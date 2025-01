YouTube lancia i video highlight: la nuova funzione per ottimizzare i contenuti già pubblicati

La piattaforma YouTube sta portando avanti un'interessante iniziativa per i creator, introducendo una funzione progettata per valorizzare i contenuti esistenti. I video highlight rappresentano una moderna soluzione che permette di estrarre brevi estratti dai video già presenti, puntando a catturare l'interesse del pubblico e a incrementare la visibilità dei canali. Grazie a questa novità, YouTube si propone di rinvigorire la propria offerta di contenuti, rendendo più attrattivi video non recenti.

Come funzionano i video highlight su YouTube

La funzione video highlight consente ai creator di realizzare brevi clip da video già pubblicati, mantenendo un formato orizzontale di 16:9. A differenza degli Shorts, concepiti per competere con altre piattaforme come TikTok e Instagram Reels, i video highlight non seguono il trend del formato verticale, ma si adeguano al tradizionale layout di YouTube.

Per accedere a questa nuova funzione, i creator devono utilizzare YouTube Studio Desktop, dove hanno a disposizione un pulsante definito “Crea un video highlight”. Gli utenti selezionati per testare questa funzione possono selezionare i momenti più coinvolgenti del loro video e trasformarli in clip autonome. Questo non solo consente di riutilizzare contenuti esistenti, ma offre anche una nuova prospettiva ai video, rendendoli accessibili a un pubblico più vasto.

Un vantaggio per creator e spettatori

L’introduzione dei video highlight offre notevoli benefici sia per i creator che per il pubblico. Per i creator, questa funzione rappresenta un’opportunità per guadagnare ulteriori visualizzazioni da video già pubblicati, permettendo di rivitalizzare contenuti meno recenti. Questi brevi estratti possono fungere da promozione per i video più lunghi, mantenendo gli spettatori coinvolti e aumentando il traffico sul canale.

Dal lato del pubblico, gli highlight offrono un modo diretto per scoprire un canale e i suoi contenuti di maggior successo. YouTube ha implementato un sistema di heatmap all'interno della barra di avanzamento dei video, che mette in evidenza i segmenti più visti e rigiocati. Questa funzionalità facilita l'individuazione delle parti più interessanti di un video, permettendo agli spettatori di scoprire rapidamente cosa rende un canale unico e meritevole di attenzione.

I video highlight non sostituiscono gli Short

È importante notare che i video highlight non sono destinati a sostituire gli Shorts. YouTube ha precisato che questa nuova funzione non è concepita per generare contenuti originali, ma piuttosto per ottimizzare il valore dei video già presenti sulla piattaforma. La differenza tra video highlight e Shorts è chiara: mentre gli Short sono contenuti brevi e verticali realizzati per attrarre rapidamente l'attenzione, gli highlight servono a enfatizzare i video esistenti figurando come una sorta di riassunto promozionale.

Con questa nuova funzione, YouTube dimostra di voler investire nel miglioramento dell'esperienza di creazione e fruizione dei contenuti, fornendo agli utenti strumenti per ottimizzare i propri materiali e promuovere efficacemente i loro progetti.