Stellantis anticipa grandi novità al Salone di Bruxelles: presentazione di modelli elettrici e ibridi

Il Salone di Bruxelles, che si svolgerà dall'11 al 19 gennaio 2024, si prepara ad accogliere una serie di importanti novità da parte del gruppo Stellantis. Tra le proposte più attese, spiccano le ultime versioni delle auto Alfa Romeo, tra cui la speciale serie Intensa e la Junior Q4, che introduce interessanti innovazioni nella mobilità, in particolare per quanto riguarda la trazione integrale e le tecnologie mild hybrid.

Alfa Romeo Junior Q4: una nuova era per il marchio italiano

L'Alfa Romeo Junior Q4 si profila come una delle novità più significative per il marchio nel 2024. Utilizzando una base meccanica avanzata derivata dalla Avenger 4xe, questo nuovo modello è dotato di un sistema di trazione integrale che garantisce prestazioni elevate in ogni condizione. Il powertrain mild hybrid racchiude in sé un motore a benzina turbo da 1,2 litri capace di sviluppare 136 CV, abbinato a due motori elettrici da 21 kW ciascuno. Questa configurazione consente agli utenti di beneficiare di una guida che coniuga potenza e rispetto per l'ambiente.

Un'altra caratteristica innovativa della Junior Q4 è la modalità Power Looping, che assicura la presenza della trazione integrale anche quando le batterie sono scariche. Questa soluzione è particolarmente utile per affrontare percorsi off-road, rendendo il veicolo versatile per diverse applicazioni e stili di vita. L'attenzione ai dettagli e l'impegno nell'offrire nuove esperienze di guida sono evidenti in questo modello, evidenziando l'evoluzione del design e della tecnologia nella gamma Alfa Romeo.

Le novità degli altri marchi Stellantis

Il Salone di Bruxelles non vedrà solo il debutto dell'Alfa Romeo Junior Q4. Infatti, anche altri marchi sotto l'ombrello Stellantis presenteranno novità entusiasmanti. Leapmotor, per esempio, farà il suo ingresso con la citycar elettrica T03 e il SUV C10, cercando di attrarre una clientela sempre più attenta alle soluzioni di mobilità elettrica.

Citroën presenterà la nuova C3 ibrida e la C3 Aircross a sette posti, un'aggiunta interessante per le famiglie in cerca di funzionalità e spazio. DS non sarà da meno, esponendo l’ammiraglia N°8 e nuovi allestimenti per la DS 3 e la DS 4, puntando su eleganza e innovazione tecnologica. Inoltre, Fiat mostrerà diversi modelli tra cui la Grande Panda, disponibile sia in versione ibrida che elettrica, e la popolare Topolino.

Il marchio Jeep metterà in mostra tre varianti della Avenger, inclusa la 4xe The North Face Edition, segno della continua ricerca di avventure all'aria aperta. Anche Lancia si farà notare, con la presentazione della nuova Ypsilon, oltre a Opel, che offrirà due novità: la Frontera e la rinnovata Grandland. Infine, Peugeot non mancherà di stupire con l'intera gamma elettrica, tra cui la recente E-408, dimostrando l’impegno del gruppo verso un futuro più verde.

L’impegno di Stellantis per una mobilità sostenibile

La varietà di modelli presentati sottolinea la volontà di Stellantis di investire in un futuro automobilistico sempre più eco-sostenibile. Le innovazioni tecnologiche e i nuovi powertrain sono pensati per rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più attenta ai temi ambientali. Questo approccio non solo contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, ma offre anche alternative valenti per i diversi tipi di conducenti.

L’interesse crescente per le auto elettriche e ibride conferma quanto le case automobilistiche, in particolare Stellantis, siano intenzionate a rimanere competitive in un mercato del tutto in rapida trasformazione. Con i modelli presentati al Salone di Bruxelles, Stellantis punta a consolidare la sua posizione come leader nella transizione verso una mobilità più sostenibile, rispondendo così ai cambiamenti delle normative e alle aspettative dei consumatori.