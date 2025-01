WhatsApp: nuove funzionalità in arrivo per migliorare i sondaggi e organizzare eventi

In un mondo in continua evoluzione digitale, WhatsApp si posiziona come attore chiave nel migliorare la sua app di messaggistica. Tra le nuove funzionalità in fase di sviluppo, spiccano i sondaggi arricchiti da immagini e la possibilità di creare eventi nelle chat private. Queste novità sono destinate a ottimizzare l'interazione tra creator e follower, ampliando le potenzialità della piattaforma.

Sondaggi più coinvolgenti nei canali WhatsApp

L'ultima beta di WhatsApp, la versione 2.25.1.17 per Android, introduce una novità attesa da molti: gli utenti potranno arricchire i sondaggi nei canali con immagini. Questa caratteristica, che è stata scoperta dagli esperti di WABetaInfo, rappresenta una naturale evoluzione di una funzionalità già presente da un anno e ha l'intento di rendere l'esperienza di voto più accattivante. L'inserimento di immagini per ogni opzione del sondaggio renderà la partecipazione più visiva e immediata.

Tuttavia, c'è una condizione importante: se si decide di aggiungere un'immagine a un'opzione, sarà necessario farlo per tutte le alternative proposte nel sondaggio. Questa scelta mira a mantenere uniformità e chiarezza durante il processo di voto, evitando così confusione tra gli utenti. Quest'innovazione potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per i canali che trattano temi come moda, design o food, dove un supporto visivo potrebbe fare una grande differenza nel coinvolgimento del pubblico.

Grazie a questa funzionalità, sarà più facile per gli amministratori dei canali chiedere l'opinione degli iscritti mostrando direttamente i contenuti in discussione, senza ricorrere a descrizioni lunghe o link esterni. Attualmente, la funzionalità è limitata ai canali, ma non è da escludere che in futuro possa essere estesa anche ad altre forme di interazione come le chat di gruppo o messaggi privati, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Creare eventi nelle chat private con WhatsApp

Non solo sondaggi: WhatsApp sta anche testando la creazione degli eventi direttamente nelle chat individuali, una funzione che fino a questo momento era disponibile solo nei gruppi. Questa novità è emersa nella versione 2.25.1.18 beta, e rappresenta un netto passo in avanti per migliorare le attività di pianificazione tra due utenti. La nuova funzionalità consentirà di organizzare eventi specificando nome, data e descrizione, facilitando così la gestione degli appuntamenti.

Inoltre, una caratteristica interessante è la possibilità di associare un luogo fisico o un link per una videochiamata al momento della creazione dell'evento. Questo sarà particolarmente utile nel contesto di appuntamenti virtuali, dove bastarà un semplice tocco per iniziare la chiamata al momento stabilito. Resta imperativo sottolineare che anche questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e, per il momento, non è accessibile nemmeno per i beta tester.

WhatsApp sembra quindi impegnata nel rendere l’organizzazione di eventi più accessibile e immediata per tutti, continuando a ampliare il proprio range di strumenti per migliorare l'interazione tra utenti. Questa evoluzione riflette il crescente bisogno di integrazione e funzionalità nella messaggistica moderna.

Come partecipare al programma beta di WhatsApp

Per coloro che desiderano essere i primi a testare le novità di WhatsApp, iscriversi al programma beta è un'opzione. Tuttavia, attualmente il programma beta è al completo, rendendo necessaria l’installazione manuale dei file APK per accedere alle funzionalità in fase di sviluppo. I file possono essere scaricati da portali come APK Mirror.

È sempre consigliabile verificare di avere l'ultima versione disponibile dell'app, che si può fare tramite il Google Play Store. Gli utenti devono tenere presente che le versioni beta possono presentare stabilità limitata e alcune funzioni potrebbero non funzionare come previsto, ma rappresentano un ottimo modo per coinvolgersi direttamente nel futuro di WhatsApp.

E per rimanere sempre aggiornati sulle ultime innovazioni, basta seguire i canali ufficiali di WhatsApp. In questo modo gli utenti non solo saranno informati su tutte le funzionalità, ma potranno anche approfittare delle migliori offerte tecnologiche del momento.