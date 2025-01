Threads permette ora di programmare i post: le novità svelate da Adam Mosseri

La piattaforma Threads ha annunciato un'importante novità per i suoi utenti: a partire da questo mese, è possibile programmare i post. Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha comunicato questo aggiornamento, consentendo a chi utilizza l'app di pianificare i contenuti fino a 75 giorni in anticipo. Questa funzione si aggiunge a una serie di migliorie che mirano a rispondere alle esigenze dei creatori di contenuti e a migliorare l'esperienza degli utenti.

La nuova funzione di programmazione dei post

Con l'aggiornamento dell'app, gli utenti di Threads possono ora programmare i loro post in modo intuitivo. Per utilizzare questa funzionalità, basta creare un nuovo post e cliccare sul menu a tre punti situato nell'angolo in alto a sinistra. Da lì, sarà possibile selezionare l'opzione "Programma" e impostare l'orario di pubblicazione desiderato. Questa opzione consente agli utenti di organizzare meglio i propri contenuti, pianificando i post nei momenti ottimali per massimizzare la visibilità e l'engagement.

Una volta programmato il post, sarà possibile visualizzarlo, modificarlo o eliminarlo andando nella cartella dei bozze. È importante notare che, sebbene la pianificazione dei post sia ora possibile, la funzione non include la programmazione delle risposte. Questo fattore potrebbe limitare leggermente l'interazione nativa sulla piattaforma, ma rappresenta comunque un passo avanti significativo nella personalizzazione della gestione dei contenuti.

Caratteristiche di "markup" per un maggiore coinvolgimento

Oltre alla programmazione, Mosseri ha rivelato un'altra novità in arrivo: la possibilità di markup nei post che si intendono ripubblicare. Questa funzione, che è attualmente in fase di rollout in diversi paesi, permetterà agli utenti di annotare, evidenziare e aggiungere frecce ai contenuti esistenti che intendono condividere.

Le immagini inizialmente condivise dagli utenti mostrano che il markup consente un'interazione più creativa con i contenuti, rendendo le ripubblicazioni più interessanti e personalizzate. Con questa funzione, gli utenti avranno la possibilità di esprimere le loro opinioni in modo visivo, aggiungendo elementi grafici che attirano l'attenzione e incoraggiano il dibattito.

Questa novità potrebbe rivelarsi particolarmente efficace per i creator che vogliono condividere contenuti di altri in un modo che stimola la discussione e il dibattito, alimentando così un'interazione più attiva all'interno della comunità.

Il futuro di Threads e le aspettative degli utenti

Con queste nuove funzionalità, Threads potrebbe migliorare notevolmente l'esperienza degli utenti, posizionandosi come una valida alternativa ad altre piattaforme di social media. La possibilità di programmare i post rappresenta un vantaggio competitivo, poiché consente ai creator di pianificare le loro attività senza dover essere costantemente connessi.

L'implementazione del markup potrebbe ulteriormente distinguere Threads nel panorama dei social media, creando nuove opportunità per la creatività e coinvolgendo maggiormente gli utenti. Mentre l'app continua a svilupparsi, ci si aspetta che nuove funzionalità siano introdotte per soddisfare le crescenti esigenze degli utenti, rendendo Threads una piattaforma sempre più appetibile.