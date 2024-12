Starlink si espande: attiva connettività mobile satellitare in Nuova Zelanda

SpaceX ha compiuto un passo significativo nel campo delle telecomunicazioni con il lancio ufficiale del servizio di connettività mobile satellitare Starlink Direct to Cell. Questa innovativa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con One NZ, un operatore telefonico neozelandese, che ha annunciato la disponibilità del servizio su tutto il territorio nazionale. Attualmente, la funzionalità è limitata all'invio e alla ricezione di messaggi di testo e può essere utilizzata solo con alcuni modelli di smartphone.

Il lancio del servizio Starlink Direct to Cell

Uno dei momenti più attesi nel settore della tecnologia è arrivato con l'attivazione del servizio Starlink Direct to Cell, che segna una pietra miliare per One NZ. Joe Goddard, il direttore del dipartimento Experience & Commercial di One NZ, ha espresso la sua soddisfazione per essere il primo operatore al mondo a lanciare questo servizio a livello nazionale. Goddard ha condiviso il suo entusiasmo dichiarando che i clienti di One NZ sono tra i primi a sperimentare questa tecnologia all'avanguardia, sottolineando l'importanza della connessione in un Paese notoriamente caratterizzato da un'ampia diffusione di aree senza copertura mobile.

La connettività mobile satellitare rappresenta un grande passo verso l'obiettivo di Elon Musk di portare Internet dallo spazio a una platea globale. La Nuova Zelanda diventa così il banco di prova per un modello che, nei prossimi mesi, dovrebbe espandersi anche in altri Paesi come Stati Uniti, Canada, Australia e diversi altri. SpaceX ha già avviato colloqui con diversi operatori di telecomunicazioni in questi mercati, preparando il terreno per ulteriori sviluppi della tecnologia.

Funzionamento e limiti del servizio

Attualmente, il servizio Starlink Direct to Cell permette di inviare e ricevere esclusivamente messaggi di testo. Anche se la comunicazione attraverso SMS è un'ottima novità per le aree isolate, è importante notare che l'invio di un messaggio potrebbe richiedere tempi che variano dai 3 ai 10 minuti, a seconda delle condizioni di attivazione del servizio. È chiaro che i primi mesi saranno cruciali per la messa a punto della tecnologia, e gli utenti dovranno adattarsi a queste nuove tempistiche.

Per ora, One NZ ha reso il servizio disponibile senza costi aggiuntivi per i suoi clienti, ma solo per alcuni modelli di smartphone specificamente designati. Questi includono il Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, S24 Ultra e l'OPPO Find X8 Pro. Maggiori dispositivi compatibili saranno resi noti nel corso del 2025, allineandosi con gli sviluppi della tecnologia satellitare.

Sviluppi futuri e altre applicazioni

Mentre il servizio è attualmente limitato alla messaggistica, Goddard ha confermato che ci sono piani per espandere le funzionalità a telefonate e accesso a Internet nel prossimo futuro. Questo ampliamento rappresenta un'opportunità significativa per migliorare la connettività in Nuova Zelanda, dove molte aree rurali rimangono senza servizi telefonici affidabili. La promessa di evoluzione del servizio fa sperare che anche le chiamate vocali e la navigazione in rete entreranno a far parte dell'offerta.

Va notato che Starlink non è una novità assoluta nel panorama della connettività satellitare. Già qualche settimana fa, SpaceX ha attivato un servizio simile per supportare le comunicazioni di emergenza in Stati colpiti da uragani negli Stati Uniti. Tuttavia, l'attivazione ufficiale su scala nazionale in Nuova Zelanda segna un'importante prima volta, stabilendo un modello replicabile per futuro ampliamento nei Paesi con cui SpaceX sta collaborando, sebbene l'Italia e molti Stati membri dell'Unione Europea non siano al momento inclusi in questa espansione.

Con l'Unione Europea che lavora attivamente a progetti come IRIS², un sistema di connettività satellitare programmato per difendere la codificazione delle telecomunicazioni europee, il panorama della connettività satellitare è certamente in movimento, e i prossimi sviluppi meritano di essere attentamente seguiti.