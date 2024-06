Spotify continua a fermarsi senza motivo? Ecco come risolvere

Spotify è una piattaforma diffusissima, divenuta ormai un punto di riferimento per gli appassionati di musica online. Un servizio più che apprezzabile, ma che qualche volta può “deludere” i suoi utenti.

Di tanto in tanto, infatti, anche Spotify ha qualche problema. A volte la riproduzione dei brani continua a fermarsi senza motivo, rendendo l’esperienza utente un vero e proprio incubo. In questo articolo andremo a seguire passo passo cosa fare per ripristinare la corretta riproduzione dei brani se ti stai trovando in questa scomoda situazione.

1- Qualcuno sta tentando di utilizzare il tuo account Spotify?

Se Spotify va a singhiozzo, vi è un primo controllo da effettuare prima di procedere con test più approfonditi.

Nel caso tu abbia condiviso l’account con altre persone e queste sono connesse in contemporanea, il risultato potrebbe proprio essere quello di non ascoltare in modo fluido le canzoni.

Che si tratti di una scelta volontaria o del furto di un account, non è possibile utilizzare Spotify dallo stesso account e allo stesso momento. Se invece sei sicuro di essere l’unica persona che ha accesso al tuo profilo, procedi con i seguenti passaggi.

2- Aggiorna Spotify all'ultima versione

La pausa casuale di Spotify potrebbe indicare che devi aggiornare l’applicazione.

L'aggiornamento dell'app desktop di Spotify su Windows o macOS è un processo semplice. Ti basta aprire l’applicazione, quindi andare sull'icona del profilo nell'angolo in alto a destra e scegliere la voce Aggiorna Spotify adesso. Se non lo vedi questa voce, il software non necessita di aggiornamenti.

Per svolgere la stessa operazione su Android, ti basterà andare sul Play Store, cercare l’app e selezionare il pulsante Aggiorna (se disponibile). Procedura simile anche su iOS, dove però dovrai andare sull’Apple Store, individuare Spotify, e scegliere la voce Aggiornamenti, per poi confermare con Aggiorna

Se invece intendi installare o aggiornare Spotify su Linux, abbiamo dedicato un articolo specifico alla versione per questo OS.

3- Pulisci la cache

La cache di Spotify, così come avviene con tante altre applicazioni, memorizza i dati relativi ai file scaricati, come le thumbnail delle copertine degli album, i loghi dei podcast e così via.

Sfortunatamente, la cache può danneggiarsi e cancellarla è l'unico modo per correggere i dati corrotti. Se Spotify continua ad andare in pausa senza apparenti motivi, è possibile che la cache sia danneggiata, quindi dovrai eliminarla. Tieni presente che l'eliminazione della cache di Spotify non va a danneggiare o cancellare brani o le playlist scaricate.

Come eliminare la cache di Spotify su Windows e macOS

In ambiente desktop, sia esso un PC Windows o un Mac, la procedura per pulire la cache è pressoché identica:

Avvia l’ app Spotify ;

; Vai sull' icona del profilo nell'angolo in alto a destra e seleziona Impostazioni ;

nell'angolo in alto a destra e seleziona ; Scorri verso il basso fino alla sezione Archiviazione ;

; Di fianco a Cache , seleziona Cancella cache ;

, seleziona ; Infine conferma di voler eliminare la cache di Spotify, quindi attendi il completamento del processo.

Nota bene: dopo questa operazione potresti notare che Spotify si comporta un po' più lentamente rispetto a prima. Dopo la cancellazione della cache, infatti, l’app dovrà andare a scaricare una serie di dati e, ciò, potrebbe richiedere inizialmente un po’ di tempo.

