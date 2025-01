STMicroelectronics pianifica potenziali tagli al personale: fino a 3.000 posti a rischio in Italia e Francia

L'industria elettronica europea è in attesa di sviluppi significativi riguardanti STMicroelectronics. L'azienda italo-francese, nota per la produzione di componenti elettronici, starebbe valutando la possibilità di ridurre fino al 6% della propria forza lavoro, corrispondente a circa 3.000 dipendenti nei suoi stabilimenti situati in Italia e Francia. Questa operazione fa parte di un programma più ampio di ristrutturazione aziendale, mirato a ottimizzare le risorse e affrontare le sfide economiche recenti.

Le dichiarazioni del CEO e la posizione dell'azienda

Dall’ambito della recente presentazione dei risultati fiscali, il CEO Jean-Marc Chery ha sottolineato l'intenzione della STMicroelectronics di avviare un dialogo costruttivo con i sindacati per valutare possibili misure di riduzione del personale su base volontaria. Nonostante l'azienda non abbia confermato ufficialmente le percentuali o i numeri specifici, il portavoce dell'azienda ha messo in evidenza l'importanza di sviluppare programmi di sostegno per i dipendenti a fine carriera, inclusa l'opzione del pensionamento anticipato.

L'annuncio è giunto in un contesto di riduzione dei costi che l'azienda ha pianificato per un totale di 300 milioni di dollari. La disponibilità a discutere di una potenziale diminuzione dei posti di lavoro riflette la necessità di rimanere competitivi in un mercato in evoluzione, come quello dell'industria elettronica e automotive, che ha mostrato segni di rallentamento.

L'impatto della ristrutturazione e le preoccupazioni governative

Il governo italiano e quello francese, i quali detengono una partecipazione del 27,5% nell'azienda, si trovano in una posizione di particolare interesse. Entrambi i governi stanno operando per mitigare l'impatto della ristrutturazione sulla forza lavoro nazionale. Le complicazioni economiche attuali, accentuate dal rallentamento della domanda nei settori industriale e automotive, hanno spinto la direzione aziendale a considerare misure drastiche per garantire la stabilità finanziaria.

Nel novembre 2024, STMicroelectronics aveva già comunicato l'intenzione di modificare la propria struttura produttiva, puntando a un'accelerazione nella produzione di tecnologie più avanzate e al contempo sulla riduzione dei costi a livello globale. Con il consiglio di sorveglianza che ha approvato all'unanimità il piano di riduzione dei costi a dicembre, le preoccupazioni riguardanti possibili licenziamenti nei stabilimenti italiani si sono intensificate.

Aspettative future e reazioni del mercato

Le attese di analisti e investitori non sono delle più rosee. Con il clima incerto in settori chiave per l'azienda, molti osservatori si sono mostrati cauti nei confronti delle stime di crescita e delle valutazioni durante i prossimi trimestri. Le recenti revisioni al ribasso dei target price evidenziano un clima di incertezza che impronta la pianificazione di STMicroelectronics.

Sebbene il CEO avesse assicurato che non ci sarebbero stati piani di chiusura, le voci su possibili licenziamenti si fanno sempre più consistenti tra i lavoratori e i sindacati. La ristrutturazione non si limita solamente a impatti occupazionali, ma coinvolge la strategia aziendale di lungo termine, con sforzi per allineare le operazioni agli sviluppi del mercato.

Ultimi sviluppi nella sezione finanza e mercato

Le notizie in merito alle vicende finanziarie e alle operazioni di mercato di STMicroelectronics continuano a essere monitorate da vicino. Le informazioni aggiornate sono disponibili nella sezione dedicata di Macitynet, dove esperti e analisti intervengono per fornire dettagli, commenti e interpretazioni sugli sviluppi della situazione.