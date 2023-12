Ntoskrnl.exe utilizza tutta la CPU? Ecco come risolvere

Se senti le ventole del tuo computer ronzare più forte del solito o noti un rallentamento significativo delle prestazioni, controlla Gestione attività.

Potresti vedere che un processo chiamato Ntoskrnl.exe utilizza gran parte delle risorse della CPU. Ma di cosa si tratta e perché sta rallentando così tanto il tuo dispositivo?

Ntoskrnl.exe è un eseguibile del kernel del sistema operativo Windows NT, esegue funzioni di sistema critiche sul tuo computer. Questo, infatti gestisce servizi di sistema essenziali come la gestione della memoria e dell’hardware oltre alla pianificazione dei processi. In altre parole, Ntoskrnl.exe gestisce le risorse hardware e software del tuo computer, garantendo stabilità e prestazioni del sistema.

Spesso potresti vedere Ntoskrnl.exe in esecuzione e utilizzare le risorse della CPU in Gestione attività, il che è normale. Questo processo funziona costantemente in background per mantenere il sistema funzionante in modo fluido ed efficiente. Pertanto, potrebbe consumare risorse.

Tuttavia, se Ntoskrnl.exe monopolizza costantemente la tua CPU, la situazione è anomala e richiede la tua attenzione.

Perché Ntoskrnl.exe utilizza la mia CPU elevata?

Ad essere onesti, non esiste una risposta chiara a tale domanda. Molti fattori possono far sì che Ntoskrnl.exe utilizzi elevate risorse della CPU. Potresti eseguire troppi programmi contemporaneamente, sovraccaricando il tuo computer. Questa situazione porta spesso a un utilizzo elevato della CPU e Ntoskrnl.exe potrebbe risultare più esoso del solito in termini di consumi.

Un’altra possibile causa sono i driver obsoleti o difettosi. Se li hai aggiornati l’ultima volta molto tempo fa, potrebbero verificarsi conflitti e problemi con Ntoskrnl.exe. È necessario controllare e aggiornare regolarmente i driver.

Malware o virus possono anche far sì che Ntoskrnl.exe utilizzi in modo anomalo le risorse della CPU. Potrebbero mascherarsi da file di sistema e utilizzare più risorse. Per escludere questa possibilità, esegui una scansione del sistema con una suite antivirus affidabile.

Posso disabilitare o rimuovere Ntoskrnl.exe?

No, non dovresti bloccare o eliminare in nessun modo questo file. Come accennato in precedenza, si tratta di un processo di sistema critico che garantisce il corretto funzionamento del computer. Intervenire su di esso potrebbe causare instabilità, nel migliore dei casi, fino a veri e propri arresti anomali del sistema.

Ora che sappiamo cos’è Ntoskrnl.exe e perché utilizza così tante risorse della CPU, parliamo della risoluzione del problema.

1- Riavvia il PC

Il primo tentativo che puoi fare per risolvere la situazione è estremamente semplice, ovvero riavviare il computer. Può sembrare banale, ma spesso questo intervento può risolvere problemi di utilizzo elevato della CPU.

Quando il computer si riavvia, cancella la memoria di sistema e aggiorna i suoi processi. Windows interrompe l’esecuzione dei programmi non necessari e riavvia il sistema operativo da zero. Di conseguenza, l’elevato utilizzo del processore potrebbe diminuire e tornare ai livelli normali quando Windows si sarà riavviato.

2- Disabilita il servizio di ricerca di Windows

Il servizio di ricerca di Windows è un processo di sistema che indicizza costantemente file e cartelle sul tuo computer per velocizzare la ricerca. Tuttavia, a volte può far sì che Ntoskrnl.exe utilizzi troppe risorse della CPU. In questo caso, puoi disattivare temporaneamente il servizio e verificare se il carico sul processore si riduce.

