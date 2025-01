TIM lancia 50 Giga in 5G: offerte di Natale per utenti a corto di dati

Per chi si trova sempre in difficoltà con il proprio piano dati, TIM ha pensato a una sorpresa per questa Befana con due promozioni da non perdere. Sia che si tratti di viaggiare in 5G o di semplicemente avere un po' di spazio in più per navigare, queste offerte cercano di rispondere alle esigenze degli utenti. Le due opzioni, pur apparentemente simili, presentano differenze significative che vale la pena analizzare in dettaglio.

TIM 50 Giga 5G Silver: un'opzione temporanea

La prima offerta, denominata TIM 50 Giga 5G Silver, è un pacchetto esclusivo per i clienti con SIM TIM ricaricabile. Questa promozione è disponibile fino all'8 gennaio 2025 e offre la possibilità di accedere a 50 Giga in 5G Ultra, con velocità di navigazione che possono arrivare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. La promozione è valida solo per un mese e non verrà rinnovata automaticamente al termine del periodo, il che la rende una scelta mirata per chi ha bisogno di un boost temporaneo di dati.

Il costo per attivare questa offerta è di 2,99 euro, addebitabili direttamente sul credito residuo dell'utente. Non ci sono costi di attivazione e gli interessati riceveranno una notifica attraverso l'app MyTIM o un SMS che li inviterà a procedere con l'attivazione seguendo le istruzioni indicate. Per beneficiare di questo pacchetto, è necessario avere un'offerta attiva al momento della richiesta.

Tuttavia, è opportuno considerare che dopo il primo mese, il pacchetto non si rinnoverà automaticamente. Questo implica che chi desidera continuare a godere di questi Giga extra dovrà ripetere la procedura il mese successivo, valutando se l'offerta continui a soddisfare le proprie necessità.

TIM 50 Giga Ultra: un'offerta mensile

La seconda opzione disponibile è la TIM 50 Giga Ultra, riservata a una selezione di clienti TIM mobile con un piano attivo. Questa offerta, lanciata a luglio 2024, consente di ottenere 50 Giga in più ogni mese, mantenendo l'accesso alla rete 5G Ultra, che potrebbe non essere già disponibile per tutti.

Il costo per questa promozione è di 1,99 euro al mese, consentendo un risparmio rispetto alla prima offerta, rendendo così l'opzione più vantaggiosa per chi ha necessità di dati mensili. L'attivazione, come per la Silver, avviene attraverso una notifica sull'app MyTIM o via SMS, con chiare indicazioni su come procedere.

È fondamentale notare che, a differenza della Silver, questo pacchetto si rinnova mensilmente, permettendo agli utenti di programmare il proprio consumo di dati senza sorprese. Chi utilizza il roaming nell'Unione Europea dovrà considerare che i Giga extra saranno soggetti alla normativa vigente, pari a 2,60 euro al mese.

In entrambi i casi, TIM si propone di coprire le esigenze di un mercato sempre più affamato di connettività, cercando di attrarre clienti con pacchetti flessibili e competitivi, in un contesto di crescente domanda di dati mobili.