rapidamente e di adattarsi a diverse situazioni sul set, caratteristiche molto apprezzate nei lavori di oggi. Questa scelta sfida il concetto che solo attrezzature altamente professionali possano realizzare film di successo, aprendo la strada a idee e progetti più accessibili.

Una riflessione sul futuro del cinema

Mentre è prematuro affermare se gli smartphone possano definitivamente sostituire le cineprese tradizionali, "28 Years Later" dimostra chiaramente che l'innovazione tecnologica sta cambiando le regole del gioco. Con strumenti sempre più avanzati a disposizione dei cineasti, il futuro del cinema potrebbe davvero essere sempre più “mobile” di quanto immaginiamo. L'esperienza di Boyle con "28 Years Later" porterà, senza dubbio, a innumerevoli discussioni su dove stia andando l'industria cinematografica e le nuove opportunità che essa offre. Il trailer è già un segnale potente di come la tecnologia e la creatività possano intersecarsi in modi inaspettati, entusiasmando il pubblico per ciò che verrà.