Per disabilitare il servizio di ricerca di Windows segui questa procedura:

Premi Win + R per aprire la finestra di dialogo Esegui ;

+ per aprire la finestra di dialogo ; Digita services.msc nella casella di testo e premi Invio ;

; Nella finestra Servizi , scorri verso il basso e trova Ricerca Windows nell’elenco;

, scorri verso il basso e trova nell’elenco; Clicca con il tasto destro su di esso e seleziona Proprietà ;

; Nella scheda Generale , fai clic sul menu a discesa accanto a Tipo di avvio e seleziona Disabilitato ;

, fai clic sul menu a discesa accanto a e seleziona ; Fai clic su Applica e poi su OK per salvare le modifiche.

Dopo aver disabilitato il servizio di ricerca di Windows, riavvia il computer e controlla se l’utilizzo della CPU è rientrato nella norma.

3- Aggiorna i driver del dispositivo

Microsoft rilascia regolarmente aggiornamenti per Windows e i driver ad esso associati. Se hai effettuato questa operazione qualche tempo fa, ciò potrebbe essere la causa dell’elevato utilizzo della CPU.

Per aggiornare i driver del dispositivo, procedi nel seguente modo:

Premi Win + X e seleziona Gestione dispositivi ;

+ e seleziona ; Nella finestra che si apre, espandi le categorie e cerca i dispositivi con un punto esclamativo giallo accanto : questi indicano driver obsoleti o difettosi;

: questi indicano driver obsoleti o difettosi; Fai clic con il tasto destro sul dispositivo e selezionare Aggiorna driver ;

; Selezionare Cerca automaticamente i driver per consentire a Windows di trovare e installare i driver più recenti;

per consentire a Windows di trovare e installare i driver più recenti; Ripeti la procedura per tutte le componenti che presentano questo problema.

Dopo aver aggiornato i driver del dispositivo, riavvia il computer e verifica se Ntoskrnl.exe presenta ancora un dispendio di risorse anomalo.

3- Cerca malware e simili

Come affermato in precedenza, malware o virus possono mascherarsi da file di sistema e utilizzare elevate risorse della CPU. Per escludere questa possibilità, segui questa procedura:

Esegui una scansione completa del sistema con il tuo programma antimalware o antivirus ;

del sistema con il tuo programma o ; Se rileva minacce, segui le azioni consigliate per rimuoverle;

Dopo la scansione, riavvia il computer e controlla se l’utilizzo elevato della CPU persiste.

4- Utilizza Windows Performance Toolkit

Se tutto il resto fallisce e Ntoskrnl.exe utilizza ancora risorse CPU in modo anomalo, puoi provare Windows Performance Toolkit. È uno strumento integrato di diagnostica e gestione delle prestazioni che identifica e risolve i problemi relativi alle risorse di sistema.

È possibile utilizzare questo toolkit per analizzare e generare report dettagliati per una migliore comprensione dei problemi. Per utilizzare Windows Performance Toolkit:

Esegui il prompt dei comandi come amministratore, confermando tale scelta;

come amministratore, confermando tale scelta; Nella finestra del prompt dei comandi, digita il seguente comando e premi Invio:

xperf -on latency -stackwalk profile -buffersize 1024 -MaxFile 256 -FileMode Circular && timeout -1 && xperf -d cpuusage.etl

Attendi il completamento del processo (potrebbe volerci un po’ di tempo);

Al termine del processo, riavvia il computer ;

; A quuesto punto apri la cartella System32 in Esplora file ;

in ; Cerca un file denominato cpuusage.etl: questo è il report generato da Windows Performance Toolkit;

Fai doppio clic su di esso per aprire e analizzare il report.

Potrebbe fornire informazioni su cosa causa l’utilizzo elevato di risorse della CPU da parte dell’eseguibile protagonista di questo articolo.

Conclusioni

Ntoskrnl.exe è solo uno dei tanti processi di sistema che lavorano insieme per mantenere il tuo computer in esecuzione in modo efficiente. Sebbene possa utilizzare elevate risorse della CPU, di solito non è motivo di preoccupazione. Tuttavia, se il consumo diventa abnorme, dovresti intervenire con i controlli che ti abbiamo elencato qui sopra.

In casi estremi, infine, puoi cercare di risolvere la situazione con un ripristino del sistema. Risulta importante sottolineare, ancora una volta, come questo file sia essenziale per il corretto funzionamento del tuo PC e come non devi cercare di modificarlo o cancellarlo.