SSD Samsung T7: Offerta imbattibile per un disco esterno veloce e pratico

In un'epoca in cui la necessità di archiviare e trasferire dati in modo rapido ed efficiente è sempre più pressante, il mercato offre numerose opzioni per gli utenti attenti alla tecnologia. Tra queste, il nuovo SSD Samsung T7 si distingue per le sue caratteristiche superiori in termini di velocità e praticità. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato, rappresenta un'opzione allettante per chi cerca un disco esterno compatto e altamente performante.

Caratteristiche tecniche e dimensioni

Il Samsung T7 si presenta come il successore dell’ormai noto Samsung SSD Portable T5. A livello estetico e dimensionale, sono molto simili: il nuovo modello pesa soltanto 56 grammi e ha uno spessore di appena 8 mm, rendendolo facile da trasportare, paragonabile a un comune biglietto da visita. La differenza principale risiede nella potenza operativa. Infatti, il T7 può raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 1 Gb/s, un significativo miglioramento rispetto ai 540 Mb/s del suo predecessore. Grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2, il Samsung T7 supporta una banda di 10 Gbps, garantendo trasferimenti rapidi con vari dispositivi, tra cui computer e smartphone.

Robustezza e sicurezza

Nonostante non abbia la certificazione "rugged", il Samsung T7 è progettato per essere resistente grazie alla sua costruzione interna senza parti mobili e al telaio robusto che lo protegge da impatti. Può sopportare cadute da un’altezza massima di 2 metri, rendendolo adatto per un uso quotidiano anche in condizioni meno ideali. La sicurezza dei dati è un altro punto di forza di questo SSD, che utilizza una crittografia hardware AES a 256 bit. Con il software Samsung Portable SSD, disponibile sia per Mac che per PC, gli utenti possono configurare facilmente le impostazioni di sicurezza e ricevere aggiornamenti firmware quando necessari.

Compatibilità e funzionalità pratiche

Un aspetto fondamentale del Samsung T7 è la sua versatilità. È compatibile non solo con PC e Mac, ma supporta anche dispositivi iOS, permettendo ai proprietari di iPhone 15 Pro e Pro Max, così come ai futuri utenti di iPhone 16 Pro, di registrare direttamente sul disco. Inoltre, per una maggiore praticità, il dispositivo viene fornito con due cavi di connessione: uno da USB-C a USB-C e l'altro da USB-C a USB-A, assicurando così l'adattabilità a una vasta gamma di tecnologie.

In aggiunta, è disponibile un'applicazione mobile per dispositivi Android, permettendo di gestire i file e le impostazioni anche da smartphone o tablet.

Offerta speciale

Attualmente, il Samsung T7 è in vendita a un prezzo molto competitivo di 170 euro, con uno sconto del 29% sul prezzo di listino. Questa offerta rende il T7 una scelta ideale per chi cerca un disco esterno affidabile e rapido, senza compromettere la portabilità e la sicurezza. Il suo design elegante e le elevate prestazioni lo rendono una delle migliori opzioni disponibili sul mercato.