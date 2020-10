Apple iPad è la famiglia di tablet più scelta dagli utenti, grazie alla versatilità e qualità di questi prodotti. Il colosso di Cupertino ha deciso di lanciare diversi dispositivi di questa tipologia, che incontrano le esigenze di numerosi utenti. Dal 2010, anno in cui Steve Jobs rivelò la prima versione di iPad, ci siamo trovati davanti a diversi aggiornamenti, che hanno trasformato i tablet Apple nella prima scelta degli utenti.

Secondo quanto riportato da CNBS, gli iPad – durante gli ultimi tre mesi del 2019 – hanno rappresentato il 36,5% dell’intero mercato tablet, con una considerevole crescita rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

In questa guida andremo a scoprire i migliori modelli di Apple iPad attualmente disponibili, così da offrirti una visione globale di questa ricca famiglia di dispositivi. Tratteremo diversi modelli perfetti per lo svago, per la famiglia e per il lavoro.

Conviene acquistare un Apple iPad?

Forse ti starai chiedendo se valga effettivamente la pena acquistare un tablet Apple. La risposta non è così semplice, infatti dipende tutto dalle tue necessità. Questo device è principalmente consigliato per tutti quegli utenti che desiderano un prodotto di ottima qualità, accettando di spendere una somma di denaro maggiore rispetto a quella richiesta da altri brand. La spesa è però pienamente ripagata dalle ottime prestazioni.

Altro aspetto da considerare è il software: Apple ha recentemente lanciato il sistema operativo interamente dedicato al tablet. Il suo nome è iPadOS (di cui ti consiglio di leggere la recensione). A differenza di quello che accadeva con iOS, iPadOS offre delle funzionalità appositamente pensate per il tablet, rendendo l’esperienza ottimale.

In definitiva, Apple iPad è un tablet di altissima qualità, il cui acquisto è pienamente consigliato a tutti coloro i quali non vogliono rinunciare alle prestazioni offerte dai dispositivi di fascia alta.

I migliori tablet Apple del 2020

Apple ha attualmente lanciato quattro differenti modelli: iPad, iPad Mini, iPad Air e iPad Pro. I dispositivi hanno delle specifiche tecniche e dimensioni differenti. In questo paragrafo andremo a scoprire questi prodotti.

Nuovo iPad 10.2 (settima generazione)

Iniziamo questo nostro viaggio nel mondo dei tablet Apple con il Nuovo iPad con display da 10,2 pollici. Un prodotto con un costo abbastanza contenuto e perfetto per tutta la famiglia: i più piccoli potranno interfacciarsi per la prima volta con la tecnologia, mentre gli adulti potranno sfruttare la potenza contenuta all’interno di questo dispositivo.

Per quanto riguarda il design, persiste la cura e l’eleganza presente in un po’ tutti i dispositivi Apple. L’aspetto estetico è molto simile a quello della precedente generazione, con cui Apple era già riuscita a conquistare gli utenti. La scocca posteriore in alluminio è composta da più colorazioni metallizzate. Nella parte frontale troviamo un display Retina da 10,2 pollici e una fotocamera FaceTime HD da 1,2 MP. Il tablet è molto sottile, risultando particolarmente facile da trasportare. La risoluzione del display, pari a 2.160 x 1.620 pixel, è molto elevata: questo consentirà agli utenti di guardare contenuti multimediali e di giocare con la massima libertà.

Il chipset scelto è A10 Fusion, adatto per le sfide proposte dalle applicazioni di oggi e dal multitasking. Il processore, a 64-bit, è accompagnato da 3 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna. Apple ha pensato sia alla versione solo Wi-Fi che a quella compatibile anche con il 4G (chiamata Cellular). Nella parte posteriore trova posto una fotocamera da 8 megapixel con cui poter girare buoni filmati in FullHD a 60fps (iPad non nasce comunque come un dispositivo con cui effettuare foto e video). Il tasto Home accoglie anche il lettore di impronte digitali, per uno sblocco rapido e sicuro, e la batteria dura in media circa 10 ore (in base ovviamente alle azioni degli utenti).

iPad Mini (quinta generazione)

Apple iPad Mini è il modello più minuto tra i tablet prodotti dalla società. Le ridotte dimensioni non implicano però una riduzione della potenza, che rimane molto elevata. iPad Mini risulta particolarmente utile per gli studenti che, ad esempio, vorrebbero portare sempre con sé gli appunti scritti a lezione. Durante gli anni, Apple non ha modificato significativamente il design, che rimane abbastanza elegante. Il tasto Home, come per gli altri modelli di ultima generazione, include il lettore di impronte digitali.

