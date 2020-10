I migliori accessori per Apple iPad | Consigli per gli acquisti

Apple iPad è di certo uno tra i tablet più scelti dagli utenti. Tra tutte le ragioni del successo non possiamo che citare la qualità complessiva – come un po’ tutti i dispositivi del colosso di Cupertino –, lo splendido display e la possibilità di portare sempre con sé il prodotto. Un fedele compagno per gli studenti, per i lavoratori e per gli artisti. Eppure, per rendere l’esperienza realmente completa, ti consiglio di acquistare alcuni accessori.

Il mercato è pieno zeppo di prodotti e, di conseguenza, potrebbe essere difficile capire quale accessorio acquistare e quale invece evitare. Oggi, in questo articolo, parlerò dei migliori accessori per iPad attualmente disponibili nel mercato. Non hai ancora acquistato l’iPad o vorresti sostituire un modello ormai superato? Allora non perdere la nostra guida dedicata ai modelli attualmente disponibili nel mercato.

Apple Pencil e Logitech Crayon

Uno tra gli accessori più interessanti è Apple Pencil. Si tratta di un avanzato pennino con cui potrai disegnare e scrivere con estrema semplicità nel tuo tablet. Non a caso, iPad è un dispositivo sempre più scelto dagli artisti che desiderano poter sostituire il foglio di carta tradizionale con dei supporti tecnologici.

La caratteristica più interessante è l’estrema flessibilità con la quale è possibile utilizzare la penna: potrai scegliere diverse intensità di pressione e inclinazioni. La batteria in dotazione assicura circa 10 ore di autonomia. Esistono due varianti di Apple Pencil:

1ª generazione : compatibile con iPad Air (terza generazione), iPad Mini (quinta generazione), iPad (sesta e settima generazione), iPad Pro 12,9 pollici (1ª e 2ª generazione), Pro 10,5 pollici e Pro 9,7 pollici.

: compatibile con iPad Air (terza generazione), iPad Mini (quinta generazione), iPad (sesta e settima generazione), iPad Pro 12,9 pollici (1ª e 2ª generazione), Pro 10,5 pollici e Pro 9,7 pollici. 2ª generazione: compatibile con iPad Pro 12,9 pollici (3ª e 4ª generazione) e Pro 11 pollici (1ª e 2ª generazione).

La prima generazione è ricaricabile con il connettore Lightning. Apple con la seconda generazione ha introdotto diverse novità, tra cui: la possibilità di cambiare strumento (per esempio da matita a gomma) effettuando due tocchi e la ricarica wireless (avvicinando semplicemente la penna ad iPad Pro).

Esiste una terza soluzione più economica: Logitech Crayon. Spendendo circa 60/70 euro sarà possibile portarsi a casa una penna digitale con cui poter disegnare e scrivere nel proprio tablet. Alcune funzionalità di Pencil potrebbero non essere disponibili in Crayon, ma il prezzo lo rende un prodotto molto interessante.

La tastiera

Imperdibile anche la tastiera per iPad, che consente di scrivere con estrema semplicità. Rispetto all’utilizzo della tastiera digitale presente nel display, quella fisica permette di digitare con maggiore rapidità, precisione e ottenendo un feedback tattile. Esistono diverse tipologie di tastiere:

Smart Keyboard: è una tastiera pensata per iPad Pro. Essa assicura una qualità molto alta ed è inclusa in una cover che protegge il dispositivo da eventuali cadute o urti. Inoltre, è molto pratica: basta agganciarla in pochi secondi e iniziare immediatamente a scrivere.

Magic Keyboard: è la migliore ipotesi attualmente disponibile nel mercato. Il suo prezzo è più alto rispetto agli altri prodotti, ma sarà possibile ottenere la medesima qualità di una tastiera per PC, ma con dimensioni nettamente meno importanti. Inoltre, la tastiera è collegata a una cover resistente e inclinabile. Presente anche un trackpad progettato per il Multi-Touch e con cui controllare il nuovo cursore incluso nel sistema operativo iPadOS (di cui ti consiglio di leggere la recensione). I tasti, di dimensione standard, sono retroilluminati e ideali per scrivere anche in assenza di luce. Insomma, Magic Keyboard trasforma il tuo iPad in un vero e proprio laptop!

Tastiere Bluetooth: sono dei modelli che non includono la cover e, di conseguenza, sono adatte per un po’ tutti i dispositivi compatibili con il Bluetooth (tra cui iPad). Una valida ipotesi è Logitech K780 – di cui abbiamo parlato in un articolo dedicato alle migliori tastiere. Essa offre il passaggio rapido da un dispositivo all’altro, è costruita con ottimi materiali e il feedback è abbastanza evidente.

Adattatore da Lightning a jack cuffie

Con l’avvento degli auricolari true wireless, diversi produttori stanno mandano in pensione gli ingressi jack da 3,5 mm, ovvero quelli in cui poter collegare le cuffie. Non tutti però sono d’accordo con questa scelta: sempre più utenti vorrebbero poter utilizzare le cuffie con cavo.