Come cancellare la cache di Spotify su Android e iOS

Per quanto concerne il mobile, il discorso non cambia: iOS e Android hanno sistemi simili per pulire la cache di Spotify:

Apri l'app i questione;

Nella home page tocca l' icona del tuo nome in alto a sinistra;

in alto a sinistra; Apri il menu Impostazioni e privacy , quindi scorri verso il basso fino a Archiviazione ;

, quindi scorri verso il basso fino a ; Scegli la voce Cancella cache ;

; Conferma di voler eliminare la cache di Spotify.

4- Controlla la tua connessione Internet

Eventuali funzionamenti a intermittenza, di Spotify così come di qualunque altra app che necessita di accesso alla rete, potrebbe essere riconducibile a una connessione scadente.

Tieni presente che stiamo parlando di un servizio di streamig audio, il che si traduce con una richiesta di banda relativamente limitata. Il traffico dati minimo richiesto da Spotify, nello specifico, è di 0,32 Mbps. Al netto di consistenti problemi di connessione, dunque, ciò non dovrebbe ostacolarti più di tanto.

Se invece hai delle difficolta con la connessione, sia essa Wi-Fi per lo smartphone o Ethernet da computer, hai diverse opportunità per cercare di migliorare la stessa.

In primis puoi provare a riavviare il router o nel caso peggiore, sostituirlo co un modello più recente. Se stai accendendo al servizio dallo smartphone, puoi provare a riavviare il dispositivo e vedere se cambia qualcosa.

5- Controlla le connessioni Bluetooth

E se il problema non fosse internet ma la connessione Bluetooth?

A seconda del caso, potrebbe essere necessario riavviare o reimpostare la connessione Bluetooth, in quanto interferenze o altri malfunzionamenti potrebbero portare Spotify a funzionare a singhiozzo.

Ti basta, per esempio, spegnere le cuffie e riattivarle. In alcuni casi queste potrebbero avere le batterie esaurite o, sfortunatamente, essere danneggiate. In quest’ultimo caso, l’unica via percorribile è acquistare un nuovo accessorio, magari dando uno sguardo ai nostri consigli sul prodotto più adatto alle tue esigenze.

6- Controlla le autorizzazioni dell'app su Android e iOS

A volte, Spotify si mette in pausa quando cambi il focus sullo smartphone. Come puoi mantenere la riproduzione audio se stai anche facendo altro sul telefono? Per ottenere questo risultato è necessario offrire l’autorizzazione alla riproduzione in background dell’app.

In tal senso, la procedura cambia a seconda del dispositivo in uso. Su Android:

Vai su Impostazioni - App - Tutte le app ;

- - ; Scorri fino all'app Spotify, quindi tocca Dati mobili e Wi-Fi ;

; Assicurati che l'interruttore Dati in background sia attivato;

sia attivato; Ora premi il pulsante Indietro per tornare alla pagina delle autorizzazioni;

Scegli la voce Batteria o Utilizzo batteria (a seconda del modello di smartphone);

o (a seconda del modello di smartphone); Assicurati che l'utilizzo della batteria di Spotify sia impostato su Ottimizzato o Senza restrizioni.

Se Spotify non può utilizzare la batteria in background, costringerà l'app a smettere di funzionare quando cambi app attiva.

Nota bene: tieni presente che alcuni passaggi potrebbero essere diversi a seconda della versione di Android in uso.

Per quanto riguarda iOS, invece:

Vai su Impostazioni - Generali - Aggiornamento app in background;

Da qui vedrai un elenco di tutte le app installate sull’iPhone: scorri verso il basso e cerca Spotify

Assicurati che la voce apposita sia attivata.

Come con Android, se l'aggiornamento in background di iOS è limitato, Spotify non funzionerà quando passi a un'altra app.

7- Conflitto con altre app

Un altro potenziale problema è legato ad altre app che assumono il controllo dell’audio riprodotto dal dispositivo.

Per esempio, sembra che Discord e Spotify vadano occasionalmente in conflitto se utilizzati in contemporanea. In questo caso, la soluzione è alquanto semplice: basta chiudere l’app che crea il problema e tornerai a goderti la musica di Spotify senza particolari problemi.