Trasforma il tuo salotto in un cinema: offerte imperdibili per l’Home Theater Ultimea Poseidon D80

Se stai cercando di rivitalizzare il tuo salotto con un'esperienza di visione simile a quella del cinema, l'Ultimea Poseidon D80 rappresenta un'ottima opportunità. Attualmente, è disponibile un'offerta che rende questo sistema di Home Theater completo un'ottima scelta per chi ama il cinema e la musica. Con una potenza di picco di 460 W, questo impianto audio è progettato per garantire un suono cristallino e potente, trasformando ogni visione in un'esperienza coinvolgente e appagante.

Caratteristiche principali del sistema audio Ultimea Poseidon D80

L'Ultimea Poseidon D80 è composto da una configurazione di alta qualità che include quattro satelliti surround cablati, una soundbar e un subwoofer wireless da 6,5 pollici. Questo insieme è progettato per creare un sistema audio tridimensionale, capace di restituire un suono estremamente realistico. Grazie all'integrazione della tecnologia BassMX, gli utenti possono godere di bassi profondi che arricchiscono l'audio, rendendo le scene d'azione più vibranti e le tracce musicali più dettagliate.

Il modello è dotato di audio surround Dolby Atmos con 7.1 canali, il che permette una distribuzione del suono precisa. Questo significa che ogni effetto sonoro può essere percepito come proveniente da direzioni specifiche, ricreando così l’atmosfera di una vera sala cinematografica. Che si tratti di una serie avvincente, di un film d’azione o di una semplice serata musicale, il sistema audio Ultimea promette di offrire prestazioni elevate e una qualità che cattura l’attenzione.

Controllo e connettività avanzati

Il sistema Ultimea Poseidon D80 si distingue anche per la sua facilità d'uso. Grazie a un'app scaricabile su smartphone, gli utenti possono controllare le impostazioni audio direttamente dal dispositivo mobile. L'app offre oltre 100 equalizzazioni pronte, consentendo una personalizzazione rapida e semplice del suono, a seconda delle preferenze individuali o del tipo di contenuto che si sta fruendo.

La connettività non è da meno: il sistema è equipaggiato con porte HD eARC e HD IN, rendendo facile il collegamento a qualsiasi dispositivo. Inoltre, il supporto per il Bluetooth 5.3 consente la trasmissione audio senza fili fino a 10 metri di distanza, offrendo flessibilità e comodità nella gestione della musica e dei film.

Offerta speciale per i nuovi clienti

Al momento dell'acquisto del sistema Ultimea Poseidon D80, esiste un'interessante promozione che permette a chi è un nuovo cliente del rivenditore di approfittare di uno sconto speciale. Questo sistema audio è attualmente proposto a un prezzo di circa 250 euro, il che rappresenta un affare notevole per chi desidera allestire un home theater di qualità. Gli utenti già esistenti possono comunque acquistare il sistema al prezzo di listino, che generalmente è più elevato.

In aggiunta alle varie opzioni di pagamento disponibili, il rivenditore offre anche la possibilità di utilizzare PayPal. Questo metodo garantisce una protezione acquisti in caso di necessità, conferendo maggiore tranquillità al momento dell'acquisto. È importante notare che l’offerta è valida fino a esaurimento delle scorte; pertanto, chi è interessato dovrebbe affrettarsi. Maggiori dettagli sui costi, tempi di spedizione e gestione degli ordini sono disponibili sul sito del venditore, dove è possibile trovare anche ulteriori informazioni relative al prodotto.