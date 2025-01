Ultima chiamata per risparmiare su Pixel Watch 3, Fitbit Charge 6 e altri dispositivi Google

Le tempistiche sono decisive se si desidera approfittare delle offerte su Pixel Watch 3, Fitbit Charge 6 e altri gadget Google. La compagnia ha avviato una promozione di inizio anno, la quale scadrà alle 23:59 PT del 18 gennaio. Diverse catene di vendita, tra cui Amazon e Best Buy, stanno attualmente proponendo prezzi simili a quelli di Google, ma è probabile che anche queste promozioni terminino allo stesso tempo.

Dettagli sui smartwatch in offerta

I modelli di smartwatch Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3 sono disponibili a prezzi competitivi. In particolare, il Pixel Watch 2, dotato di connessione Wi-Fi, ha un prezzo ridotto a 199,99 dollari, con uno sconto di 50 dollari disponibile presso Google, Best Buy e Target. D’altra parte, il modello Pixel Watch 3, nella versione da 41mm, è offerto a partire da 299,99 dollari, sempre con un risparmio di 50 dollari, su Amazon, Best Buy e il Google Store.

Entrambi i dispositivi indossabili vantano funzionalità avanzate sia di Google che di Fitbit, tra cui elettrocardiogrammi approvati dalla FDA, monitoraggio automatico degli allenamenti e assistenza da Google Assistant, Gmail, Calendar e Wallet. È importante notare che il Pixel Watch 2 è disponibile solo in un’unica misura — il 41mm — mentre il Pixel Watch 3 del 2023 è configurabile anche nel formato da 44mm.

Oltre a quanto già menzionato, il Pixel Watch 3 propone ulteriori miglioramenti come la navigazione offline su Google Maps, una batteria che dura di più, suggerimenti per gli allenamenti generati dall’intelligenza artificiale e una maggiore integrazione con altri dispositivi Google. Infatti, è possibile visualizzare i feed della Nest Doorbell o della Nest Cam direttamente sul Pixel Watch 3, così come controllare Google TV comodamente dal polso, un'opzione non disponibile nel Pixel Watch 2.

Offerte sui tracker fitness

Se invece preferisci un dispositivo per il fitness, la promozione sul Fitbit Charge 6 è allettante, con un prezzo di 129,95 dollari, con uno sconto di 30 dollari. Questo risulta essere circa 30 dollari più del prezzo più basso mai raggiunto.

Come nel modello precedente, la band fitness è dotata di numerosi sensori per monitorare la salute, GPS integrato e un display OLED vivace. Tuttavia, rispetto al suo predecessore, il Fitbit Charge 6 presenta un miglior algoritmo per il monitoraggio della frequenza cardiaca e offre la possibilità di connettersi a certi attrezzi da palestra via Bluetooth. Anche se non supporta tutti i servizi Google come il Pixel Watch 3, permette l’uso di Google Wallet e la navigazione passo passo tramite Google Maps.

Offerte su auricolari wireless

Google sta anche offrendo sconti su vari modelli di auricolari wireless. Attualmente, i Pixel Buds Pro 2 sono disponibili su Amazon, Google e Best Buy per 199 dollari, con uno sconto di 30 dollari, che rappresenta il secondo miglior prezzo mai registrato. Inoltre, sono disponibili in bundle con il Pixel Watch 3 a 441,99 dollari o abbinati al Fitbit Charge 6 per 130,95 dollari .

Questi auricolari recentemente lanciati offrono una cancellazione attiva del rumore e un design più leggero rispetto al modello precedente, rendendoli più comodi da indossare. Presentano anche vantaggi unici per gli utenti di dispositivi Google, permettendo l'accesso diretto all'assistente AI Gemini e la tracciabilità della custodia di ricarica tramite il migliorato network Find My Device. Inoltre, supportano diverse funzioni esclusive per gli utenti Pixel, compreso l’audio spaziale e il tracciamento della testa.

Se i Pixel Buds Pro 2 non rientrano nel proprio budget, sono disponibili anche i Pixel Buds A-Series su Amazon, Best Buy e Google per 79,95 dollari, ossia 20 dollari in meno rispetto al prezzo più basso. Anche se non offrono cancellazione attiva del rumore come il modello Pro, garantiscono un suono sorprendente per il prezzo e un’ottima vestibilità grazie a diversi tappi auricolari inclusi. Inoltre, si integrano bene con i telefoni Pixel e supportano Google Assistant per il controllo vocale.

Pixel Tablet in offerta

Infine, il Pixel Tablet è in sconto e può essere acquistato nella versione da 128 GB su Amazon, Best Buy e Google Store per 299 dollari, con uno sconto di 100 dollari. È possibile anche optare per il modello da 256 GB con speaker dock a 479 dollari, con un risparmio di 120 dollari.

È un peccato che Google abbia pareti rivelato l'annullamento del suo prossimo tablet Pixel, considerando il potenziale del modello originale. Questo tablet Android è ideale per compiti comuni come videochiamate e streaming, grazie al suo schermo da 11 pollici e un sistema audio impeccabile. Ciò che lo distingue realmente è la dock di ricarica magnetica opzionale, che amplifica il suono e trasforma il dispositivo in un display intelligente. Così, diventa possibile usarlo come cornice digitale, monitorare il feed della Nest Doorbell o controllare vari dispositivi smart tramite Google Assistant.