Anche iPad Pro è sprovvisto del jack da 3,5 mm. Una soluzione esiste: si tratta dell’adattatore che consente di inserire le cuffie nell’ingresso Lightning. Con meno di 10 euro sarà possibile acquistare questo indispensabile adattatore.

Lettore per scheda SD

Lo spazio a disposizione non è mai abbastanza: applicazioni, foto, video e file vari potrebbero rapidamente riempire lo storage interno. Anche in questo caso è possibile sviare il problema acquistando un accessorio. Nel mercato è disponibile un lettore che, inserito nella porta USB-C, consente di utilizzare una scheda SD nel proprio tablet.

Bisogna sottolineare che si tratta di un accessorio compatibile con i dispositivi provvisti di ingresso USB Type-C, come iPad Pro.

Alimentatori e cavi per iPad

Non è raro che il cavo o il caricabatteria stesso possano danneggiarsi, causando l’impossibilità di ricaricare la batteria del proprio dispositivo. Se vuoi sostituire il tuo caricabatteria danneggiato o vuoi acquistarne uno di riserva, puoi trovare diverse possibili soluzioni. Ovviamente, dovrai acquistare un prodotto compatibile con il tuo iPad.

Qualora il problema dovesse essere solo un cavo danneggiato (e ti assicuro che è molto comune) puoi acquistarlo direttamente su Amazon: il costo non è molto alto. Puoi ad esempio scegliere un cavo AUKEY (brand molto conosciuto), AmazonBasics o quello originale Apple. Anche in questo caso, la scelta dipende dal connettore: Lightning o Type-C?

Cover per Apple iPad

La cover è un accessorio quasi obbligatorio, che consente di prevenire possibili danni. Conservando il tablet nella borsa o nello zaino potrebbe infatti graffiarsi il display o la scocca posteriore. Considerando che iPad è disponibile in diverse varianti, dovrai prestare molta attenzione a scegliere un prodotto costruito appositamente per il modello di riferimento. Per facilitarti la scelta, ecco la nostra selezione (ricorda di paragonare anche la diagonale dello schermo):

iPad

iPad Mini

iPad Pro

iPad Air

Supporto Lamicall

Il supporto per tablet Lamicall è indicato per tutti coloro i quali tendono a guardare contenuti multimediali nel proprio tablet, studiano, scrivono o leggono molto. Si tratta di un appoggio in cui poter inserire tablet da 5 a 11 pollici (quindi iPad, iPad Pro, Air, Mini etc.). Ho scelto proprio questo prodotto perché il baricentro è basso, l’angolazione è regolabile, c’è una struttura ricoperta da gomma che evita possibili graffi e il costo è estremamente contenuto. Il produttore ha inoltre curato moltissimo il design, proponendo un accessorio moderno e in puro stile Apple.

Supporto per auto Eono

Vuoi inserire nei sedili posteriori della tua auto un vero e proprio schermo per intrattenere i bambini o gli altri passeggeri durante il viaggio? Allora questo supporto Eono fa a caso tuo! Funziona con tutti i dispositivi da 5 a 13 pollici, tra cui l’iPad Pro 9.7, 10.5, Air, Mini 2, 3 e 4. Inoltre, l’accessorio consente di girare il tablet in tutte le angolazioni e la gomma protegge il dispositivo. Ovviamente, per la sicurezza, è importante utilizzare questo prodotto solo ed esclusivamente con gli auricolari inseriti, in modo da non disturbare il conducente.

Apple AirPods

Concludiamo in bellezza con un amatissimo prodotto: Apple AirPods. Si tratta di auricolari true wireless (quindi senza fili) che assicurano una qualità molto alta. Sono attualmente disponibili due versioni:

Apple AirPods di seconda generazione: non presentano la cancellazione attiva del suono, sono accesi dal chip H1 – che consente un collegamento via Bluetooth rapido -, sono provvisti di custodia per la ricarica e offrono un’ottima qualità del suono.

Apple AirPods Pro: sono provvisti di cancellazione attiva del suono, la modalità trasparente per ascoltare ciò che accade intorno a te, i cuscinetti sono disponibili in tre taglie, non mancano i comandi vocali e touch e, infine, la custodia di ricarica assicura un’autonomia di 24 ore.

Quelli di Apple sono di certo alcuni tra i migliori auricolari true wireless disponibili nel mercato. Inoltre, abbiamo preparato un articolo in cui troverai tutte le migliori soluzioni alternative.

Apple iPad: i migliori accessori

Insomma, nel mercato puoi trovare diversi accessori che renderanno l’esperienza con il tablet Apple ancora migliore. Acquistando questi accessori potrai infatti trasformare il tuo tablet in un vero e proprio laptop, ottimizzando il lavoro e lo studio.

Come avrai modo di scoprire, iPad offre infinite possibilità: gli studenti possono studiare ovunque, i lavoratori riusciranno a portarsi dietro un dispositivo comparabile ai laptop e gli artisti possono utilizzare iPad come una vera e propria tavoletta grafica. Il colosso di Cupertino ha inoltre recentemente lanciato un sistema operativo appositamente disegnato, ovvero iPadOS.