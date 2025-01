Toyota inaugura Woven City a Las Vegas: un laboratorio urbano per la mobilità del futuro

Woven City, la città sperimentale di Toyota, ha ufficialmente aperto i battenti durante il CES 2025 di Las Vegas, rappresentando un'importante tappa verso un futuro urbano orientato all'innovazione. Akio Toyoda, presidente dell'azienda, ha annunciato che i primi 100 residenti si trasferiranno nella "città intrecciata" a partire dall’autunno prossimo, avviando così la "Fase 1" del progetto nato cinque anni fa.

Un laboratorio vivente per nuove tecnologie

Woven City è concepita come un vero e proprio laboratorio non solo per la mobilità, ma anche per altre tecnologie emergenti. Il progetto prevede che, al termine della prima fase, la città possa ospitare circa 360 residenti, tra cui dipendenti Toyota e partner aziendali. Akio Toyoda ha evidenziato l'importanza di questo ambiente unico, dichiarando: "è più di un luogo, è un laboratorio vivente dove sperimentiamo in prima persona e accogliamo partner che vogliono a loro volta sperimentare nuove soluzioni di mobilità."

La città sarà progettata in modo da poter testare le potenzialità di vari mezzi di trasporto, da quelli tradizionali a quelli più futuristici, e permettere l'interazione tra persone e tecnologie avanzate. In questo contesto, sarà possibile osservare come le nuove soluzioni tecnologiche possano migliorare la vita quotidiana degli abitanti. Non si tratta solo di un esperimento commerciale, ma di una visione più ampia per il futuro degli spazi urbani.

In arrivo la fase 2 nel 2026

La "Fase 2" del progetto è programmata per l'anno fiscale 2026 e prevede un ampliamento significativo della comunità. In questa fase, Woven City sarà aperta al pubblico, accogliendo circa 2.000 residenti, tra cui pensionati, scienziati e accademici. Gli abitanti di Woven City vivranno in un ambiente avanzato che offrirà mezzi di trasporto sperimentali, droni e robot dedicati all'assistenza agli anziani.

Tra i progetti più innovativi, spicca la collaborazione con Joby, una start-up californiana riconosciuta per gli sviluppi nel campo dei taxi aerei elettrici. Toyota ha investito 500 milioni di dollari in questa tecnologia, che potrebbe garantire un collegamento diretto tra Woven City e Tokyo, evitando il congestionato traffico stradale delle megalopoli.

La guida autonoma e l'intelligenza artificiale

Un aspetto fondamentale all'interno di Woven City è lo sviluppo della tecnologia di guida autonoma. Questa innovazione riguarderà non solo il trasporto di passeggeri, ma anche la logistica, sfidando le attuali modalità di spostamento e consegna degli oggetti. La guida autonoma sarà implementata in parallelo all'intelligenza artificiale, incorporata in Arene OS, il nuovo sistema operativo automobile di Toyota, creando così un ecosistema avanzato e integrato.

Akio Toyoda ha messo in evidenza che l'intento principale di Woven City non è il profitto immediato, ma piuttosto un investimento nel futuro collettivo. Ha affermato: "abbiamo la responsabilità di investire nel futuro comune, condividere con altri quello che abbiamo scoperto e supportare lo sviluppo di nuove idee." Con questo ambizioso progetto, Toyota si posiziona come un pioniere nell'innovazione urbana e tecnologica, creando un contesto unico per testare e sviluppare soluzioni che potrebbero influenzare in modo significativo il futuro delle città e della mobilità a livello globale. Woven City non è soltanto una risposta alle sfide della modernità, ma si preannuncia un modello per il mondo di domani.