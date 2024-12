Verso una nuova strategia commerciale: la segretaria Raimondo rivede le sanzioni alla Cina

La Segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, ha recentemente riaperto il dibattito sull'efficacia delle sanzioni e delle restrizioni imposte alla Cina con l'obiettivo di limitare la sua crescita nel settore dei semiconduttori. A differenza di approcci passati, Raimondo ha messo sul tavolo l'importanza di investire nella propria innovazione piuttosto che ostacolare il progresso cinese. Questa posizione rappresenta un chiaro segnale di un possibile cambio di strategia da parte dell'amministrazione Biden. La situazione attuale richiede un'analisi approfondita dei fattori in gioco e delle conseguenze potenziali per le relazioni commerciali globali.

La valutazione delle sanzioni da parte di Raimondo

La Segretaria ha delineato un punto di vista radicalmente diverso rispetto alla narrativa prevalente. Sostiene che tentare di bloccare la Cina dalla sua ascesa tecnologica è un’impresa destinata al fallimento. Secondo Raimondo, l'asse centrale della strategia statunitense dovrebbe focalizzarsi invece su un significativo aumento degli investimenti interni, in particolare attraverso l'implementazione del CHIPS and Science Act, un piano da 52,7 miliardi di dollari. Questo atto normativo è stato pensato per incentivare la produzione di semiconduttori sul territorio americano, conferendo una spinta necessaria per riqualificare e rinvigorire il settore.

Raimondo ha sottolineato che la strategia dell'America non dovrebbe esaurirsi nel tentativo di contenere Pechino, ma piuttosto nel garantire il dominio tecnologico attraverso innovazioni concrete e significative. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno visto un aumento consistente degli investimenti nelle infrastrutture necessarie alla produzione di chip, che hanno superato gli investimenti cumulativi degli ultimi 28 anni.

Tuttavia, il contrasto fra investimenti nazionali e sanzioni continua a caratterizzare il panorama commerciale. L'amministrazione Biden è rimasta ferma nel bloccare le aziende cinesi dall'acquistare chip avanzati, in particolare quelli utilizzati nelle comunicazioni e nelle tecnologie emergenti come il 5G.

Perché il CHIPS Act è cruciale per gli Stati Uniti

Il CHIPS Act rappresenta l'arma principale che l'amministrazione Biden ha a disposizione per potenziare la produzione di semiconduttori in America, riducendo così la dipendenza da fornitori stranieri, in particolare da Taiwan e altre nazioni asiatiche. La legge è progettata per incentivare grandi investimenti in ricerca e produzione, con l'obiettivo di rendere gli Stati Uniti un leader nel mercato tecnologico globale.

Il piano ha già iniziato a mostrare risultati tangibili, con diverse aziende che hanno annunciato progetti di espansione delle loro capacità produttive. L'aver superato gli investimenti degli ultimi decenni è un chiaro indicativo dell'urgente necessità di rafforzare le basi industriali del Paese. Tuttavia, il vero impatto del CHIPS Act dovrà affrontare il test del tempo e del contesto geopolitico.

Nonostante quanto stabilito dal CHIPS Act, il divieto per le aziende cinesi di attingere a tecnologie avanzate rappresenta un'ulteriore sfida. Le macchine per la produzione di chip, in particolare quelle avanzate fornite dalla società ASML, sono state oggetto di restrizioni severe. Questa mancanza di accesso ha impattato negativamente sul progresso cinese nel settore tecnologico, ma il governo cinese continua a investire in ricerca e sviluppo, cercando alternative alle tecnologie interdette.

La visione futura per il settore dei semiconduttori

La Segretaria Raimondo ha sottolineato l'importanza di mantenere un approccio competitivo e innovativo. A suo avviso, la vera chiave per superare la Cina non è tanto nell'imporre sanzioni, quanto nella capacità di innovare e progredire costantemente. Il messaggio è chiaro: "L'unico modo per battere la Cina è rimanere un passo avanti". Questo implica che gli Stati Uniti devono non solo proteggere i propri interessi, ma anche spingere innanzi i confini della tecnologia.

Un esempio emblematico citato da Raimondo è quello dello smartphone Huawei Mate 60 Pro, lanciato recentemente sul mercato con un chip 5G sviluppato internamente. Questo prodotto, nonostante l’apparente innovazione, viene considerato dalla Segretaria come un passo indietro, poiché integra tecnologie ormai superate, a confronto delle più avanzate disponibili negli Stati Uniti.

La sfida per il futuro

Il futuro del settore dei semiconduttori sarà determinato dalle scelte politiche che verranno fatte nei prossimi mesi. Con l'imminente cambio di amministrazione prevista, ci si aspetta un possibile allineamento delle politiche di commercio e tecnologia che potrebbe ribaltare gli sforzi compiuti finora. L'ex Presidente Trump ha già espresso critiche al CHIPS Act, proponendo l'adozione di tariffe pesanti come alternativa. Tale approccio solleva interrogativi sul potenziale impatto di queste misure sull'economia americana e sull'industria locale.

In un contesto di crescente difficoltà, le aziende statunitensi dovranno affrontare non solo una competizione internazionale che si intensifica, ma anche la necessità di innovare per rimanere rilevanti. Gli sviluppi nei prossimi anni saranno cruciali per definire se gli Stati Uniti riusciranno a mantenere la leadership tecnologica o se, al contrario, si troveranno ad affrontare un declino nel mercato dei semiconduttori.