Il vero punto forte di questo dispositivo, che lo differenzia dagli altri, sono proprio le ridotte dimensioni. Il display Retina, con laminazione completa e True Tone, ha una diagonale di appena 7,9 pollici. La risoluzione dello schermo è pari a 2.048 x 1.536 pixel che, considerando la diagonale, è sinonimo di una densità elevatissima. Grazie alla compatibilità con Apple Pencil e l’autonomia che arriva fino a 10 ore, sarà possibile dare libero sfogo alla propria fantasia realizzando bellissimi disegni.

Sotto la scocca troviamo il processore Apple A12 Bionic, con cui sarà possibile utilizzare anche le applicazioni più complesse. Ad affiancare il SoC ci sono 3 GB di RAM e 64/256 GB di memoria interna (a seconda della versione acquistata). La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 8 MP, mentre quella anteriore da 7 MP. Anche in questo caso, sono disponibili due varianti: solo Wi-Fi e Cellular.

iPad Air (terza generazione)

Altro prodotto ideale pressoché per chiunque è il nuovo iPad Air 3, in cui il produttore ha deciso di apportare diverse modifiche, rendendolo un dispositivo di altissima qualità. La novità più interessante è il peso e le dimensioni ridotte, così da consentire gli utenti di poterlo portare ovunque.

La scheda tecnica comprende un SoC Apple A12 Bionic, lo stesso di iPad Mini 5, 3 GB di RAM e una memoria interna di 64 o 256 GB. Anche in questo caso troviamo le varianti Wi-Fi e Wi-Fi + 4G. Il comparto fotografico è composto da due sensori: una da 8 MP nella parte posteriore e uno da 7 MP in quella frontale. Importanti novità anche per quanto riguarda il display TrueTone, con una diagonale da 10,5 pollici e risoluzione 2.224 x 1.668 pixel. Punto forte dello schermo è il refresh rate a 120 Hz, che garantisce una visione fluida.

Apple iPad Air di terza generazione è una soluzione premium ideale per tutti coloro i quali sono interessati a un prodotto facilmente trasportabile, potente e con un display di altissima qualità.

iPad Pro 12.9″ (quarta generazione)

Concludiamo con il dispositivo pensato per tutti quegli utenti che desiderano un prodotto senza compromessi: iPad Pro. Apple ha lavorato duramente per consentire ai professionisti di mettere le mani su un prodotto completo e capace di svolgere anche le attività più complesse senza alcun problema. Questo tablet di fascia alta è indirizzato soprattutto ai professionisti – come graphic designer, fotografi, redattori e video maker. Il costo, rispetto alle soluzioni precedenti, è più alto, ma bisogna considerare le specifiche tecniche decisamente più interessanti.

Iniziamo dal display, che renderà felici soprattutto gli artisti. iPad Pro è equipaggiato con un pannello da 12,9 pollici, risoluzione da 2.732 x 2.048 pixel e TrueTone. Quest’ultimo termine identifica quella tecnologia che, grazie ad alcuni sensori multicanale avanzati, consente di regolare il colore e l’intensità del display in base alla luce ambientale, così da ottenere immagini più naturali.

Sotto la scocca troviamo il processore octa-core Apple A12Z Bionic (con clock da 2.5 GHz e Neural Engine), affiancato da ben 6 GB di RAM e una memoria interna che va da 128 GB a 1 TB. La scheda tecnica si completa poi con Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0, ingresso USB Type-C, due sensori fotografici posteriori da 12 MP (grandangolo) e 10 MP (ultra-grandangolo), fotocamera frontale da 7 MP e batteria che assicura un’autonomia fino a 10 ore.

iPad Pro è certamente il tablet Apple più potente e perfetto anche per gli utenti più esigenti. Acquistando questo prodotto, si avrà tra le mani un dispositivo completo.

Conclusioni e consigli finali

I migliori tablet Apple disponibili nel 2020 si suddividono quindi in quattro categorie. Il colosso di Cupertino ha deciso di studiare dei prodotti di alta qualità che hanno ben presto catturato l’attenzione degli utenti, grazie al connubio tra splendidi display, specifiche tecniche all’avanguardia e design molto curati.

Hai deciso di acquistare uno tra questi tablet? Allora ti consiglio di consultare anche la nostra guida dedicata ai migliori accessori del 2020 per Apple iPad, in cui troverai tutti quegli strumenti che colmeranno alcune piccole lacune dei dispositivi prodotti dal colosso di Cupertino.